Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Hàn Quốc nói tên lửa Iran đánh trúng tàu hàng ở eo biển Hormuz

Quỳnh Như

TPO - Hàn Quốc cho biết các vật thể bay tấn công tàu hàng HMM Namu ở eo biển Hormuz hồi đầu tháng này nhiều khả năng là tên lửa chống hạm do Iran phát triển.

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc hôm thứ Tư (27/5) cho biết, các tên lửa chống hạm do Iran phát triển và sử dụng, đã được triển khai trong vụ tấn công nhằm vào một tàu hàng của Hàn Quốc ở eo biển Hormuz hồi đầu tháng này. Tuy nhiên, bộ này vẫn chưa đưa ra thông tin về việc lực lượng nào ở Iran đã thực hiện vụ tấn công.

Phát biểu tại cuộc họp báo công bố kết quả điều tra kéo dài nhiều tuần, Thứ trưởng Ngoại giao thứ nhất Park Yoon-joo cho biết các chuyên gia đã phân tích mảnh vỡ động cơ, đầu đạn, vật liệu nổ và khung thân thu được từ con tàu.

"Phân tích kỹ thuật kết luận rằng các vật thể bay không xác định nhiều khả năng là tên lửa chống hạm dòng Noor do Iran phát triển", ông Park nói.

1.jpg
2.jpg
Bộ Ngoại giao Hàn Quốc công bố ảnh vết nứt trên tàu hàng và mảnh vỡ tên lửa thu được trên tàu.

Theo kết quả điều tra, đầu đạn thứ nhất không nổ, trong khi đầu đạn thứ hai phát nổ khi va chạm. Các tên lửa này được hải quân Iran, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo và các nhóm thân Iran sử dụng.

Seoul chưa thể xác định chính xác địa điểm phóng, lực lượng thực hiện hay liệu vụ tấn công có mang tính chủ đích hay không. Tuy nhiên, ông Park nhấn mạnh rằng "nhiều bằng chứng cho thấy đó là Iran".

"Về vấn đề ý định, rất khó để đưa ra kết luận dứt khoát, vì đây là yếu tố chủ quan và không thể xác định được trừ khi được chính bên chịu trách nhiệm thừa nhận", ông nói thêm.

Sau vụ việc, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc đã triệu tập Đại sứ Iran tại Seoul Saeed Koozechi để phản đối và yêu cầu Tehran có các biện pháp trách nhiệm nhằm ngăn chặn sự cố tương tự tái diễn.

Khi tới trụ sở Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, nhà ngoại giao Iran không trả lời câu hỏi của báo giới về việc Tehran có thừa nhận hoặc xin lỗi về vụ tấn công hay không.

Trước đó, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết tàu HMM Namu do công ty vận tải biển lớn của Hàn Quốc HMM Co. điều hành, đã bị "hai vật thể bay không xác định" tấn công vào ngày 4/5 khi đang mắc kẹt tại eo biển Hormuz - tuyến đường thủy quan trọng bị gián đoạn trong bối cảnh xung đột Mỹ - Iran. Vụ tấn công gây ra một vụ nổ và hỏa hoạn trên tàu, khiến một trong số 24 thành viên thủy thủ đoàn bị thương.

Ngay sau vụ tấn công, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Iran đã "bắn một số phát đạn" vào tàu HMM và các mục tiêu khác, tuy nhiên Đại sứ quán Iran tại Seoul nhấn mạnh rằng Tehran "kiên quyết và dứt khoát" phủ nhận bất kỳ sự liên quan nào của quân đội nước này trong vụ việc.

Tàu HMM Namu hiện đang được sửa chữa tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất.

Quỳnh Như
Yonhap, Reuters
#Iran #tên lửa #HMM Namu #eo biển Hormuz #tấn công #Hàn Quốc #Mỹ

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe