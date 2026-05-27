Những sự thật thú vị về đất nước và con người Samoa

TPO - Nằm giữa vùng Nam Thái Bình Dương xanh thẳm, Samoa là một quốc đảo nhỏ bé (2.831 km2) nhưng sở hữu nền văn hóa đặc sắc, một trong những nơi lưu giữ bản sắc Polynesia đậm nét nhất hiện nay. Một trong những điều đặc biệt nhất về Samoa là quốc gia này “mất” hẳn một ngày trên lịch.

Năm 2011, Chính phủ Samoa quyết định chuyển sang phía tây Đường đổi ngày quốc tế (International Date Line) nhằm thuận lợi hơn cho giao thương với Australia và New Zealand - hai đối tác thương mại hàng đầu của nước này. Kết quả là ngày 30/12/2011 hoàn toàn biến mất đối với người dân Samoa.

Trước năm 2011, Samoa nằm ở phía đông Đường đổi ngày quốc tế nên thời gian gần giống với Mỹ, nhưng lại chênh lệch lớn với các đối tác kinh tế quan trọng như Australia và New Zealand. Khi đó, lúc Samoa là thứ Sáu thì Australia và New Zealand đã sang thứ Bảy, gây bất tiện lớn cho giao dịch thương mại và làm việc.

Để khắc phục, Chính phủ Samoa quyết định “nhảy” sang múi giờ ở phía bên kia Đường đổi ngày quốc tế. Vì vậy, sau 23h59 ngày 29/12/2011, đồng hồ tại Samoa không chuyển sang ngày 30/12 mà nhảy thẳng tới ngày 31/12/2011.

Nói cách khác, người dân Samoa đi ngủ vào tối thứ Năm ngày 29/12 và thức dậy vào sáng thứ Bảy ngày 31/12. Ngày thứ Sáu 30/12/2011 hoàn toàn không tồn tại trong lịch của Samoa.

Đây được xem là một trong những thay đổi múi giờ đặc biệt nhất thế giới. Tuy “mất” một ngày, Samoa lại có lợi lớn về kinh tế khi giờ làm việc gần hơn với Australia và New Zealand.

Với hố đại dương To-Sua ở Samoa, du khách có thể xuống làn nước xanh ngọc bích ở độ sâu 30 mét bằng thang đến một bệ gỗ mở ra hồ nước khổng lồ, được cung cấp bởi dòng nước chảy từ các ống dung nham dưới đại dương. Thực chất, hồ nước này là hai hồ được nối với nhau bằng một hang động. Những người dũng cảm có thể bơi dưới các ống dung nham vào trong hang, và ra đến đầm phá. Ảnh: Samoa Travel.

Cách sống Samoa

Người Samoa đặc biệt coi trọng lối sống truyền thống mang tên “Fa’a Samoa” - tức “cách sống Samoa”. Gia đình, cộng đồng, sự tôn trọng người lớn tuổi và trách nhiệm với tập thể đóng vai trò vô cùng quan trọng trong đời sống thường nhật.

Nhà truyền thống Samoa, gọi là “fale”, cũng rất khác biệt. Những ngôi nhà này thường không có tường kín mà được thiết kế mở với các cột gỗ và mái lá, giúp đón gió biển và thích nghi với khí hậu nhiệt đới nóng ẩm.

Samoa còn nổi tiếng toàn cầu với nghệ thuật xăm mình truyền thống. Hình xăm nam giới gọi là “pe‘a”, thường phủ từ thắt lưng tới đầu gối và có thể mất nhiều tuần để hoàn thành. Quá trình này được xem như nghi lễ trưởng thành thiêng liêng. Đáng chú ý, từ tiếng Anh “tattoo” thực chất bắt nguồn từ từ “tatau” trong ngôn ngữ Polynesia.

4 trụ cột của Fa’a Samoa -‘Aiga (Gia đình): Mạng lưới gia đình lớn là nền tảng của xã hội. Các thành viên trong gia đình gắn bó với nhau trong một nền kinh tế cộng đồng, nơi các nguồn lực, đất đai và phúc lợi được quản lý chung. -Matai (Chủ hộ): Mỗi ’aiga được lãnh đạo bởi một matai (chủ hộ). Họ chịu trách nhiệm về phúc lợi của gia đình, phân phối nguồn lực, đưa ra các quyết định quan trọng và đại diện cho gia đình trong hội đồng làng. -Fa’aaloalo (Tôn trọng): Sự tôn trọng lẫn nhau và kính trọng người lớn tuổi là tối quan trọng. Khái niệm tôn trọng này chi phối cách mọi người đứng, đi lại, nói chuyện và tương tác trong làng. -Fa’amatai: Hệ thống tổ chức xã hội và chính trị truyền thống thống nhất các làng và quản lý đời sống cộng đồng.

Dù dân số không lớn (theo dữ liệu tổng hợp từ Liên Hợp Quốc do Worldometer công bố, dân số Samoa giữa năm 2026 vào khoảng 220.500 người), Samoa lại có ảnh hưởng đáng kể trong làng bóng bầu dục thế giới. Quốc đảo này được xem là cái nôi sản sinh nhiều vận động viên rugby nổi tiếng quốc tế.

Thiên nhiên Samoa mang vẻ đẹp hoang sơ với các đảo núi lửa, rừng mưa nhiệt đới, thác nước và những bãi biển cát trắng trải dài. Một số nơi còn xuất hiện các “blowhole” (lỗ thổi) - hiện tượng sóng biển phun nước mạnh qua các ống dung nham tự nhiên, tạo nên cảnh tượng ngoạn mục.

Những cột nước phun ngoạn mục này, hình thành trên bờ biển đá của Taga trên đảo Savai’i, đẩy hàng nghìn lít nước biển lên trời tạo nên một cảnh tượng ấn tượng. Người dân địa phương còn làm tăng thêm phần kịch tính bằng cách ném dừa vào các cột nước phun để xem chúng bắn lên cao hàng mét, thể hiện sức mạnh phi thường của thiên nhiên. Savai’i là hòn đảo lớn nhất và cao nhất của Samoa, được mệnh danh là “linh hồn của Samoa”. Ảnh: Samoa Travel.

Dừa giữ vai trò đặc biệt trong đời sống người Samoa. Từ thực phẩm, dầu dừa tới vật liệu xây dựng hay đồ thủ công, gần như mọi bộ phận của cây dừa đều được tận dụng.

Âm nhạc và vũ điệu cũng là phần không thể thiếu trong văn hóa Samoa. Điệu múa “siva” nổi tiếng với các động tác tay mềm mại, uyển chuyển nhằm kể lại những câu chuyện truyền thống của người Polynesia.

Người Samoa nổi tiếng hiếu khách. Du khách tới đây thường được tiếp đón nồng nhiệt bằng các bữa ăn truyền thống và những nghi thức cộng đồng đậm bản sắc địa phương.

Món ăn tiêu biểu của Samoa là “palusami” - món lá khoai môn nướng cùng nước cốt dừa, đôi khi kết hợp với thịt hoặc hải sản. Trong khi đó, nhiều món ăn truyền thống được chế biến bằng “umu” - lò đất sử dụng đá núi lửa nung nóng.

Ngày Chủ nhật có ý nghĩa đặc biệt tại Samoa khi phần lớn người dân dành thời gian cho nhà thờ và gia đình. Kitô giáo giữ vị trí quan trọng trong đời sống xã hội của quốc đảo này.

Hiện nhiều người Samoa sinh sống ở New Zealand, Australia và Mỹ. Dù sinh sống xa quê hương, nhiều gia đình Samoa vẫn duy trì mối liên kết văn hóa và cộng đồng rất bền chặt.

Một trong những người nổi tiếng mang dòng máu Samoa là Dwayne Johnson - ngôi sao điện ảnh Hollywood và đô vật được biết đến với biệt danh “The Rock”. Trước công chúng, ông thường xuyên nhắc tới niềm tự hào về nguồn gốc Samoa của mình.