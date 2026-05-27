Cứu nạn thành công 11 thuyền viên bị đắm tàu ở vùng biển Hải Phòng

TPO - Đến chiều muộn ngày 27/5, lực lượng Bộ đội biên phòng đã phối hợp với liên ngành và ngư dân đã cứu nạn thành công 11 thuyền viên trên tàu HP 90666-TS gặp nạn đắm tàu trên vùng biển Hải Phòng.

Tối 27/5, Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng Hải Phòng cho biết, lực lượng liên ngành vừa cứu nạn thành công toàn bộ 11 thuyền viên bị đắm tàu xảy ra trên vùng biển gần đảo Long Châu và Bạch Long Vĩ.

Trước đó, rạng sáng cùng ngày, Đồn Biên phòng Bạch Long Vĩ đã nhận được tin báo của anh Phạm Văn Minh (SN 1986, trú tại Đặc khu Bạch Long Vĩ) về việc tàu HP 90666-TS do anh Lê Ngọc Năm làm thuyền trưởng gặp nạn.

Xác minh lịch trình, lực lượng chức năng xác định, tàu HP 90666-TS có 11 người, di chuyển từ bến Mắt Rồng (phường Nam Triệu) hướng ra đảo Bạch Long Vĩ. Khi tàu di chuyển qua khu vực đảo Long Châu khoảng 18 hải lý thì bất ngờ gặp nạn.

Ngay lập tức, Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng Hải Phòng đã điều động 3 tàu với 33 cán bộ, chiến sĩ thuộc các Đồn biên phòng Cát Bà, Bạch Long Vĩ thông báo cho các lực lượng chức năng, huy động 2 phương tiện và 7 tàu ngư dân phối hợp tìm kiếm.

Đến 18h30 cùng ngày, lực lượng liên ngành cùng các ngư dân đã tìm kiếm, cứu nạn thành công 11 thuyền viên lên bờ an toàn.

Theo các thuyền viên chia sẻ, tàu HP 90666-TS đang trong hành trình đi từ đất liền ra đảo Bạch Long Vĩ thì gặp sóng to, gió lớn, nước tràn vào khoang. Các thuyền viên trên tàu cố gắng bơm nước nhưng không hiệu quả, phương tiện bị chìm. Các thuyền viên đã mặc áo phao, sử dụng các thiết bị cứu sinh khác lênh đênh trên biển suốt nhiều giờ.

Hiện Bộ đội biên phòng Hải Phòng đã chỉ đạo các Đồn biên phòng Cát Bà, Bạch Long Vĩ tổ chức chăm sóc y tế, hỗ trợ các thuyền viên gặp nạn.

