Nhịp sống Thủ đô

Hà Nội cắt dỡ một phần tòa nhà 13 tầng làm đường Vành đai 2,5

Thanh Hiếu

TPO - Một phần tòa nhà gồm 13 tầng, 1 tầng hầm và 1 tum, sẽ được cắt dỡ để phục vụ dự án đường Vành đai 2,5 đoạn Đầm Hồng - Nguyễn Trãi. Hiện địa phương đã quây tôn khu vực thi công theo phương án được phê duyệt.

Chiều 27/5, UBND phường Khương Đình﻿ cho biết, đến nay phường đã hoàn thành công tác GPMB dự án đường Vành đai 2,5 đoạn Đầm Hồng- Nguyễn Trãi. Hiện tại, các đơn vị đang phá dỡ, vận chuyển rác thải xây dựng﻿ để chủ đầu tư tổ chức thi công.
Tại số 241 Vũ Tông Phan, tòa nhà cao 13 tầng đang được quây tôn khu vực nằm trong diện giải phóng mặt bằng để chuẩn bị cắt dỡ theo phương án đã được phê duyệt.
Theo UBND phường Khương Đình, hơn 16m2 diện tích của công trình nằm trong phạm vi thu hồi phục vụ dự án. Đơn vị thi công hiện quây tôn và chuẩn bị cắt dỡ phần công trình theo phương án được phê duyệt.
Trao đổi với PV Tiền Phong, đại diện chủ đầu tư cho biết công trình được xây dựng từ nhiều năm trước, gồm 13 tầng, 1 tầng hầm và 1 tum, ban đầu dự kiến sử dụng làm bệnh viện. Tuy nhiên, do chưa phù hợp quy hoạch nên công trình không được cấp phép theo mục đích này và hiện được sử dụng làm trung tâm chăm sóc sức khỏe người cao tuổi.
Một phần diện tích khoảng 16m2 của công trình nằm trong chỉ giới đường đỏ dự án Vành đai 2,5. Chủ công trình đã thống nhất bàn giao mặt bằng và phối hợp cắt dỡ phần diện tích liên quan theo phương án được phê duyệt, bảo đảm an toàn thi công.
Dự án đường Vành đai 2,5 đoạn Đầm Hồng - Nguyễn Trãi dài khoảng 1,5km, có tổng mức đầu tư hơn 2.433 tỷ đồng, trong đó chi phí giải phóng mặt bằng chiếm hơn 2.001 tỷ đồng. Để phục vụ dự án, phường Khương Đình đã thu hồi hơn 60.000m2 đất, liên quan 720 hộ dân và 16 tổ chức. Đến nay, công tác giải phóng mặt bằng của dự án cơ bản hoàn thành.

#Cắt xén #Tòa nhà cao tầng #Vành đai 2 #UBND phường Khương Đình #Hà Nội

