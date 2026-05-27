Hà Nội cắt dỡ một phần tòa nhà 13 tầng làm đường Vành đai 2,5

TPO - Một phần tòa nhà gồm 13 tầng, 1 tầng hầm và 1 tum, sẽ được cắt dỡ để phục vụ dự án đường Vành đai 2,5 đoạn Đầm Hồng - Nguyễn Trãi. Hiện địa phương đã quây tôn khu vực thi công theo phương án được phê duyệt.
Theo UBND phường Khương Đình, hơn 16m2 diện tích của công trình nằm trong phạm vi thu hồi phục vụ dự án. Đơn vị thi công hiện quây tôn và chuẩn bị cắt dỡ phần công trình theo phương án được phê duyệt.
Trao đổi với PV Tiền Phong, đại diện chủ đầu tư cho biết công trình được xây dựng từ nhiều năm trước, gồm 13 tầng, 1 tầng hầm và 1 tum, ban đầu dự kiến sử dụng làm bệnh viện. Tuy nhiên, do chưa phù hợp quy hoạch nên công trình không được cấp phép theo mục đích này và hiện được sử dụng làm trung tâm chăm sóc sức khỏe người cao tuổi.