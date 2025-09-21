Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thể thao

Google News

Đà Nẵng: Đổ xô đi xem chung kết thể thao điện tử 'hot' nhất châu Á

Thanh Hiền
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Ông Nguyễn Trọng Thao, Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thành phố Đà Nẵng nhìn nhận đây là cột mốc quan trọng cho sự phát triển của nền thể thao điện tử Việt Nam, và cũng là cơ hội quảng bá hình ảnh thành phố Đà Nẵng năng động, tiềm năng trong khu vực.

Hàng ngàn bạn trẻ tại Đà Nẵng đổ về Cung Thể thao Tiên Sơn để tận mắt xem cuộc đọ sức của các đội trong tuần chung kết của giải đấu thể thao điện tử bộ môn Liên Minh Huyền Thoại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương năm 2025 (LPC).

tp-lmhtdn-5.jpg
Đây là lần đầu tiên giải LPC diễn ra vòng chung kết tại Việt Nam, vì vậy những game thủ không thể nào bỏ qua dịp hiếm có khó gặp này. Ảnh: Thanh Hiền.
tp-lmhtdn-3.jpg
tp-lmhtdn-4.jpg
tp-lmhtdn-6.jpg
tp-lmhtdn-2.jpg
Bạn trẻ đổ về không ngớt, kiên nhẫn xếp hàng, chờ đợi để được vào bên trong. Minh Tú (Trường Đại học Kiến trúc) cho hay đã chơi Liên Minh Huyền Thoại nhiều năm và thường xem các giải đấu online. "Chưa bao giờ em được xem thi đấu trực tiếp, và là một trận quy mô như vậy cả. Thế nên em và bạn bè đã đến đây rất sớm để xem các game thủ, cổ vũ cho đội mình yêu thích", Tú nói.
tp-lmhtdn-11.jpg
Tuần lễ Chung kết quy tụ 3 đội tuyển mạnh nhất là TSW (Việt Nam), CFO và PSG (Đài Loan, Trung Quốc). Đây là 3 đội được chọn trong số 8 đội đã tham gia thi đấu xuyên suốt mùa giải.
tp-dnlmht-9.jpg
Trong ngày 20/9, TSW đã ngược dòng hủy diệt PSG (Đài Loan) 3-1 và tiến vào tranh chức vô địch với đội CFO (Đài Loan) vào ngày 21/9.
tp-dnlmht-7.jpg
Bạn trẻ đã đổ về khắp các khán đài bên trong Cung Thể thao Tiên Sơn để được xem màn trình diễn của các game thủ môn thể thao điện tử hot bậc nhất châu Á.
tp-lmhtdn-1.jpg
Đội Việt Nam năm nay có 2 thành viên quê Đà Nẵng, là đội trưởng Taki và xạ thủ Eddie nên sức nóng từ khán đài càng thêm cuồng nhiệt. Ông Nguyễn Trọng Thao, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Đà Nẵng nhìn nhận đây là sự kiện mang ý nghĩa quan trọng trong việc khẳng định vị thế của thể thao điện tử Việt Nam trên đấu trường quốc tế. Đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh một Đà Nẵng năng động, thân thiện, giàu tiềm năng về văn hóa, thể thao và du lịch đến bạn bè quốc tế.
tp-dnlmht-3.jpg
tp-lmhtdn-12.jpg
lmhtdn-20.jpg﻿
﻿tp-lmhtdn-17.jpg﻿
Minh Hoàng (phường Cẩm Lệ) cho hay đây là lần đầu tiên được tận mắt xem trận đấu trực tiếp và gặp mặt các game thủ ngoài đời. "Trong đội Việt Nam em hâm mộ nhất đội trưởng Taki và hôm nay được thấy anh ấy, thật sự rất vui", Hoàng bày tỏ.
tp-dnlmht-10.jpg
tp-lmhtdn-29.jpg
Trong trận đối đầu với PGS, TSW thua ván mở màn, khiến người hâm mộ thót tim nhưng sau đó đã vực dậy mạnh mẽ, thắng liền mạch 3 ván để lọt vào trận chung kết của LCP 2025.
tp-lmhtdn-19.jpg
Môn thể thao điện tử không chỉ thu hút các bạn nam mà rất nhiều nữ sinh cũng là tín đồ.
tp-lmhtdn-25.jpg
tp-dnlmht-4.jpg
tp-lmhtdn-16.jpg
tp-lmhtdn-24.jpg
Trận đối đầu giữa hai đối thủ nặng ký với những tình huống gay cấn khiến người xem căng thẳng.
tp-game.jpg
Cùng với chiến thắng để bước đến trận chung kết tranh ngôi vô địch, đội trưởng đội Việt Nam - Taki được bình chọn là tuyển thủ hay nhất trận.
tp-dnlmht-8.jpg
Theo Ban tổ chức, việc lựa chọn tổ chức LPC tại Đà Nẵng không chỉ tạo điều kiện cho người hâm mộ trong nước được trực tiếp chứng kiến những trận đấu đỉnh cao mà còn thu hút du khách. Từ đó góp phần phát triển du lịch, quảng bá hình ảnh thành phố. Ban tổ chức cũng kỳ vọng đây sẽ là bước đệm tốt đưa Đà Nẵng trở thành "thành phố thể thao điện tử" và còn là điểm đến của các giải đấu eSporst hàng đầu thế giới.
Thanh Hiền
