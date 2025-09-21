Đà Nẵng: Đổ xô đi xem chung kết thể thao điện tử ‘hot’ nhất châu Á

TPO - Ông Nguyễn Trọng Thao, Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thành phố Đà Nẵng nhìn nhận đây là cột mốc quan trọng cho sự phát triển của nền thể thao điện tử Việt Nam, và cũng là cơ hội quảng bá hình ảnh thành phố Đà Nẵng năng động, tiềm năng trong khu vực.