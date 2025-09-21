Đà Nẵng: Đổ xô đi xem chung kết thể thao điện tử ‘hot’ nhất châu Á

TPO - Ông Nguyễn Trọng Thao, Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thành phố Đà Nẵng nhìn nhận đây là cột mốc quan trọng cho sự phát triển của nền thể thao điện tử Việt Nam, và cũng là cơ hội quảng bá hình ảnh thành phố Đà Nẵng năng động, tiềm năng trong khu vực.
Hàng ngàn bạn trẻ tại Đà Nẵng đổ về Cung Thể thao Tiên Sơn để tận mắt xem cuộc đọ sức của các đội trong tuần chung kết của giải đấu thể thao điện tử bộ môn Liên Minh Huyền Thoại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương năm 2025 (LPC).
Bạn trẻ đổ về không ngớt, kiên nhẫn xếp hàng, chờ đợi để được vào bên trong. Minh Tú (Trường Đại học Kiến trúc) cho hay đã chơi Liên Minh Huyền Thoại nhiều năm và thường xem các giải đấu online. "Chưa bao giờ em được xem thi đấu trực tiếp, và là một trận quy mô như vậy cả. Thế nên em và bạn bè đã đến đây rất sớm để xem các game thủ, cổ vũ cho đội mình yêu thích", Tú nói.
Minh Hoàng (phường Cẩm Lệ) cho hay đây là lần đầu tiên được tận mắt xem trận đấu trực tiếp và gặp mặt các game thủ ngoài đời. "Trong đội Việt Nam em hâm mộ nhất đội trưởng Taki và hôm nay được thấy anh ấy, thật sự rất vui", Hoàng bày tỏ.
Trong trận đối đầu với PGS, TSW thua ván mở màn, khiến người hâm mộ thót tim nhưng sau đó đã vực dậy mạnh mẽ, thắng liền mạch 3 ván để lọt vào trận chung kết của LCP 2025.
Trận đối đầu giữa hai đối thủ nặng ký với những tình huống gay cấn khiến người xem căng thẳng.