Cát Bà sẽ là bối cảnh cho loạt phim Hollywood dựa trên game Liên minh huyền thoại

Hollywood vừa chọn Cát Bà (Hải Phòng) làm bối cảnh cho dự án phim mới dự kiến chiếu rộng rãi trên Netflix, HBO,... Điều gì khiến hòn đảo này vượt qua nhiều địa danh nổi tiếng châu Á để được lựa chọn?

Riot Games – “cha đẻ” game Liên minh huyền thoại có 650 triệu người chơi toàn cầu mới đây đã đi một nước cờ bất ngờ: lựa chọn Cát Bà, Việt Nam làm bối cảnh cho loạt phim truyền hình gồm 9 tập dựa trên game Liên minh huyền thoại và phim hoạt hình online cùng tên vào cuối năm 2025. Các tập phim sẽ được chiếu rộng rãi trên các nền tảng như Netflix, HBO…

Cát Bà: “Ngôi sao mới” trên bản đồ bối cảnh điện ảnh thế giới

Theo bà Rose Lam, Giám đốc Sản xuất Toàn cầu của Riot Studios, đội ngũ của bà đã khảo sát nhiều quốc gia trong khu vực như Nhật Bản, Hàn Quốc và Thái Lan, nhưng cuối cùng Việt Nam lại là nơi đáp ứng hoàn hảo nhất cho tầm nhìn sáng tạo của họ. Đây không phải lần đầu Việt Nam lọt vào mắt xanh của các nhà làm phim quốc tế, nhưng được lựa chọn thay thế cho những cường quốc điện ảnh như Nhật Bản hay Hàn Quốc thì lại là một điều rất đáng tự hào.

Nếu ai đã từng đặt chân đến Cát Bà, sẽ hiểu ngay lý do tại sao hòn đảo này lại là lựa chọn số một của của các nhà làm phim Hollywood này.

Cát Bà sở hữu cảnh quan ngoạn mục, hòa quyện giữa rừng nguyên sinh, biển xanh và hệ thống hang động kỳ bí. Được UNESCO công nhận là Di sản Thiên nhiên Thế giới, quần đảo này có hơn 360 hòn đảo lớn nhỏ, tạo thành một mê cung đá vôi giữa biển khơi, với những bãi biển hoang sơ, những vách đá hùng vĩ và hệ sinh thái đa dạng hiếm có.

Điều quan trọng hơn cả, Cát Bà mang một vẻ đẹp vừa hoang dã vừa thần thoại – đúng với tinh thần của thế giới Runeterra trong Liên Minh Huyền Thoại. Không gian thiên nhiên rộng lớn, những vách núi dựng đứng ôm lấy những bãi cát nhỏ, những hang động ẩn mình trong lòng đảo và làn nước biển trong xanh chính là những yếu tố quan trọng giúp Cát Bà vượt qua các ứng viên khác để trở thành bối cảnh của series phim.

Sức mạnh của điện ảnh trong việc quảng bá du lịch

Trong những năm gần đây, lượng khách quốc tế đến Cát Bà đã tăng trưởng đáng kể. Năm 2024, khách quốc tế đến đây ước đạt 1.056.680 lượt, tăng 90,5% so với cùng kỳ. Riêng 2 tháng đầu năm 2025, Cát Bà đón hơn 280.000 lượt khách du lịch, trong đó lượng khách quốc tế chiếm ước đạt gần 180.000 lượt. Tổng doanh thu từ dịch vụ du lịch ước đạt 257 tỷ đồng. Việc trở thành bối cảnh của một series phim đình đám Hollywood chắc chắn sẽ thúc đẩy con số này tăng mạnh trong những năm tới.

Chúng ta đã từng chứng kiến New Zealand trở thành “thánh địa” của người hâm mộ The Lord of the Rings, hay Croatia bùng nổ du lịch sau khi trở thành bối cảnh của Game of Thrones. Ở châu Á, Nhật Bản đã tận dụng sức hút của điện ảnh để thu hút du khách đến những địa điểm như Kyoto, Nara nhờ các bộ phim như Memories of a Geisha hay Lost in Translation. Hàn Quốc cũng ghi dấu với loạt phim Squid Game, giúp những khu vực từng ít được biết đến như Ssangmun-dong (Seoul) trở thành điểm check-in nổi tiếng.

Việt Nam cũng từng có một số bộ phim quốc tế quay tại đây, nhưng để một thương hiệu giải trí lớn như Riot Games “đặt cược” vào Cát Bà thì đây thực sự là một bước ngoặt lớn. Nếu series phim đạt thành công như kỳ vọng, không chỉ Cát Bà mà cả du lịch Việt Nam nói chung sẽ có một cú hích lớn trên bản đồ du lịch quốc tế.

Dù đã là một điểm đến hấp dẫn, nhưng Cát Bà vẫn đang trong giai đoạn vươn mình để trở thành trung tâm du lịch quốc tế. Để đáp ứng làn sóng du khách ngày càng tăng, đặc biệt là khách quốc tế, hệ thống lưu trú và dịch vụ du lịch tại đây đang được đầu tư mạnh mẽ, không chỉ nâng cao về quy mô mà còn chú trọng đến trải nghiệm đẳng cấp, tiện nghi và thân thiện với môi trường.

Tại Thành phố Vịnh trung tâm Xanh Island – dự án đầu tiên được Sun Group phát triển tại Cát Bà, từ mùa hè 2025, sẽ chứng kiến sự ra mắt của chuỗi trải nghiệm giải trí ẩm thực đẳng cấp quốc tế chưa từng có. Tâm điểm giải trí về đêm sẽ là show diễn có đội hình Jetski kết hợp pháo hoa lớn nhất thế giới - “Bản giao hưởng Đảo Xanh” - Symphony of the Green Island, với tổng mức đầu tư gần 200 tỷ đồng; Chợ đêm VUI-Fest - mô hình chợ xanh với hàng trăm gian hàng sử dụng toàn bộ vật liệu thân thiện môi trường; Nhà hàng Sun Bavaria Cat Ba Gastro Pub phục vụ các bữa ăn cả ngày với bia thủ công chuẩn hương vị Đức - Sun KraftBeer và vị trí lý tưởng để ngắm pháo hoa từ show. Còn vào ban ngày, rời xa những trải nghiệm náo nhiệt là không gian xanh của bãi tắm Cát Bà dài gần 1km, quy mô lớn nhất đảo. Khu vực vịnh trung tâm còn tiên phong trong lối sống xanh với hệ thống giao thông nội khu không phát thải, bao gồm xe bus điện, buggy điện, trạm sạc và bãi đỗ được thiết lập bài bản, giúp du khách di chuyển dễ dàng mà vẫn bảo vệ hệ sinh thái độc đáo của đảo.

Sự xuất hiện của Riot Games không chỉ giúp Cát Bà được quảng bá trên quy mô toàn cầu mà còn mở ra cơ hội cho nhiều đoàn làm phim khác. Trong tương lai, không loại trừ khả năng nhiều nhà sản xuất lớn sẽ tiếp tục lựa chọn nơi đây để thực hiện các dự án điện ảnh, giúp du lịch Cát Bà ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn.