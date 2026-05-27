Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Hà Nội: Sau nắng nóng kỷ lục, mưa to gió lớn giật tung cây xanh, ôtô bị đè bẹp giữa phố

Phùng Linh

TPO - Tối 27/5, ảnh hưởng của luồng gió lốc kèm mưa lớn sau những ngày nắng nóng đỉnh điểm đã khiến nhiều cây xanh bị quật ngã, một số cành cây lớn gãy đổ chắn ngang đường, đè trúng ô tô.

Một ô tô bị cây đổ đè trúng trong cơn dông trên đường Khuất Duy Tiến.

Theo ghi nhận, khoảng 21h ngày 27/5, dông lốc lớn bất ngờ xuất hiện trên địa bàn thành phố Hà Nội. Tại đường Khuất Duy Tiến (khu vực chung cư I9, ngõ 13 Khuất Duy Tiến), một cây si có đường kính thân 25 cm, cao khoảng 8-10 m đã bị luồng gió mạnh quật bật gốc, đổ xuống vỉa hè.

Tại hiện trường, thân cây đổ vắt ngang ngõ 13 Khuất Duy Tiến, kéo sập một phần hệ thống dây cáp và làm bật bung một khoảng vỉa hè lớn. Sự cố xảy ra đúng vào khung giờ có đông người qua lại khiến giao thông qua khu vực bị ảnh hưởng.

z7872805933008-7ba0f16ebcd3f08d6bc7c0cf5c53f2c0.jpg
z7872805946974-d779079049392a76e6a9ce3a73e75c84.jpg
z7872904784550-06028d09b6f8c89769de263a74dc93b6.jpg
z7872904768306-baa224b2ddf72e58c4e08aea1e588efc.jpg
Cây đổ ra đường Khuất Duy Tiến trong cơn mưa dông tối nay.

Anh Hưng, một người dân sinh sống tại đây cho biết, thời điểm gió giật mạnh, cây si nhiều năm tuổi này đã gãy đổ, đè ngang vào một ô tô đang đỗ ven đường, làm móp méo phần cửa kính và hư hỏng nặng phần thân xe. "Rất may vụ việc không có người bị thương, chỉ có 1 ô tô bị hư hỏng", anh Hưng chia sẻ.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã tiến hành cắt dọn cây xanh để giải phóng lòng đường, bảo đảm an toàn giao thông. Đến nay, cây xanh đã được cắt và chuyển đi.

Không chỉ riêng khu vực đường Khuất Duy Tiến, mưa giông còn làm nhiều cây xanh tại các khu vực khác bị gãy nhánh, bật gốc. Tại đường Nguyễn Huy Tưởng (khu vực Chung cư 262 Nguyễn Huy Tưởng) cũng xuất hiện tình trạng cành cây gãy đổ, chắn ngang lối đi. Sự cố tại đây đã đè bẹp một ô tô đỗ ven đường, đồng thời gây khó khăn cho việc di chuyển của người dân.

246aad9f-6761-43bc-89e8-8059753d5f3f.jpg
b4a96b66-881f-4201-a7c6-60aff281dd63.jpg
Cây cổ thụ đổ đè trúng ô tô tại đường Nguyễn Huy Tưởng.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ đêm 27 đến ngày 29/5, khu vực Bắc Bộ tiếp tục duy trì hình thái thời tiết ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào, dông rải rác.

Riêng tại Hà Nội, ngày 28/5 thời tiết vẫn xảy ra nắng nóng và nắng nóng gay gắt với mức nhiệt cao nhất phổ biến từ 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Vào chiều tối, khu vực Thủ đô có khả năng tiếp tục xuất hiện mưa dông cục bộ, một số nơi có mưa to.

Trước hình thái thời tiết trên, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia khuyến cáo, hiện tượng dông, lốc, sét và gió giật mạnh luôn tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng cũng như tài sản của người dân.

Phùng Linh
#Hà Nội #mưa to gió lớn #cây đổ #ô tô hư hỏng #thời tiết

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe