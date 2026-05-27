Hà Nội: Sau nắng nóng kỷ lục, mưa to gió lớn giật tung cây xanh, ôtô bị đè bẹp giữa phố

TPO - Tối 27/5, ảnh hưởng của luồng gió lốc kèm mưa lớn sau những ngày nắng nóng đỉnh điểm đã khiến nhiều cây xanh bị quật ngã, một số cành cây lớn gãy đổ chắn ngang đường, đè trúng ô tô.

Một ô tô bị cây đổ đè trúng trong cơn dông trên đường Khuất Duy Tiến.

Theo ghi nhận, khoảng 21h ngày 27/5, dông lốc lớn bất ngờ xuất hiện trên địa bàn thành phố Hà Nội. Tại đường Khuất Duy Tiến (khu vực chung cư I9, ngõ 13 Khuất Duy Tiến), một cây si có đường kính thân 25 cm, cao khoảng 8-10 m đã bị luồng gió mạnh quật bật gốc, đổ xuống vỉa hè.

Tại hiện trường, thân cây đổ vắt ngang ngõ 13 Khuất Duy Tiến, kéo sập một phần hệ thống dây cáp và làm bật bung một khoảng vỉa hè lớn. Sự cố xảy ra đúng vào khung giờ có đông người qua lại khiến giao thông qua khu vực bị ảnh hưởng.

Cây đổ ra đường Khuất Duy Tiến trong cơn mưa dông tối nay.

Anh Hưng, một người dân sinh sống tại đây cho biết, thời điểm gió giật mạnh, cây si nhiều năm tuổi này đã gãy đổ, đè ngang vào một ô tô đang đỗ ven đường, làm móp méo phần cửa kính và hư hỏng nặng phần thân xe. "Rất may vụ việc không có người bị thương, chỉ có 1 ô tô bị hư hỏng", anh Hưng chia sẻ.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã tiến hành cắt dọn cây xanh để giải phóng lòng đường, bảo đảm an toàn giao thông. Đến nay, cây xanh đã được cắt và chuyển đi.

Không chỉ riêng khu vực đường Khuất Duy Tiến, mưa giông còn làm nhiều cây xanh tại các khu vực khác bị gãy nhánh, bật gốc. Tại đường Nguyễn Huy Tưởng (khu vực Chung cư 262 Nguyễn Huy Tưởng) cũng xuất hiện tình trạng cành cây gãy đổ, chắn ngang lối đi. Sự cố tại đây đã đè bẹp một ô tô đỗ ven đường, đồng thời gây khó khăn cho việc di chuyển của người dân.

Cây cổ thụ đổ đè trúng ô tô tại đường Nguyễn Huy Tưởng.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ đêm 27 đến ngày 29/5, khu vực Bắc Bộ tiếp tục duy trì hình thái thời tiết ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào, dông rải rác.

Riêng tại Hà Nội, ngày 28/5 thời tiết vẫn xảy ra nắng nóng và nắng nóng gay gắt với mức nhiệt cao nhất phổ biến từ 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Vào chiều tối, khu vực Thủ đô có khả năng tiếp tục xuất hiện mưa dông cục bộ, một số nơi có mưa to.

Trước hình thái thời tiết trên, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia khuyến cáo, hiện tượng dông, lốc, sét và gió giật mạnh luôn tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng cũng như tài sản của người dân.