Sửa cầu Phú Mỹ hơn 1 tháng, người dân TPHCM lưu thông ra sao?

Nguyễn Dũng

TPO - Từ ngày 30/5 đến 11/7, TPHCM sẽ tiến hành sửa chữa mặt cầu Phú Mỹ nhằm đảm bảo an toàn khai thác. Để hạn chế ùn tắc và giúp người dân chủ động lựa chọn hướng lưu thông phù hợp, lực lượng CSGT đã đưa ra nhiều lộ trình thay thế.

Tối 27/5, Phòng Cảnh sát giao thông (PC08) Công an TPHCM đã thông tin về phương án tổ chức giao thông phục vụ thi công sửa chữa mặt cầu Phú Mỹ theo hướng từ phường Cát Lái về phường Tân Thuận.

Theo đó, từ ngày 30/5 đến 11/7, Sở Xây dựng TPHCM sẽ tiến hành sửa chữa mặt cầu Phú Mỹ nhằm đảm bảo an toàn khai thác công trình. Để hạn chế ùn tắc và giúp người dân chủ động lựa chọn hướng lưu thông phù hợp, lực lượng CSGT đã đưa ra nhiều lộ trình thay thế cho từng loại phương tiện.

Cầu Phú Mỹ sẽ bước vào đợt sửa chữa kéo dài hơn 1 tháng, nguy cơ ùn tắc giao thông rất cao trên tuyến và các khu vực lân cận.

Cụ thể, đối với xe đầu kéo container, xe tải nặng di chuyển từ khu vực Cát Lái về hướng Tân Thuận, CSGT khuyến nghị lưu thông theo các tuyến Đồng Văn Cống – Mai Chí Thọ – Xa lộ Hà Nội – Quốc lộ 1 – Nguyễn Văn Linh hoặc đi qua Khu Công nghệ cao để kết nối Quốc lộ 1 thay vì qua cầu Phú Mỹ.

Riêng ô tô con và xe khách dưới 16 chỗ có thể lựa chọn các hướng qua hầm sông Sài Gòn, cầu Calmette hoặc cầu Ông Lãnh để di chuyển về khu vực quận 7 và các tuyến kết nối phía Nam thành phố.

Trong trường hợp xảy ra ùn ứ giao thông hoặc sự cố tại khu vực cầu Phú Mỹ theo hướng Nguyễn Văn Linh, người dân có thể đi theo lộ trình: Nguyễn Văn Linh – Phạm Hùng – Nguyễn Hữu Thọ – Nguyễn Thị Thập – Nguyễn Tất Thành để tránh khu vực thi công.

Cán bộ Phòng PC08 Công an TPHCM hướng dẫn điều tiết giao thông.

Phòng CSGT khuyến cáo người dân khi lưu thông qua khu vực cầu Phú Mỹ trong thời gian thi công cần giảm tốc độ, chú ý quan sát và chấp hành hướng dẫn của lực lượng chức năng để đảm bảo an toàn giao thông.

Theo PC08, căn cứ tình hình thực tế, lực lượng CSGT sẽ tổ chức điều tiết, phân luồng nhằm hạn chế tối đa tình trạng ùn tắc trong thời gian sửa chữa cầu. Người dân có thể phản ánh tình hình giao thông qua số trực ban 0693.187.521, hotline 0326.08.08.08 hoặc Zalo OA “Phòng Cảnh sát giao thông TP.HCM”.

Cầu Phú Mỹ là cầu dây văng lớn bắc qua sông Sài Gòn, kết nối khu vực TP Thủ Đức (cũ) với quận 7 (cũ), cùng thuộc TPHCM.

Công trình nằm trên tuyến Vành đai 2, giữ vai trò quan trọng trong việc kết nối khu Đông TPHCM với khu Nam, cảng Hiệp Phước và các tuyến đi miền Tây Nam Bộ. Cầu được đưa vào khai thác từ năm 2009, có tổng chiều dài hơn 2 km, gồm 6 làn xe.

Đây là tuyến lưu thông chính của lượng lớn xe container, xe tải nặng ra vào cảng Cát Lái – cảng container lớn nhất cả nước. Mỗi ngày, cầu Phú Mỹ tiếp nhận lưu lượng phương tiện rất lớn nên thường xảy ra ùn ứ vào giờ cao điểm.

Việc sửa chữa mặt cầu lần này nhằm đảm bảo an toàn khai thác, hạn chế nguy cơ hư hỏng kết cấu và duy trì năng lực lưu thông trên tuyến huyết mạch phía Đông – Nam TPHCM.

