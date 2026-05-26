Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Nhịp sống phương Nam

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Hoa kèn hồng đẹp nao lòng ở TPHCM, người dân và du khách thích thú check-in

Hữu Huy

TPO - Những ngày cuối tháng 5, nhiều tuyến đường tại TPHCM đồng loạt được điểm tô bởi màu sắc dịu dàng của hoa kèn hồng, thu hút đông đảo người dân và bạn trẻ đến chụp ảnh, lưu giữ khoảnh khắc đẹp.

Những ngày cuối tháng 5, đi qua nhiều tuyến đường khu vực trung tâm TPHCM, người dân dễ dàng bắt gặp hình ảnh những hàng kèn hồng đồng loạt bung nở, nhuộm hồng cả góc phố. Sắc hoa dịu dàng giữa nền trời đầu hè khiến nhiều tuyến đường trở nên thơ mộng, lãng mạn.

tp-ken-hong-3.jpg
Những hàng kèn hồng đồng loạt bung nở, nhuộm hồng nhiều góc phố tại TPHCM.
tp-ken-hong-2.jpg
Hoa kèn hồng nở rộ trên đường Võ Văn Kiệt, đoạn gần cầu Nguyễn Tri Phương.

Theo ghi nhận, trên đường Võ Văn Kiệt, đoạn gần cầu Nguyễn Tri Phương và khu vực gần hầm vượt sông Sài Gòn, hàng cây kèn hồng khoe sắc rực rỡ dọc hai bên đường. Từng chùm hoa hồng phấn đung đưa trong gió tạo nên khung cảnh đẹp mắt, thu hút sự chú ý của người đi đường.

tp-ken-hong-5.jpg
tp-ken-hong-4.jpg
tp-ken-hong-11.jpg
Sắc hoa dịu dàng khiến phố phường TPHCM trở nên thơ mộng hơn trong những ngày cuối tháng 5.

Không chỉ trên đường Võ Văn Kiệt, tuyến đường Hàm Nghi giữa trung tâm thành phố cũng trở nên nổi bật bởi sắc hoa kèn hồng đang vào mùa nở rộ. Trong khi đó, trên đường Điện Biên Phủ, những tán hoa trải dài khiến nhiều người thích thú, tranh thủ lưu lại khoảnh khắc đẹp hiếm có.

tp-ken-hong-9.jpg
Hàng hoa kèn hồng trên đường Võ Văn Kiệt, đoạn trước hầm vượt sông Sài Gòn.
tp-ken-hong-18.jpg
Hoa kèn hồng trải dài trên đường Điện Biên Phủ, thu hút nhiều người chụp ảnh lưu niệm.

Đặc biệt, tuyến đường Võ Thị Sáu, đoạn qua Nhà Thiếu nhi TPHCM, trở thành điểm check-in thu hút đông đảo bạn trẻ. Dưới những tán hoa nở rực, nhiều người tranh thủ tạo dáng, chụp ảnh lưu niệm trong khung cảnh lãng mạn hiếm có giữa lòng thành phố.

tp-chan-dung-100.jpg
tp-chan-dung-222.jpg
tp-chan-dung-210201.jpg
Bạn trẻ thích thú check-in dưới những hàng kèn hồng đang bung nở rực rỡ trên đường Võ Thị Sáu.
tp-ken-hong-1.jpg
Hàng hoa kèn hồng khoe sắc trên đường Võ Thị Sáu (đoạn qua Nhà Thiếu Nhi Thành phố).

“Mấy ngày qua, tôi thấy hoa kèn hồng đang bung nở rất đẹp nên tranh thủ đi chụp lại những khoảnh khắc đẹp nhất để chia sẻ với bạn bè. Cánh hoa màu hồng nhạt xen kẽ với tán lá xanh tạo cảm giác rất nhẹ nhàng, tinh tế”, chị Mai Phương (ngụ phường Xuân Hòa) chia sẻ.

tp-chan-dung-2.jpg
Dưới tán hoa kèn hồng, nhiều bạn trẻ tranh thủ ghi lại những khoảnh khắc đẹp đầu hè.
tp-ken-hong-10.jpg
Sắc hồng rực rỡ trên một góc đường Điện Biên Phủ.
tp-ken-hong-14.jpg
Từng chùm hoa hồng phấn đung đưa trong gió tạo nên khung cảnh đẹp mắt giữa phố.

Hoa kèn hồng có nguồn gốc từ Trung và Nam Mỹ, còn được gọi là hoa chuông hồng do hình dáng bông hoa giống chiếc chuông nhỏ và thường mọc thành từng chùm từ 4 đến 7 bông. Tại TPHCM, loài hoa này được trồng thử nghiệm từ năm 2009 trước khi xuất hiện rộng rãi trên nhiều tuyến đường.

tp-ken.jpg
tp-ken-hong-10929.jpg
Kèn hồng đồng loạt bung nở, tô điểm phố phường TPHCM trong thời điểm đầu hè.
tp-ken-hong-999.jpg
Sắc hồng nhuộm một góc đường Điện Biên Phủ.

Kèn hồng thường nở rộ từ tháng 2 đến tháng 6 hằng năm, mang sắc hồng phấn gợi nhớ đến hoa anh đào. Mỗi mùa hoa nở, phần lớn lá trên cây dần ngả vàng và rụng xuống, nhường chỗ cho những chùm hoa phủ kín cành, tạo nên vẻ đẹp dịu dàng giữa phố thị.

Hữu Huy
#kèn hồng #TPHCM #hoa phố #check-in #đường phố

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe