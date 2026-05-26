Hoa kèn hồng đẹp nao lòng ở TPHCM, người dân và du khách thích thú check-in

TPO - Những ngày cuối tháng 5, nhiều tuyến đường tại TPHCM đồng loạt được điểm tô bởi màu sắc dịu dàng của hoa kèn hồng, thu hút đông đảo người dân và bạn trẻ đến chụp ảnh, lưu giữ khoảnh khắc đẹp.

Những ngày cuối tháng 5, đi qua nhiều tuyến đường khu vực trung tâm TPHCM, người dân dễ dàng bắt gặp hình ảnh những hàng kèn hồng đồng loạt bung nở, nhuộm hồng cả góc phố. Sắc hoa dịu dàng giữa nền trời đầu hè khiến nhiều tuyến đường trở nên thơ mộng, lãng mạn.

Hoa kèn hồng nở rộ trên đường Võ Văn Kiệt, đoạn gần cầu Nguyễn Tri Phương.

Theo ghi nhận, trên đường Võ Văn Kiệt, đoạn gần cầu Nguyễn Tri Phương và khu vực gần hầm vượt sông Sài Gòn, hàng cây kèn hồng khoe sắc rực rỡ dọc hai bên đường. Từng chùm hoa hồng phấn đung đưa trong gió tạo nên khung cảnh đẹp mắt, thu hút sự chú ý của người đi đường.

Không chỉ trên đường Võ Văn Kiệt, tuyến đường Hàm Nghi giữa trung tâm thành phố cũng trở nên nổi bật bởi sắc hoa kèn hồng đang vào mùa nở rộ. Trong khi đó, trên đường Điện Biên Phủ, những tán hoa trải dài khiến nhiều người thích thú, tranh thủ lưu lại khoảnh khắc đẹp hiếm có.

Đặc biệt, tuyến đường Võ Thị Sáu, đoạn qua Nhà Thiếu nhi TPHCM, trở thành điểm check-in thu hút đông đảo bạn trẻ. Dưới những tán hoa nở rực, nhiều người tranh thủ tạo dáng, chụp ảnh lưu niệm trong khung cảnh lãng mạn hiếm có giữa lòng thành phố.

“Mấy ngày qua, tôi thấy hoa kèn hồng đang bung nở rất đẹp nên tranh thủ đi chụp lại những khoảnh khắc đẹp nhất để chia sẻ với bạn bè. Cánh hoa màu hồng nhạt xen kẽ với tán lá xanh tạo cảm giác rất nhẹ nhàng, tinh tế”, chị Mai Phương (ngụ phường Xuân Hòa) chia sẻ.

Hoa kèn hồng có nguồn gốc từ Trung và Nam Mỹ, còn được gọi là hoa chuông hồng do hình dáng bông hoa giống chiếc chuông nhỏ và thường mọc thành từng chùm từ 4 đến 7 bông. Tại TPHCM, loài hoa này được trồng thử nghiệm từ năm 2009 trước khi xuất hiện rộng rãi trên nhiều tuyến đường.

Kèn hồng thường nở rộ từ tháng 2 đến tháng 6 hằng năm, mang sắc hồng phấn gợi nhớ đến hoa anh đào. Mỗi mùa hoa nở, phần lớn lá trên cây dần ngả vàng và rụng xuống, nhường chỗ cho những chùm hoa phủ kín cành, tạo nên vẻ đẹp dịu dàng giữa phố thị.