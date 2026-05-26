Mận hậu đại hạ giá vẫn thưa khách ở TPHCM

TPO - Sức mua tại TPHCM chững lại giữa lúc nhiều loại trái cây đồng loạt vào vụ khiến mận hậu phải giảm giá sâu để cạnh tranh. Dù giá bán chỉ còn 15.000 – 20.000 đồng/kg, khách mua vẫn khá dè dặt.

Những ngày cuối tháng 5, thị trường trái cây tại TPHCM bước vào cao điểm mùa hè với hàng loạt mặt hàng đồng loạt giảm giá mạnh. Trong đó, mận hậu được xem là một trong những loại trái cây có mức giá “mềm” nhất khi xuất hiện tràn ngập tại các chợ truyền thống với giá chỉ từ 15.000 – 20.000 đồng/kg, giảm sâu so với đầu mùa.

Mận hậu bày bán ở nhiều chợ truyền thống chỉ từ 15.000 - 20.000 đồng/kg

Trưa 25/5, ghi nhận tại chợ Bàn Cờ (phường Bàn Cờ, TPHCM), nhiều sạp trái cây chất đầy mận hậu đỏ tím, quả to, căng mọng. Không ít tiểu thương liên tục rao bán để hút khách vì sức mua khá chậm dù giá đã giảm sâu.

Chị Minh, tiểu thương bán trái cây tại chợ cho biết, vừa nhập khoảng 50kg mận hậu từ các tỉnh phía Bắc về bán nhưng khách mua không nhiều.

“Lúc sáng đề bảng giá 20.000 đồng/kg nhưng tới trưa giảm còn 15.000 đồng/kg. Khách thấy rẻ thì ghé lựa nhưng thường chỉ mua khoảng 1kg trở lại”, chị Minh nói.

Mận hậu chính vụ quả to căng mọng, màu đỏ tím bắt mắt, vị chua ngọt hài hòa thu hút chị em

Theo các tiểu thương, mận hậu năm nay bước vào vụ chính trong bối cảnh nguồn cung tăng mạnh nhờ thời tiết thuận lợi tại các vùng trồng lớn. Sản lượng dồi dào khiến giá bán giảm mạnh so với cùng kỳ năm ngoái. Thời điểm hiện tại là lúc mận chín rộ, chất lượng ngon nhất mùa khi quả to, giòn, vị chua ngọt hài hòa. Tuy nhiên, áp lực cạnh tranh trên thị trường trái cây mùa hè đang rất lớn khi hàng loạt mặt hàng khác cũng giảm giá sâu.

Không chỉ mận hậu, nhiều loại trái cây phổ biến hiện cũng có mức giá khá thấp. Xoài có thời điểm chỉ còn 10.000 đồng/kg, thậm chí tiểu thương xả hàng 10.000 đồng/3kg. Dưa hấu dao động khoảng 10.000 đồng/kg, thanh long khoảng 15.000 đồng/kg. Trong khi đó, vải, chôm chôm, măng cụt hay sầu riêng… cũng đồng loạt vào mùa khiến người tiêu dùng có nhiều lựa chọn hơn. Đây là một trong những nguyên nhân khiến độ “hot” của mận hậu giảm đáng kể.

Mận Tây Bắc bày bán ở siêu thị có size lớn, đạt chuẩn xuất khẩu

Theo ghi nhận, mận hậu bán tại TPHCM hiện chủ yếu được đưa về từ Sơn La, Lào Cai và Hà Giang. Đây là loại trái cây quen thuộc mỗi dịp hè nhờ vị chua ngọt đặc trưng, giòn và dễ ăn. Ngoài ăn tươi, nhiều người còn mua để làm siro, ngâm đường hoặc chế biến thành các món giải nhiệt.

Chị Uyên (ngụ phường An Lạc) cho biết, tranh thủ lúc giá giảm mạnh, chị đã mua 5kg mận về để ăn và ngâm siro dùng dần.

“Đầu tháng 5, tôi mua tới 40.000 đồng/kg mà quả không to, vị còn khá chua. Bây giờ mận đỏ đẹp, căng mọng mà giá giảm hơn 60%” - chị Uyên nói.

Vào hè, trái cây rất phong phú và có giá mềm như xoài cát Hòa Lộc chỉ còn 15.000 đồng/kg, dưa hấu 10.000 đồng, thanh long 15.000 đồng... Giá cạnh tranh của nhiều loại trái cây khiến mận hậu giảm độ "hot"

Không chỉ xuất hiện dày đặc tại các chợ truyền thống, mận hậu Sơn La năm nay còn được đẩy mạnh vào hệ thống bán lẻ hiện đại. Trước đó, hệ thống Saigon Co.op đã phối hợp với Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Sơn La ký kết trực tiếp với Hợp tác xã Kiên Cường để đưa mận hậu vào hệ thống phân phối trên toàn quốc.

Đồng thời, chương trình “Lễ hội mận hậu Sơn La” cũng được triển khai tại hơn 800 điểm bán với mức giá khuyến mãi khoảng 20.900 đồng/kg, góp phần mở rộng đầu ra cho nông sản địa phương trong cao điểm thu hoạch.