Bị mời ra khỏi rạp phim, Lê Giang lên tiếng

TPO - Diễn viên Lê Giang cho biết đã gặp phải tình huống không mong muốn tại sự kiện ra mắt phim "Ốc mượn hồn" tối 26/5 nhưng vẫn ứng xử chuyên nghiệp thay vì giận dỗi bỏ về.

Đoạn video ghi lại khoảnh khắc diễn viên Lê Giang và Hoa hậu Tiểu Vy rơi vào tình huống khó xử tại buổi ra mắt phim Ốc mượn hồn tối 26/5 đang gây chú ý trên mạng xã hội. Khi cả hai chuyện trò, chuẩn bị chụp ảnh trong phòng chiếu, một nhân viên đến nhắc nhở và yêu cầu Lê Giang di chuyển ra ngoài khiến không khí trở nên khá ngượng ngùng.

Dù vậy, cả hai vẫn nhanh chóng phối hợp và rời khỏi khu vực rạp để tránh ảnh hưởng đến lịch trình buổi công chiếu.

Diễn viên Lê Giang cùng các nghệ sĩ ở sự kiện tối 26/5.

Lên tiếng về sự việc, Lê Giang cho biết đã nhận được thiệp mời tham dự buổi ra mắt phim từ Tiểu Vy. Tuy nhiên, tình huống không mong muốn đã xảy ra tại sự kiện. Điều khiến nữ nghệ sĩ buồn lòng là cách hành xử của một cá nhân làm việc tại rạp phim.

"Lê Giang cảm thấy rất buồn khi con gái Tiểu Vy muốn mời Lê Giang xuống chụp một tấm hình cùng nhau, nhưng tiếc là lại không thể trọn vẹn vì một hành động thiếu tôn trọng và lời nói thiếu lịch sự của một cá nhân khác. Lê Giang cũng tới từng tuổi này rồi, chỉ muốn sống yên bình qua ngày thôi vậy mà cũng không yên nữa", nữ nghệ sĩ lên tiếng.

Theo Lê Giang, nhân viên có thái độ kém chuyên nghiệp, thiếu tôn trọng với nhiều người có mặt tại sự kiện tối 26/5. Tuy nhiên, nữ nghệ sĩ vẫn ở lại tới cuối sự kiện và xem trọn vẹn bộ phim.

"Qua sự việc trên, Lê Giang cũng hy vọng sau này bất kỳ nghệ sĩ hay khách mời nào cũng nhận sự tôn trọng tối thiểu nhất có thể", nữ nghệ sĩ nói.

Trong phim, Tiểu Vy vào vai Ngọc - người phụ nữ có mối quan hệ phức tạp với Quân (Quốc Trường).

Sau sự kiện, Hoa hậu Tiểu Vy - nữ diễn viên chính của phim - gửi lời cảm ơn đồng nghiệp đã tới ủng hộ trên trang cá nhân, mong các khách mời thông cảm vì khâu tổ chức, tiếp đón chưa chu đáo.

Sự kiện ra mắt phim Ốc mượn hồn tối 26/5 tại TPHCM quy tụ nhiều khách mời là nghệ sĩ nổi tiếng như Lê Giang, Tiến Luật, Kiều Minh Tuấn, Diệp Bảo Ngọc, Tam Triều Dâng, Quốc Anh, Đỗ Nhật Hoàng, Lâm Thanh Nhã, Trần Nghĩa, Trúc Anh, Hoa hậu Thanh Thủy, Đoàn Thiên Ân.

Ốc mượn hồn của đạo diễn Đinh Tuấn Vũ xoay quanh những góc khuất hôn nhân, tình tay ba và các bí mật phía sau lớp vỏ hào nhoáng của showbiz. Bộ phim không chỉ khai thác mối quan hệ “chính thất - tiểu tam” mà còn đặt ra câu hỏi về việc con người đang sống thật với chính mình hay chỉ đang khoác lên một chiếc vỏ để che giấu dục vọng bên trong.

Phim có sự tham gia của Hoa hậu Tiểu Vy, diễn viên Quốc Trường, Lương Gia Huy, Anh Phạm, Yên Đan, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung.

