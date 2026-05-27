Hãng phim của Vingroup có tổng giám đốc

TPO - Từng được biết đến là một trong những gương mặt tiên phong của làn sóng sáng tạo nội dung trên YouTube tại Việt Nam, JVevermind (tên đầy đủ: Trần Đức Việt) xuất hiện trong một vai trò hoàn toàn khác - Tổng Giám đốc Công ty CP Phát triển Điện ảnh V-Film - hãng phim mới của Vingroup.

Tập đoàn Vingroup công bố chiến lược phát triển Công ty CP Phát triển Điện ảnh V-Film với định hướng đầu tư dài hạn vào lĩnh vực điện ảnh, tập trung vào dòng phim lịch sử - văn hóa Việt Nam theo chuẩn mực quốc tế. Đáng chú ý, trong chiến lược được công bố ngày 27/5, ông Trần Đức Việt - từng được biết đến rộng rãi với vai trò YouTuber JVevermind - đảm nhiệm vị trí Tổng Giám đốc V-Film.

Theo định hướng được công bố, V-Film hướng tới xây dựng hệ sinh thái điện ảnh mang bản sắc Việt, lấy việc kể các câu chuyện về con người, lịch sử và văn hóa dân tộc làm trọng tâm, nhưng được thể hiện bằng ngôn ngữ điện ảnh đương đại, quy mô sản xuất lớn và khả năng tiếp cận khán giả quốc tế.

Chia sẻ về tầm nhìn của hãng phim, ông Trần Đức Việt cho rằng điện ảnh có thể trở thành một công cụ lan tỏa giá trị văn hóa và gia tăng sức mạnh mềm quốc gia. “Thế giới mới biết đến cảnh đẹp và ẩm thực Việt Nam nhưng chưa thực sự hiểu rõ về vẻ đẹp tâm hồn cũng như chiều sâu lịch sử - văn hóa của chúng ta. V-Film mong muốn kiến tạo một hệ sinh thái điện ảnh, nơi những câu chuyện Việt Nam được kể bằng ngôn ngữ hiện đại nhất, góp phần đưa văn hóa thành sức mạnh mềm quốc gia”, Tổng Giám đốc V-Film cho biết.

Mục tiêu dài hạn của hãng phim không chỉ dừng ở sản xuất phim mà còn xây dựng một hệ sinh thái điện ảnh hoàn chỉnh, kết nối nguồn lực sáng tạo trong và ngoài nước. Hoạt động của V-Film sẽ bao phủ toàn bộ chuỗi giá trị điện ảnh, từ phát triển kịch bản, sản xuất, hậu kỳ đến phát hành.

Để hiện thực hóa chiến lược này, Vingroup cho biết sẽ đầu tư toàn diện cho các dự án của V-Film, đồng thời thành lập hội đồng tư vấn gồm các nhà nghiên cứu lịch sử, chuyên gia văn hóa và cố vấn học thuật nhằm bảo đảm tính chính xác của các chất liệu lịch sử cũng như chiều sâu văn hóa trong từng tác phẩm.

Song song với đó là đội ngũ sản xuất có kinh nghiệm làm việc trong môi trường điện ảnh quốc tế cùng lực lượng đạo diễn trẻ Việt Nam. V-Film cũng định hướng hợp tác sâu rộng với các đối tác nước ngoài nhằm nâng cao chất lượng sản xuất và từng bước đưa các câu chuyện lịch sử - văn hóa Việt Nam tham gia sâu hơn vào dòng chảy điện ảnh thế giới.

Về cách triển khai, các dự án của hãng phát triển theo mô hình nhiều mùa phim và mở rộng thành hệ sinh thái nội dung đa nền tảng. Trọng tâm là các tác phẩm chính kịch - lịch sử quy mô lớn, kết hợp giữa yếu tố lịch sử, tâm lý nhân vật và sáng tạo điện ảnh hiện đại.

Dự án mở màn cho chiến lược này là series phim lấy cảm hứng từ thời kỳ Đông A của triều Trần - giai đoạn gắn với ba lần kháng chiến chống quân Nguyên - Mông cùng những biến động quyền lực và các quyết định làm thay đổi vận mệnh dân tộc.

Theo kế hoạch, mùa đầu tiên của series đã hoàn tất kịch bản gồm 10 tập, hiện bước vào giai đoạn tuyển chọn diễn viên, dự kiến khởi quay từ tháng 7/2026 và phát hành vào cuối năm nay.

Sự xuất hiện của Trần Đức Việt ở vai trò điều hành một hãng phim thuộc hệ sinh thái văn hóa của Vingroup cũng đánh dấu bước chuyển đáng chú ý của cựu YouTuber sang lĩnh vực công nghiệp sáng tạo, trong bối cảnh điện ảnh Việt đang tìm kiếm những mô hình phát triển quy mô và có khả năng cạnh tranh quốc tế.