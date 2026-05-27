Văn hóa

Xá lợi Phật được cung rước quanh trung tâm Hà Nội

Ngọc Ánh

TPO - Lễ cung rước xá lợi Phật dịp Phật đản Phật lịch 2570 sẽ diễn ra vào chiều 30/5 (14/4 âm lịch). Lộ trình di chuyển từ trụ sở Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam (Quán Sứ, Hà Nội), qua Lý Thường Kiệt, Hàng Bài, Đinh Tiên Hoàng, Lê Thái Tổ, Bà Triệu, Hai Bà Trưng, trở về Quán Sứ.

Lễ cung rước xá lợi Phật dịp Phật đản Phật lịch 2570 sẽ diễn ra vào chiều 30/5 (14/4 âm lịch). Theo thông tin từ Văn phòng Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, chương trình đại lễ sẽ diễn ra với hai hoạt động chính, gồm lễ cung rước xá lợi Phật và diễu hành xe hoa.

Lộ trình di chuyển từ trụ sở Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam (Quán Sứ, Hà Nội), qua Lý Thường Kiệt, Hàng Bài, Đinh Tiên Hoàng, Lê Thái Tổ, Bà Triệu, Hai Bà Trưng, trở về Quán Sứ. Dự kiến có khoảng 30-40 xe hoa trang trí hình tượng Phật đản sinh, cùng sự tham gia diễu hành của khoảng 500 chức sắc, tăng ni và tín đồ Phật tử.

Lễ cung rước xá lợi Phật dịp Phật đản Phật lịch 2570 được tổ chức ở Hà Nội.

Đại diện Giáo hội Phật giáo Việt Nam mong Phật tử tham gia với tâm thanh tịnh, trang nghiêm và chủ động chuẩn bị sức khỏe để đồng hành xuyên suốt chương trình.

Chính lễ Đại lễ Phật đản PL.2570 sẽ diễn ra từ 8h sáng 31/5 tại Trụ sở Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam (Hà Nội).

Trước đó, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn đã ban hành thông bạch gửi Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các tỉnh, thành phố về việc tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570, nhấn mạnh ý nghĩa thiêng liêng của ngày Đức Phật đản sinh và định hướng các hoạt động trang nghiêm, thiết thực nhằm lan tỏa tinh thần từ bi, trí tuệ vì hòa bình nhân loại.

Trong thông điệp Phật đản gửi Tăng Ni, Phật tử trong và ngoài nước, Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam khẳng định, trong bối cảnh thế giới còn nhiều biến động, những giá trị từ bi và trí tuệ mà Đức Phật truyền dạy vẫn giữ nguyên ý nghĩa thời đại, góp phần vun đắp hòa bình, tăng cường đoàn kết và hướng tới sự phát triển bền vững.

Ngọc Ánh
#Phật đản #Xá lợi Phật #Hà Nội #Lễ hội #Tăng ni

