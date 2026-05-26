Gia đình công bố nhiều tư liệu quý về nhạc sĩ Thanh Tùng

TPO - Ngoài tài năng trong âm nhạc, triển lãm do gia đình nhạc sĩ Thanh Tùng tổ chức mong muốn mang đến cho công chúng hình ảnh của nhạc sĩ ở đời thường. Nhạc sĩ Thanh Tùng từng tự nhận là người cô đơn bẩm sinh, từ nhỏ không sống gần mẹ. Ông cũng trải qua nhiều biến cố, trong đó nỗi đau lớn là khi người vợ qua đời vì bạo bệnh khi mới 40 tuổi, khiến nhạc sĩ rơi vào cảnh "gà trống nuôi con".

Lời hứa không đi bước nữa

Chiều 25/5, tại Hà Nội, gia đình nhạc sĩ Thanh Tùng tổ chức triển lãm Legacy of love, tưởng niệm 10 năm ngày mất của nhạc sĩ. Hành trình thực hiện triển lãm, sưu tầm, phục chế tài liệu kéo dài gần 3 năm. Gia đình gặp từng người bạn để xin từng mẩu tư liệu, nghe từng câu chuyện liên quan đến nhạc sĩ Thanh Tùng.

Trong hơn nửa thế kỷ sáng tác, nhạc sĩ Thanh Tùng viết nên nhiều ca khúc trở thành ký ức tập thể của công chúng như Một mình, Hoa tím ngoài sân, Hát với chú ve con, Giọt nắng bên thềm, Lời tỏ tình của mùa xuân.

Chị Bạch Dương - con gái nhạc sĩ Thanh Tùng - giới thiệu những kỷ vật quan trọng tại triển lãm.

Âm nhạc của ông không chỉ hiện diện trên sân khấu hay trong những bản thu âm nổi tiếng mà còn sống trong những căn nhà nhỏ, những chuyến xe đêm, những cuộc tình đầu và những ký ức riêng tư của nhiều thế hệ khán giả.

Triển lãm do gia đình tổ chức giới thiệu hơn 100 hình ảnh, tư liệu quý, bản nhạc viết tay và nhiều hiện vật lần đầu được công bố từ kho lưu trữ riêng của gia đình nhạc sĩ Thanh Tùng, đồng thời tiếp nhận nhiều tư liệu hiếm do bạn bè, nghệ sĩ, nhà sưu tầm và những người yêu mến âm nhạc Thanh Tùng trong và ngoài nước gửi về.

Không gian triển lãm được thiết kế như một hành trình đi qua ký ức và đời sống nghệ thuật của ông, từ thời kỳ du học tại Nhạc viện Bình Nhưỡng, những năm tháng hoạt động âm nhạc sôi nổi sau ngày trở về nước, cho đến giai đoạn ông trở thành một trong những nhạc sĩ đại chúng có ảnh hưởng mạnh mẽ nhất.

Hình ảnh trình diễn, băng cassette, đĩa than, đĩa CD, tư liệu ghi âm và các đĩa phim của nhạc sĩ Thanh Tùng.

Chị Bạch Dương - con gái nhạc sĩ Thanh Tùng - cho biết cha mình là người năng động trong lĩnh vực sản xuất âm nhạc. Những đêm diễn của ông thời đó là một hiện tượng khi "đi đến đâu là cháy vé đến đấy", thậm chí nhạc sĩ thường xuyên phải diễn hai suất một tối mới đủ để phục vụ công chúng. Chị Dương thừa nhận "xấu hổ" khi chưa hiểu hết những dấu ấn trong sự nghiệp của nhạc sĩ Thanh Tùng.

Ngoài tài năng trong âm nhạc, triển lãm mong muốn mang đến cho công chúng hình ảnh của nhạc sĩ Thanh Tùng ở đời thường. Nhạc sĩ Thanh Tùng từng tự nhận là người "cô đơn bẩm sinh", từ nhỏ không sống gần mẹ. Cũng vì vậy mà âm nhạc của ông rất giàu cảm xúc.

Hình ảnh nhạc sĩ Thanh Tùng bên đồng nghiệp, người thân và ảnh chân dung của vợ nhạc sĩ.

Phía sau những giai điệu lãng mạn ấy là câu chuyện đời thực về một người đàn ông trải qua nhiều biến cố. Năm 1990, vợ ông qua đời vì bạo bệnh khi mới 40 tuổi, khiến nhạc sĩ Thanh Tùng rơi vào cảnh "gà trống nuôi con".

Lúc bấy giờ, ông còn rất trẻ và là một nghệ sĩ tài hoa, hào hoa, có điều kiện, được nhiều người mến mộ. Dù có nhiều cơ hội để đi bước nữa, ông vẫn tự nguyện giữ lời hứa với người vợ quá cố, ở vậy để nuôi dạy 3 người con trưởng thành.

Nỗi nhớ thương vợ cũng chính là nguồn cảm hứng thôi thúc ông sáng tác nên bản tình ca bất hủ Một mình.

Tri ân di sản âm nhạc bền bỉ

Triển lãm Legacy of love là không gian nghe - nhìn được tái hiện từ những chất liệu âm nhạc quen thuộc của nhiều thập kỷ trước, với hàng loạt băng cassette, đĩa than, đĩa CD, tư liệu ghi âm và các đĩa phim mà nhạc sĩ Thanh Tùng tham gia sáng tác nhạc phim như Ván bài lật ngửa, Hòn đất.

Bên cạnh đó, hàng chục tác phẩm tiêu biểu của nhạc sĩ Thanh Tùng từ thập niên 70, 80 và 90 cũng được số hóa để khách tham quan có thể trực tiếp nghe lại qua hệ thống tai nghe cá nhân.

Không chỉ là một không gian trưng bày, triển lãm được kỳ vọng trở thành nơi công chúng có thể lắng nghe, cảm nhận và đối thoại với những giá trị đẹp đẽ mà âm nhạc Thanh Tùng vẫn tiếp tục gìn giữ. Đó là tình yêu, sự tử tế, lòng trắc ẩn và khát vọng kết nối con người.

Thông qua triển lãm, gia đình nhạc sĩ cũng chính thức giới thiệu dự án dài hạn hướng đến việc gìn giữ, lưu trữ, bảo tồn và tiếp tục phát triển di sản âm nhạc cùng tinh thần nhân văn mà ông để lại.

Triển lãm mở đầu cho chuỗi sự kiện kỷ niệm hành trình một thập kỷ kể từ ngày nhạc sĩ Thanh Tùng đi xa. Tiếp nối triển lãm là chương trình ca nhạc đường phố tại khu vực phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm.

Khép lại hành trình là đêm hoà nhạc tại Trung tâm Hội nghị quốc gia với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ tên tuổi cùng dàn nhạc giao hưởng quy mô lớn, như một lời tri ân dành cho di sản âm nhạc bền bỉ của nhạc sĩ Thanh Tùng.

