Loạt phim hoạt hình kinh điển trở lại rạp

TPO - Những bộ phim hoạt hình gắn với tuổi thơ nhiều thế hệ khán giả Việt sẽ trở lại màn ảnh rộng trong Tuần phim Thiếu nhi Việt Nam - Thụy Điển diễn ra tại Hà Nội. Trong đó, có nhiều tác phẩm của cố họa sĩ, NSND Ngô Mạnh Lân - một trong những tên tuổi lớn của phim hoạt hình Việt Nam.

Những thước phim hoạt hình từng gắn với tuổi thơ nhiều thế hệ khán giả Việt sẽ trở lại màn ảnh rộng trong khuôn khổ Tuần phim thiếu nhi Việt Nam - Thụy Điển diễn ra từ ngày 1-5/6 tại Rạp Ngọc Khánh, Viện Phim Việt Nam (523 Kim Mã, Hà Nội). Trong đó, loạt tác phẩm của cố họa sĩ, NSND Ngô Mạnh Lân - một trong những tên tuổi lớn của phim hoạt hình Việt Nam - cũng được trình chiếu như điểm nhấn của tuần phim.

Tuần phim thiếu nhi Việt Nam - Thụy Điển do Viện Phim Việt Nam phối hợp cùng Đại sứ quán Thụy Điển tổ chức, nhằm giới thiệu những tác phẩm điện ảnh thiếu nhi tiêu biểu của hai quốc gia, đồng thời mở rộng giao lưu văn hóa thông qua ngôn ngữ điện ảnh. Chương trình cũng được kỳ vọng góp phần bồi dưỡng thẩm mỹ, nuôi dưỡng trí tưởng tượng và khuyến khích khả năng sáng tạo của trẻ em.

Dịp này, khán giả được thưởng thức 14 bộ phim, gồm 3 phim của điện ảnh Thụy Điển và 11 phim hoạt hình Việt Nam. Các phim trong tuần lễ đều dành cho khán giả dưới 16 tuổi.

Một cảnh phim trong Đáng đời thằng cáo.

Tuần phim khai mạc vào sáng 1/6 tại rạp Ngọc Khánh (Viện Phim Việt Nam) với suất chiếu khai mạc gồm hai tác phẩm đại diện cho điện ảnh thiếu nhi của hai quốc gia Việt Nam - Thụy Điển gồm Đáng đời thằng cáo (đạo diễn Lê Minh Hiền) và Pippi tất dài do (Olle Hellbom thực hiện).

Ở mảng phim Việt, tuần phim đánh dấu sự trở lại của các tác phẩm do cố họa sĩ, NSND Ngô Mạnh Lân thực hiện. Trong tổng số 11 phim hoạt hình Việt Nam được giới thiệu, có tới 5 tác phẩm của ông được lựa chọn trình chiếu xuyên suốt chương trình, tạo nên một hành trình nhìn lại di sản của một trong những gương mặt đặt nền móng cho hoạt hình Việt Nam. Chùm phim của cố họa sĩ được chiếu mở đầu vào ngày 2/6 với hai tác phẩm Chuyện ông Gióng (1970) và Mèo con (1965). Tiếp đó, ngày 4/6, khán giả được xem lại Trê cóc (1993), Phép lạ hồi sinh (1995). Trước khi tuần phim khép lại, khán sẽ được thưởng thức Con sáo biết nói (1967) vào ngày 5/6.

Chuyện ông Gióng - tác phẩm nổi bật của cố họa sĩ, NSND Ngô Mạnh Lân được chiếu miễn phí ngoài rạp.

Bên cạnh những bộ phim của NSND Ngô Mạnh Lân là bức tranh đa dạng của hoạt hình Việt Nam qua nhiều thế hệ thông qua các tác phẩm Đáng đời thằng cáo của đạo diễn Lê Minh Hiền (chiếu khai mạc ngày 1/6) - một trong những tác phẩm hoạt hình đầu tiên của Việt Nam, Đại hành Hoàng đế (2021), Chiếc lông gà hư hỏng, Hàng xóm láng giềng, Sâu khoang hoá bướm, Ngọn đèn ấm áp (đều sản xuất năm 2024)...

Song song với đó là chùm phim truyện thiếu nhi đến từ Thụy Điển với ba tác phẩm chuyển thể từ văn học nổi tiếng gồm Pippi tất dài của đạo diễn Olle Hellbom (chiếu khai mạc ngày 1/6), Ronja - Con gái tên tướng cướp của đạo diễn Tage Danielsson (3/6) và Anh em nhà sư tử của Olle Hellbom (5/6).

Bên cạnh hoạt động chiếu phim, chương trình còn mở rộng trải nghiệm văn hóa cho thiếu nhi. Trong ngày khai mạc 1/6, Trong khuôn khổ chương trình, nhà xuất bản Kim Đồng cũng giới thiệu ấn bản tiếng Việt bộ truyện tranh gồm 4 tập về cô bé Pippi. Cùng với đó là hoạt động đố vui xoay quanh bộ phim Pippi tất dài, mang đến một không gian kết nối giữa văn học, điện ảnh và trò chơi cho các em nhỏ nhân dịp Quốc tế Thiếu nhi 1/6.