Hoa hậu Hà Trúc Linh tìm người kế nhiệm tại buổi tuyển sinh ở Cần Thơ

TPO - Đồng hành cùng ngày hội tuyển sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 tại Đại học FPT Cần Thơ, Hoa hậu Hà Trúc Linh giao lưu, chia sẻ hành trình trưởng thành từ cuộc thi và truyền cảm hứng để nhiều nữ sinh tự tin ghi danh, sẵn sàng chinh phục vương miện Hoa hậu Việt Nam.

'Đừng chờ hoàn hảo mới bắt đầu'

Ngày hội tuyển sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 tiếp tục hành trình tìm kiếm thí sinh tại Đại học FPT Cần Thơ ngày 26/5 với sự tham gia của Hoa hậu Hà Trúc Linh và người đẹp Huyền Cơ - top 15 Hoa hậu Việt Nam. Có mặt từ sớm, Hà Trúc Linh diện trang phục trắng, ghi điểm với vẻ ngoài thanh lịch, ngọt ngào. Sau gần một năm đăng quang, cô đồng hành cùng Ban tổ chức trong tour tuyển sinh khu vực phía Nam để tìm kiếm gương mặt kế nhiệm.

Chia sẻ tại sự kiện, Trúc Linh cho rằng nhiệm kỳ hoa hậu không nên được nhìn nhận bằng độ dài thời gian mà bằng giá trị của hành trình trưởng thành. Dù nhiệm kỳ của cô chỉ kéo dài một năm thay vì hai năm như thông lệ, người đẹp xem đó là quãng thời gian giàu trải nghiệm và bài học.

Theo đó, hành trình trước, trong và sau đăng quang giúp cô học hỏi mỗi ngày, trưởng thành qua từng điểm đến, từng cuộc gặp gỡ và thử thách. Những trải nghiệm ấy mang lại nhiều giá trị hơn con số thời gian. Từ câu chuyện của bản thân, cô khuyến khích sinh viên chủ động tìm kiếm cơ hội học tập, phát triển bản thân và mở rộng các mối quan hệ. Người đẹp cũng thừa nhận từng lo lắng vì thiếu kỹ năng, kinh nghiệm nhưng vẫn quyết định bước ra khỏi vùng an toàn để trải nghiệm và trưởng thành.

Gửi thông điệp đến các nữ sinh, cô nhắn nhủ: đừng chờ đến khi hoàn hảo mới bắt đầu. Hơn một năm trước, Huyền Cơ cũng là một nữ sinh 22 tuổi với nhiều hoài bão nhưng không ít băn khoăn, từng nghĩ bản thân chưa đủ tốt để tham gia cuộc thi.

Tuy nhiên, cô nhận ra điều đáng tiếc nhất không phải thất bại mà là chưa từng dám thử. Quyết định đăng ký dự thi đã giúp Huyền Cơ vượt qua giới hạn của chính mình và có hành trình đáng nhớ. Theo người đẹp, chính những góp ý, trải nghiệm và cả những thiếu sót trong quá trình tham gia đã giúp cô trưởng thành hơn, đồng thời trân trọng sự gắn kết giữa ban tổ chức và các thí sinh trong việc lan tỏa những giá trị tích cực tới cộng đồng.

Sự cam kết đồng hành "toàn diện"

Trong phần giao lưu, giải đáp băn khoăn của nhiều nữ sinh về chi phí khi tham gia cuộc thi, nhà báo Trần Thị Thu Hà - Phó Tổng Biên tập báo Tiền Phong, Phó Trưởng ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2026 - khẳng định ban tổ chức sẽ đồng hành "toàn diện" với thí sinh. Theo đó, ban tổ chức hỗ trợ đào tạo kỹ năng, giúp thí sinh hoàn thiện bản thân và mở rộng trải nghiệm.

Theo Ban tổ chức, điều quan trọng nhất với các thí sinh không phải áp lực chuẩn bị mà là phát huy thế mạnh cá nhân, lan tỏa năng lượng tích cực và tự tin tỏa sáng theo cách riêng. Ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2026 tiếp tục khẳng định sự kiên định với hệ giá trị cốt lõi đã được gìn giữ gần bốn thập kỷ qua gồm: nhan sắc, văn hóa, trí tuệ và cống hiến.

"Tôi tin rằng những tiêu chí này không chỉ nhằm tìm kiếm một hoa hậu, mà còn góp phần tôn vinh hình ảnh người phụ nữ, thanh niên Việt Nam hiện đại, bản lĩnh, nhân ái, tri thức và đáng tự hào. Trong bối cảnh đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới, chúng tôi kỳ vọng các thí sinh sẽ lan tỏa được những giá trị tích cực, truyền cảm hứng và khát vọng cống hiến cho cộng đồng, xã hội", bà Trần Thị Thu Hà nêu.

Đồng hành cùng chương trình, ông Võ Thanh Đông - Trưởng phòng nhân sự Tổ chức Giáo dục FPT tại TP. Cần Thơ - đánh giá cao những giá trị nhân văn mà cuộc thi theo đuổi và cho rằng đây cũng là định hướng nhà trường mong muốn vun đắp cho sinh viên. Nhà trường kỳ vọng các nữ sinh sẽ mạnh dạn thử sức, vượt qua giới hạn bản thân và trưởng thành từ những trải nghiệm mới.

Sân khấu bùng nổ

Không khí ngày hội tuyển sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 tại Đại học FPT Cần Thơ được khuấy động bởi các tiết mục âm nhạc và màn trình diễn catwalk của khách mời cùng sinh viên. Từ phần mở màn đến tiết mục kết thúc, hội trường liên tục nhận được sự hưởng ứng sôi nổi từ sinh viên.

Điểm nhấn ở phần cuối chương trình là màn thị phạm catwalk của Hoa hậu Việt Nam 2024 Hà Trúc Linh và người đẹp Trần Thị Huyền Cơ. Trước sự cổ vũ nhiệt tình của sinh viên, hai người đẹp trực tiếp hướng dẫn kỹ năng trình diễn, chia sẻ kinh nghiệm về phong thái, thần thái và sự tự tin khi xuất hiện trên sân khấu. Ngay sau đó, nhiều sinh viên hào hứng tham gia mini game catwalk, mạnh dạn thử sức và nhận quà lưu niệm từ ban tổ chức.

Chương trình khép lại bằng màn biểu diễn sôi động của hai ca sĩ Trân Oanh và Thủy Tiên với các ca khúc Để Mị nói cho mà nghe và Hạt mưa vương vấn. Không khí càng thêm bùng nổ khi Hà Trúc Linh, Huyền Cơ cùng nhiều sinh viên lên sân khấu hòa giọng, nhảy phụ họa và giao lưu.

Những tràng pháo tay và tiếng reo hò kéo dài đã khép lại ngày hội trong không khí trẻ trung, giàu năng lượng, tiếp thêm cảm hứng để nhiều nữ sinh tự tin đăng ký Hoa hậu Việt Nam 2026.

