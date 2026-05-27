TPHCM khen thưởng lực lượng phá án, bắt 2 sát thủ người nước ngoài

TPO - Chiều 27/5, Thành ủy và UBND TPHCM đã biểu dương, khen thưởng các đơn vị có thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, nổi bật là khám phá nhanh vụ án giết người do các đối tượng người nước ngoài thực hiện chỉ trong vòng 72 giờ.

Tham dự buổi lễ có ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TPHCM; Trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an TPHCM cùng đại diện các đơn vị thuộc Bộ Công an, Cơ quan đại diện Bộ Công an tại Campuchia và Công an tỉnh Tây Ninh.

Theo Công an TPHCM, thực hiện đợt cao điểm 45 ngày đêm “Tổng rà soát, thống kê, phát hiện, đấu tranh, làm sạch địa bàn”, lực lượng công an thành phố đã tăng cường quản lý địa bàn, quản lý đối tượng, chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa các nguy cơ phát sinh tội phạm. Đồng thời, nhiều biện pháp nghiệp vụ được triển khai đồng bộ nhằm đấu tranh, triệt xóa các ổ nhóm, tụ điểm phức tạp về an ninh trật tự.

Qua đợt cao điểm, nhiều hành vi vi phạm pháp luật đã được phát hiện, xử lý nghiêm. Nhiều đơn vị lập thành tích xuất sắc, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn thành phố.

Nổi bật trong số đó là chiến công khám phá nhanh vụ án giết người do hai đối tượng người nước ngoài thực hiện. Chỉ trong vòng 72 giờ, Công an TPHCM đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và Công an tỉnh Tây Ninh truy xét, bắt giữ các đối tượng liên quan, làm rõ vụ án.

Tại buổi lễ, Trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an TPHCM, cho biết dưới sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo Bộ Công an, sự phối hợp hiệu quả của các đơn vị nghiệp vụ, chính quyền địa phương và sự hỗ trợ tích cực từ quần chúng nhân dân, lực lượng công an đã nhanh chóng khám phá vụ án, xử lý các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, năng lực nghiệp vụ và sự phối hợp chặt chẽ của các lực lượng tham gia phá án.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được chủ trì buổi lễ.

​Chủ tịch Nguyễn Văn Được khẳng định, đây là chiến công có ý nghĩa đặc biệt, không chỉ đối với Việt Nam mà còn mang tầm quốc tế khi cả tổ chức tội phạm và các nạn nhân đều là người nước ngoài. Việc nhanh chóng phá án trong thời gian ngắn đã thể hiện bản lĩnh, trí tuệ, tinh thần quyết liệt của lực lượng Công an nhân dân, đồng thời cho thấy sự chỉ đạo sát sao của Bộ Công an, Ban Giám đốc Công an TPHCM và sự phối hợp hiệu quả của Công an tỉnh Tây Ninh.

Chủ tịch UBND TPHCM biểu dương tinh thần tận tụy, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ Công an TPHCM, đồng thời gửi lời cảm ơn đến Bộ Công an và Công an tỉnh Tây Ninh đã phối hợp kịp thời, hiệu quả, góp phần làm nên chiến công đặc biệt này.

Người đứng đầu chính quyền TPHCM đề nghị trong thời gian tới, lực lượng công an tiếp tục phát huy truyền thống vì bình yên cuộc sống của nhân dân, giữ vững an ninh trật tự, tạo môi trường ổn định để TPHCM phát triển kinh tế - xã hội. Mỗi cán bộ, chiến sĩ cần không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, nâng cao trình độ nghiệp vụ, thực hiện tốt tinh thần “Vì nhân dân phục vụ”, góp phần xây dựng TPHCM văn minh, hiện đại, nghĩa tình và an toàn.