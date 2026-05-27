Công an lặn tìm két sắt dưới kênh, triệt phá băng trộm cắp ở TPHCM

TPO - Từ một vụ trộm xe máy xảy ra tại xã Đông Thạnh, lực lượng công an mở rộng điều tra, làm rõ nhóm đối tượng liên tiếp gây án, trong đó có vụ lấy trộm két sắt chứa nhiều vàng và tiền mặt rồi ném xuống kênh nhằm xóa dấu vết.

Clip công an lặn tìm két sắt bị phi tang dưới kênh.

Ngày 27/5, Công an xã Đông Thạnh, TPHCM vừa phối hợp các đơn vị nghiệp vụ khám phá nhanh nhóm đối tượng chuyên trộm cắp tài sản, thu hồi toàn bộ tài sản bị chiếm đoạt với tổng trị giá gần 200 triệu đồng.

Trước đó vào khoảng 15h ngày 24/5, anh Nguyễn Vũ Ca (SN 2003, quê Đồng Tháp) đến Công an xã Đông Thạnh trình báo bị mất trộm xe máy Honda Wave biển số 66GA-100.62 trị giá khoảng 20 triệu đồng tại nơi ở thuộc ấp 87, xã Đông Thạnh vào rạng sáng 22/5.

Các đối tượng liên quan đến vụ án.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Đông Thạnh phối hợp Tổ công tác số 8 Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TPHCM khẩn trương điều tra, truy xét và triệu tập hai đối tượng nghi vấn gồm Nguyễn Ngọc Thạch (SN 2004) và Dương Minh Thiện (SN 2005).

Tại cơ quan công an, cả hai thừa nhận đã thực hiện vụ trộm xe máy nói trên. Sau khi gây án, nhóm này thông qua Nguyễn Văn Tình (SN 1984, quê Tây Ninh) bán chiếc xe cho Phạm Thành Long (SN 1981, quê Tây Ninh) với giá 6 triệu đồng rồi chia nhau tiêu xài.

Mở rộng điều tra, Thạch và Thiện khai nhận ngoài vụ trộm xe máy, rạng sáng 23/5, cả hai còn đột nhập một căn nhà tại xã Vĩnh Lộc, TPHCM lấy trộm két sắt chứa nhiều tài sản giá trị.

Sau khi mang két sắt đến khu vực bờ kênh Bà Mẫn thuộc xã Bà Điểm, cả hai cạy phá, lấy toàn bộ tài sản bên trong gồm 1,6 lượng vàng 18K, 2,5 chỉ vàng 24K cùng nhiều tiền mặt với tổng trị giá gần 200 triệu đồng. Sau đó, các đối tượng ném két sắt xuống kênh nhằm phi tang chứng cứ.

Các đối tượng cùng tang vật tại hiện trường.

Do khu vực kênh sâu khoảng 3m, nhiều chướng ngại vật nên việc tìm kiếm tang vật gặp nhiều khó khăn. Đến ngày 25/5, Công an xã Đông Thạnh phối hợp Đội Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ khu vực 19 (thuộc Phòng PC07) tổ chức lặn tìm và trục vớt thành công chiếc két sắt phục vụ điều tra.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng, lực lượng công an thu hồi toàn bộ tài sản bị mất trộm cùng nhiều phương tiện, công cụ dùng để gây án.

Tiếp tục truy xét, đến ngày 26/5, Công an xã Đông Thạnh phối hợp Phòng PC02 triệu tập Nguyễn Văn Tình và Phạm Thành Long để làm rõ hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Tang vật là chiếc xe máy Honda Wave của bị hại cũng đã được thu giữ.

Nhóm trộm cắp cùng tang vật tại cơ quan công an.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Công an xã Đông Thạnh đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp Nguyễn Ngọc Thạch và Dương Minh Thiện về hành vi “Trộm cắp tài sản”; đồng thời bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Tình và Phạm Thành Long về hành vi “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.