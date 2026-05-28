Tình báo Iran nói 'đối thủ' đang chuyển sang chiến tranh hỗn hợp, Mỹ lập danh sách mục tiêu mới

Quỳnh Như

TPO - Bộ Tình báo Iran cáo buộc các đối thủ đang chuyển từ đối đầu quân sự sang "chiến tranh hỗn hợp" nhằm gây bất ổn bên trong nước này, trong khi truyền thông Mỹ tiết lộ Lầu Năm Góc đã chuẩn bị danh sách mục tiêu quân sự mới tại Iran nếu xung đột leo thang trở lại.

Bộ Tình báo Iran ngày 27/5 tuyên bố các đối thủ của Tehran đang chuyển sang các hình thức "chiến tranh hỗn hợp" sau khi không đạt được mục tiêu thông qua các hoạt động quân sự trực tiếp.

Theo tuyên bố được công bố hôm thứ Tư (27/5), các đối thủ đang đẩy mạnh một "cuộc chiến tình báo - an ninh ngầm" nhằm vào Iran, với nhiều biện pháp, như: gây sức ép kinh tế, tấn công mạng, buôn lậu vũ khí, ám sát và triển khai các chiến dịch truyền thông chống Tehran.

"Đối phương, sau khi bị đánh bại trong hoạt động quân sự, đang tìm cách tạo ra những thành tựu cho riêng mình, thậm chí thông qua chiến tranh mềm", tuyên bố cho biết.

Cơ quan này cho rằng các đối thủ hiện tập trung vào "chiến tranh mềm, chiến tranh nhận thức và chiến tranh hỗn hợp" nhằm làm suy yếu sự ổn định trong nước.

Mỹ lập danh sách mục tiêu mới ở Iran

Trong diễn biến liên quan, NBC News dẫn các nguồn tin cho biết quân đội Mỹ đã xây dựng danh sách mới các mục tiêu quân sự tại Iran trong trường hợp Washington nối lại chiến dịch quân sự.

Danh sách này bao gồm nhiều cơ sở được bảo vệ nghiêm ngặt, nằm ở các vị trí khó tiếp cận và cần nguồn lực lớn để tấn công. Tuy nhiên, NBC News nhấn mạnh việc chuẩn bị kế hoạch không đồng nghĩa các cuộc không kích sẽ sớm diễn ra.

Theo nguồn tin, quyết định triển khai bất kỳ chiến dịch quân sự nào sẽ phụ thuộc vào chỉ đạo của Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng như kết quả các cuộc đàm phán với Tehran.

Trước đó, ngày 28/2, Mỹ và Israel phát động chiến dịch quân sự nhằm vào Iran. Đến ngày 7/4, Tổng thống Trump tuyên bố đạt được thỏa thuận ngừng bắn kéo dài hai tuần với Tehran.

Hai bên sau đó tiến hành nhiều vòng đàm phán tại Islamabad (Pakistan) nhưng chưa đạt được giải pháp lâu dài do còn tồn tại nhiều bất đồng.

Ngày 21/4, ông Trump tuyên bố kế hoạch gia hạn lệnh ngừng bắn với Iran. Đến ngày 19/5, nhà lãnh đạo Mỹ cho biết Washington sẵn sàng dành thêm cơ hội cho ngoại giao và tạm hoãn các hoạt động quân sự.

Tuy nhiên, ngày 23/5, ông Trump nói rằng hai bên "về cơ bản" đã đạt được thỏa thuận, trước khi thừa nhận một ngày sau đó rằng vẫn còn nhiều vấn đề chưa thể thống nhất hoàn toàn.

Quỳnh Như
Press TV, NBC News
#Iran #Mỹ #Chiến tranh hỗn hợp #Mục tiêu quân sự #Xung đột Iran - Mỹ #Tình báo Iran #Chính trị quốc tế

