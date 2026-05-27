Bộ đội Biên phòng TP. Huế trao xe đạp, tiếp sức học sinh vùng biên

Ngọc Văn

TPO - Bộ đội Biên phòng TP. Huế phối hợp các đơn vị đồng hành trao hàng chục xe đạp, suất quà cho học sinh khó khăn tại khu vực biên giới A Lưới, góp phần động viên các em nỗ lực vươn lên trong học tập.

Ngày 27/5, Đồn Biên phòng Hương Nguyên thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP. Huế phối hợp Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cùng các đơn vị đồng hành tổ chức trao xe đạp và quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại xã A Lưới 5.

Bộ đội Biên phòng TP. Huế tặng quà cho học sinh xã A Lưới 5.

Tại Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Hương Nguyên cùng Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Hồng Hạ, các đơn vị đã trao 62 xe đạp và 75 suất quà cho học sinh vượt khó, đạt thành tích tốt trong năm học 2025-2026. Tổng kinh phí chương trình hơn 120 triệu đồng.

Hoạt động nhằm động viên, tiếp thêm điều kiện để học sinh vùng biên giới nỗ lực vươn lên trong học tập; đồng thời thể hiện sự chung tay của các cơ quan, đơn vị trong chăm lo thế hệ trẻ tại khu vực biên giới TP. Huế.

Trao tặng 62 xe đạp cho học sinh vùng cao biên giới A Lưới 5, TP. Huế.

Theo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP. Huế, trong năm học 2025-2026, các đơn vị thuộc lực lượng đã nhận đỡ đầu, hỗ trợ 188 học sinh thuộc dự án Cán bộ, chiến sĩ Quân đội nâng bước em tới trường và 39 học sinh trong chương trình Nâng bước em tới trường tại 12 xã biên giới.

Dịp tổng kết năm học, các đơn vị cũng tổ chức trao quà động viên những học sinh thuộc diện hỗ trợ có thành tích xuất sắc trong học tập.

