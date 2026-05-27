Việt Nam chuẩn bị triển khai bộ binh cơ giới đi gìn giữ hòa bình

TPO - Sau hơn một thập kỷ tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, Bộ Quốc phòng xây dựng lộ trình triển khai 7 loại hình đơn vị, đồng thời chuẩn bị đưa bộ binh cơ giới tham gia nhiệm vụ, mở rộng quy mô và năng lực đóng góp của Việt Nam.

Chiều 27/5, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị Tổ công tác liên ngành về việc Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc (GGHB LHQ). Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổ trưởng Tổ công tác liên ngành, Trưởng Ban chỉ đạo Bộ Quốc phòng về tham gia hoạt động GGHB LHQ, chủ trì hội nghị.

Đại biểu dự hội nghị tham quan các hình ảnh hoạt động của lực lượng GGHB LHQ của Việt Nam.

Theo Cục GGHB Việt Nam, từ tháng 5/2014 đến nay, Việt Nam đã cử gần 1.400 lượt sĩ quan và quân nhân chuyên nghiệp (trong đó có 32 sĩ quan Công an) đi làm nhiệm vụ tại các phái bộ GGHB LHQ ở Nam Sudan, Cộng hòa Trung Phi, khu vực Abyei, phái bộ huấn luyện của Liên minh châu Âu tại Cộng hòa Trung Phi, Trụ sở LHQ và Văn phòng liên lạc của LHQ tại Vương quốc Bỉ.

Các lực lượng Việt Nam đã và đang hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được LHQ và cộng đồng quốc tế đánh giá cao; đồng thời tích cực tham gia các hoạt động nhân văn, nhân đạo, giúp đỡ người dân và chính quyền địa phương nước sở tại; được LHQ đánh giá cao về đáp ứng tỷ lệ nữ quân nhân tham gia hoạt động GGHB, chiếm gần 16% so với mặt bằng chung của các nước cử quân khác.

Về hình thức cá nhân, 181 lượt sĩ quan đã được triển khai trên cương vị sĩ quan tham mưu, quan sát viên quân sự, sĩ quan điều hành/chỉ huy cảnh sát, sĩ quan xây dựng/phát triển năng lực cảnh sát địa phương, sĩ quan điều phối quân - dân sự, sĩ quan hậu cần, huấn luyện...

Đại biểu dự hội nghị đóng góp ý kiến, chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình triển khai lực lượng thực hiện nhiệm vụ tham gia hoạt động GGHB LHQ của Việt Nam.

Bộ Quốc phòng cũng đã lựa chọn 5 nhân sự và hoàn tất hồ sơ để ứng thi vào làm việc tại Trụ sở LHQ trên cương vị chuyên gia đánh giá hiệu quả hoạt động quân sự; chuyên gia về tăng cường ứng phó của LHQ đối với tình trạng bóc lột và xâm hại tình dục; chuyên gia về chính sách và quan hệ đối ngoại; chuyên gia về xây dựng năng lực trong lĩnh vực trang thiết bị và hạ tầng quân sự; cố vấn chiến lược về rủi ro kỹ thuật số tại phái bộ MONUSCO (Cộng hòa Congo).

Đối với hình thức đơn vị, đến nay, 7 thê đội Bệnh viện dã chiến cấp 2 được triển khai đến phái bộ UNMISS từ năm 2018 và 4 thê đội Đội Công binh đến phái bộ UNISFA (khu vực Abyei) từ năm 2022. Bộ Quốc phòng đã thành lập Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 8 và Đội Công binh số 5, sẵn sàng luân phiên, thay thế vào tháng 9/2026.

Đặc biệt, Ban Chỉ đạo Bộ Quốc phòng về tham gia hoạt động GGHB LHQ đã xây dựng Đề án về lộ trình chuẩn bị, triển khai lực lượng GGHB LHQ của Bộ Quốc phòng giai đoạn 2025-2030 và các năm tiếp theo, được Thường vụ Quân ủy Trung ương thông qua và Bộ Chính trị đồng ý chủ trương chuẩn bị, sẵn sàng triển khai 7 loại hình đơn vị.

Cụ thể, gồm: Đơn vị Bộ binh cơ giới/Bảo vệ căn cứ; Bệnh viện dã chiến cấp 2; Đội Công binh; Đơn vị Kiểm soát quân sự/Quân cảnh; Đơn vị Thông tin liên lạc; Đơn vị Trực thăng vận tải; Đơn vị Hỗ trợ sân bay.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, phát biểu tại hội nghị.

Hiện, Bộ Quốc phòng xác định trước mắt tập trung chuẩn bị sớm đối với 3 loại hình đơn vị, gồm Bệnh viện dã chiến cấp 2, Đội Công binh và Đơn vị Bộ binh cơ giới/Bảo vệ căn cứ để phục vụ LHQ kiểm tra, nâng cấp trên hệ thống đánh giá năng lực sẵn sàng triển khai (PCRS) của LHQ.

Tại hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, nhấn mạnh, việc Việt Nam đăng ký thành công các loại hình đơn vị của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an trên hệ thống PCRS, tiếp tục khẳng định sự đánh giá cao của LHQ đối với kết quả thực hiện nhiệm vụ của các lực lượng Việt Nam và các đóng góp của Việt Nam trong lĩnh vực này.

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng và Bộ Tổng tham mưu tặng hoa chúc mừng Ngày truyền thống Lực lượng GGHB LHQ của Việt Nam (27/5/2014 - 27/5/2026).

Theo Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, công tác chuẩn bị, mở rộng 7 loại hình đơn vị mới của Bộ Quốc phòng và Đơn vị Cảnh sát GGHB số 1 của Bộ Công an góp phần khẳng định các cam kết của Việt Nam với cộng đồng quốc tế; đồng thời góp phần giữ gìn, lan tỏa hình ảnh Quân đội nhân dân, Công an nhân dân, nâng cao vị thế, uy tín đất nước trên trường quốc tế.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, tham mưu; chủ động chuẩn bị nguồn nhân lực chất lượng cao; mở rộng lĩnh vực, quy mô và địa bàn tham gia hoạt động GGHB LHQ; đồng thời tăng cường phối hợp quốc tế, tranh thủ nguồn lực hỗ trợ nhằm nâng cao năng lực triển khai lực lượng trong thời gian tới.

Theo Cục GGHB Việt Nam, tháng 6/2025, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Tham gia lực lượng GGHB của LHQ, tạo cơ sở pháp lý đầy đủ, vững chắc, lâu dài, ổn định cho việc tổ chức, triển khai, quản lý, chỉ huy, chỉ đạo, điều hành lực lượng GGHB LHQ của Việt Nam trong tình hình mới một cách toàn diện hơn, không chỉ lực lượng vũ trang mà cả lực lượng dân sự là công chức, viên chức tham gia hoạt động này.

Tại hội nghị, lãnh đạo Bộ Quốc phòng đã trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc” tặng các cá nhân có nhiều đóng góp cho nhiệm vụ này.