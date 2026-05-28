Vệ binh Cách mạng Iran: Khả năng tái chiến với Mỹ là thấp

TPO - Ngày 27/5, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) nhận định khả năng tái bùng phát chiến tranh với Mỹ là “không cao”, trong bối cảnh Tehran và Washington đang xúc tiến khuôn khổ thỏa thuận nhằm chấm dứt xung đột kéo dài nhiều tháng qua.

Khu vực eo biển Hormuz. (Ảnh: Reuters)

“Khả năng tái diễn chiến tranh là thấp vì đối phương đã suy yếu. Các lực lượng vũ trang của chúng tôi đang trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao nhất”, ông Mohammad Akbarzadeh, Phó Chủ nhiệm chính trị Hải quân IRGC, tuyên bố với hãng tin Tasnim.

Tuy nhiên, quan chức này cũng cảnh báo Iran sẵn sàng đáp trả mạnh mẽ nếu bị tấn công, tuyên bố Tehran có thể biến toàn bộ khu vực từ Chabahar tới Mahshahr thành “nghĩa địa của những kẻ xâm lược”.

Phát biểu trên được đưa ra chỉ 1 ngày sau khi Iran cáo buộc Mỹ vi phạm lệnh ngừng bắn có hiệu lực từ tháng 4 và đe dọa sẽ đáp trả.

Trong diễn biến liên quan, truyền hình nhà nước Iran cho biết Tehran đã nhận được bản dự thảo ban đầu, không chính thức về một bản ghi nhớ với Mỹ nhằm chấm dứt xung đột.

Theo khuôn khổ đang được thảo luận, Iran sẽ khôi phục hoạt động vận tải thương mại qua eo biển Hormuz về mức trước chiến tranh trong vòng 1 tháng, còn Mỹ sẽ rút lực lượng quân sự khỏi khu vực lân cận Iran và dỡ bỏ phong tỏa hải quân.

Tehran cho biết thỏa thuận vẫn chưa được hoàn tất và Iran sẽ không triển khai bất kỳ bước đi nào nếu chưa có “xác thực hữu hình”. Nếu đạt đồng thuận trong vòng 60 ngày, văn kiện này có thể được thông qua dưới dạng nghị quyết ràng buộc của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

Các cuộc đàm phán gián tiếp giữa Iran và Mỹ được khởi động sau cuộc chiến nổ ra hồi tháng 2, với Pakistan đóng vai trò trung gian hòa giải chủ chốt.

Dù giao tranh và căng thẳng khu vực chưa hoàn toàn hạ nhiệt, cả Tehran và Washington đều phát đi tín hiệu muốn tránh cuộc đối đầu quy mô lớn hơn. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio mới đây cho rằng thỏa thuận hòa bình “đang ở trong tầm tay”, đồng thời nhấn mạnh eo biển Hormuz sẽ được mở lại “bằng cách này hay cách khác”.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cũng khẳng định Tehran sẵn sàng chấp thuận “khuôn khổ tôn trọng lẫn nhau để chấm dứt chiến tranh”.