Xã hội

Khánh Hòa tiếp tục kiện toàn nhiều cán bộ

Phùng Quang

TPO - Tỉnh Khánh Hòa công bố các quyết định về công tác cán bộ, điều động và bổ nhiệm nhiều vị trí lãnh đạo chủ chốt tại các cơ quan, đơn vị trong tỉnh. Trong đó, ông ông Vũ Ngọc Đương - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Ninh Chữ được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa.

Sáng 28/5, Tỉnh ủy Khánh Hòa tổ chức hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ. Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa quyết định điều động ông Bùi Hoài Nam - Chánh Văn phòng Tỉnh ủy đến nhận công tác tại Liên đoàn Lao động tỉnh, giữ chức Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh để giới thiệu hiệp thương bầu giữ chức Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh.

Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa trao các quyết định và tặng hoa cho các cán bộ được điều động, bổ nhiệm.

Bà Nguyễn Thanh Vân - Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy được bổ nhiệm giữ chức Chánh Văn phòng Tỉnh ủy. Ông Nguyễn Minh Thái - Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Ninh Chữ.

Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cũng đã quyết định tiếp nhận, điều động và bổ nhiệm ông Vũ Ngọc Đương - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Ninh Chữ giữ chức Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa Hồ Xuân Trường chúc mừng các cán bộ được điều động, bổ nhiệm; đồng thời bày tỏ tin tưởng, trên cương vị mới, các cán bộ sẽ tiếp tục nỗ lực, phát huy năng lực, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy và Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa trao quyết định cho ông Vũ Ngọc Đương.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị các cán bộ nhanh chóng tiếp cận công việc; xây dựng khối đoàn kết, thống nhất trong cấp ủy, chính quyền; phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo tại cơ quan, đơn vị. Đồng thời, cần thể hiện bản lĩnh, sâu sát thực tiễn, có tư duy quản trị hiện đại, tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Bên cạnh đó, ông Hồ Xuân Trường yêu cầu các cán bộ cần nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính; giải quyết thủ tục nhanh gọn, hiệu quả cho người dân và doanh nghiệp, lấy hiệu quả phục vụ nhân dân làm thước đo năng lực điều hành.​

#công tác cán bộ #bổ nhiệm #điều động #cải cách hành chính #Khánh Hòa

