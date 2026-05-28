Xây dựng chính quyền địa phương hiện đại, chuyên nghiệp, gần dân, sát dân

TPO - Theo Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, trong nhiệm kỳ qua, HĐND các cấp đã nỗ lực vượt qua khó khăn, tiếp tục khẳng định vai trò là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân.

Quyết tâm mới, cách làm mới

Sáng 28/5, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Hội nghị HĐND toàn quốc triển khai phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, hội nghị hôm nay có ý nghĩa rất quan trọng, không chỉ nhằm tổng kết nhiệm kỳ hoạt động của HĐND các cấp, mà còn là dịp để nhìn nhận đầy đủ hơn vị trí, vai trò của cơ quan dân cử địa phương trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Chủ tịch Quốc hội cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham dự hội nghị.

Đồng thời, hội nghị cũng đánh giá sâu sắc những kết quả đạt được, những hạn chế, bất cập, bài học kinh nghiệm và định hướng hoạt động của HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031 trong bối cảnh đổi mới tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả - xây dựng chính quyền địa phương hiện đại, chuyên nghiệp, gần dân, sát dân, phục vụ nhân dân.

Theo Chủ tịch Quốc hội, nhiệm kỳ 2021 - 2026 là một nhiệm kỳ đặc biệt trong lịch sử hoạt động của HĐND các cấp, đất nước phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức chưa từng có: đại dịch COVID-19, thiên tai, biến đổi khí hậu gây hậu quả nặng nề; tình hình thế giới biến động nhanh chóng, phức tạp, khó lường.

Đồng thời, Đảng, Nhà nước ban hành, triển khai nhiều quyết sách chiến lược về đổi mới mô hình tăng trưởng, chuyển đổi số quốc gia, cải cách tổ chức bộ máy, phân cấp, phân quyền và sắp xếp đơn vị hành chính.

Trong bối cảnh đó, HĐND các cấp đã nỗ lực vượt qua khó khăn, tiếp tục khẳng định vai trò là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Chủ tịch Quốc hội cũng thẳng thắn đánh giá, quá trình triển khai mô hình chính quyền hai cấp còn nhiều khó khăn, thách thức: địa bàn quản lý rộng hơn, khối lượng công việc nhiều hơn, yêu cầu cao hơn...

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu khai mạc hội nghị.

Cùng với đó, năng lực cán bộ ở một số nơi còn hạn chế, đôi khi còn lúng túng trong xử lý công việc; cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ thông tin chưa đồng bộ. Đây là những vấn đề cần tiếp tục được quan tâm, tập trung tháo gỡ, cũng như đề xuất nhiệm vụ, giải pháp, quyết tâm mới, tư duy mới, cách làm mới trong nhiệm kỳ 2026 – 2031…

Hà Nội dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng chia sẻ, trong nhiệm kỳ vừa qua, Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Hà Nội đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt và đạt nhiều kết quả quan trọng, khá toàn diện trên các lĩnh vực.

Hà Nội cũng đang triển khai nhiều nhiệm vụ lớn như xây dựng Đề án xã, phường xã hội chủ nghĩa; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền; tháo gỡ các điểm nghẽn về giải phóng mặt bằng, hạ tầng kết nối và thủ tục đầu tư; tập trung xử lý úng ngập, ô nhiễm môi trường và phát triển hạ tầng xanh.

Đặc biệt, thành phố đang đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê theo đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương; coi đây vừa là nhiệm vụ an sinh xã hội, vừa là yêu cầu phát triển bền vững của Thủ đô.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng.

Theo ông Thắng, bước vào nhiệm kỳ 2026 - 2031, Hà Nội xác định rõ quan điểm: phải đổi mới mạnh mẽ hơn nữa tư duy phát triển; phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế và các cơ chế đặc thù mà Trung ương đã trao cho Thủ đô.

“Tinh thần của Hà Nội là dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; kiên trì phương châm: Đã nói là làm; làm nhanh, làm đúng, làm hiệu quả, làm đến cùng”, ông Thắng nêu rõ.

Qua đó, Hà Nội sẽ tập trung nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản trị đô thị và chất lượng đội ngũ cán bộ. Kiên quyết khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm; xây dựng đội ngũ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Nhiệm vụ quan trọng khác được lãnh đạo Hà Nội nhấn mạnh là việc thúc đẩy mạnh mẽ chuyển đổi số, phát triển kinh tế số, xã hội số và công dân số; xây dựng Hà Nội trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo hàng đầu của cả nước và khu vực.

Cùng với đó, tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về hạ tầng, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư; phát triển đồng bộ hệ thống giao thông khung, đường sắt đô thị, hạ tầng số, hạ tầng xanh và các không gian phát triển mới...