Mang tôn, thanh gỗ chắn đường phơi lúa, đe dọa tài xế ô tô

Thu Hiền

TPO - Sau khi clip người dân phơi lúa lấn chiếm lòng đường, chặn xe và có hành vi đe dọa tài xế lan truyền trên mạng xã hội, Công an phường Trường Vinh (Nghệ An) đã nhanh chóng vào cuộc xác minh, làm việc với hộ dân liên quan và yêu cầu khắc phục vi phạm.

Ngày 27/5, Công an phường Trường Vinh (Nghệ An) cho biết, đơn vị đã vào cuộc xác minh người dân phơi lúa lấn chiếm lòng đường, có hành vi chặn xe và đe dọa tài xế lan truyền trên mạng xã hội.

Cùng ngày, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn video ghi lại cảnh một số người dân phơi lúa lấn chiếm hành lang giao thông, gây cản trở phương tiện lưu thông.

Theo nội dung clip, khi một ô tô đi qua khu vực này, người dân để các vật cản như thanh gỗ, ống nhựa khiến tài xế không thể đi qua. Khi tài xế nhờ hai người gần đó cất vật cản thì một người phụ nữ tiếp tục mang theo một tấm tôn đặt thêm.

Không những chắn ngang đường mà người đàn ông còn tiến đến với thái độ đe dọa, đập vào xe khiến tài xế bức xúc.

Hình ảnh người phụ nữ dùng tấm tôn để chắn ngang đường phơi lúa.

Qua xác minh, sự việc xảy ra tại khu vực phường Vinh Tân (cũ), nay thuộc địa bàn phường Trường Vinh.

Ngay khi tiếp nhận thông tin phản ánh, Công an phường Trường Vinh đã nhanh chóng xác minh, đồng thời làm việc trực tiếp với gia đình có hành vi vi phạm.

Tại buổi làm việc, lực lượng Công an đã tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật liên quan đến trật tự, an toàn giao thông; phân tích rõ hành vi sử dụng lòng, lề đường để phơi nông sản, đặt vật cản gây nguy hiểm cho người và phương tiện tham gia giao thông.

Sau khi được giải thích, gia đình liên quan đã nhận thức được sai phạm, tự nguyện thu dọn toàn bộ lúa cùng các vật cản trên đường, trả lại sự thông thoáng và an toàn cho khu vực.

Được biết, trước mùa thu hoạch, lực lượng chức năng đã thường xuyên xuống cơ sở tuyên truyền, nhắc nhở người dân nâng cao ý thức chấp hành quy định về an toàn giao thông, không lấn chiếm lòng, lề đường để phơi nông sản.

Công an phường Trường Vinh khuyến cáo, người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, không sử dụng lòng đường, hành lang an toàn giao thông để phơi lúa, tập kết nông sản hoặc đặt vật dụng gây cản trở giao thông.

Việc tuân thủ quy định không chỉ bảo đảm an toàn cho bản thân mà còn góp phần xây dựng nếp sống văn minh, an toàn trên địa bàn.

Theo Nghị định 168 năm 2024 của Chính phủ, hành vi phơi thóc, lúa, rơm rạ, nông sản hoặc đặt máy tuốt lúa trên đường bộ có thể bị phạt từ 200.000 - 250.000 đồng.

Hành vi đặt vật cản trái phép trên đường có thể bị phạt từ 6 - 8 triệu đồng. Trường hợp gây hậu quả nghiêm trọng, người vi phạm có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định pháp luật.

