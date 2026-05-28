Thế giới

CNN: Tổng thống Trump không hài lòng nếu uranium của Iran chuyển sang nước thứ ba

Quỳnh Như

TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ không chấp nhận việc Nga hoặc Trung Quốc tiếp nhận lượng uranium làm giàu cao của Iran, đồng thời khẳng định Washington chưa xem xét nới lỏng trừng phạt hay giải phóng tài sản cho Tehran trước khi nước này đáp ứng các yêu cầu của Mỹ.

Phát biểu tại cuộc họp nội các hôm 27/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông không hài lòng với khả năng Nga hoặc Trung Quốc tiếp nhận kho uranium làm giàu cao của Iran và khẳng định không có cuộc thảo luận nào về việc hỗ trợ tài chính cho nước này trước khi hoàn thành các cam kết của mình.

Những phát biểu này thể hiện lập trường cứng rắn hơn về hai điểm then chốt, vốn là trọng tâm của các cuộc đàm phán đang diễn ra với Tehran.

"Không, tôi sẽ không cảm thấy thoải mái", ông Trump nói khi được hỏi về khả năng Moscow hoặc Bắc Kinh tiếp nhận lượng uranium gần đạt cấp độ chế tạo bom, hiện được cho là đang chôn sâu dưới lòng đất.

Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Đầu tuần này, Tổng thống Trump cho biết sẵn sàng xem xét việc "phá hủy uranium tại chỗ hoặc tại một địa điểm khác", song chưa nêu rõ bất kỳ phương án nào.

Nhà lãnh đạo Mỹ dường như không muốn giảm bớt bất kỳ áp lực kinh tế nào đối với Iran mà nước này đang tìm kiếm như một phần của thỏa thuận.

"Chúng tôi không bàn về việc nới lỏng lệnh trừng phạt hay hỗ trợ tài chính. Không trừng phạt, không tiền, không gì cả... Chúng tôi đang kiểm soát số tiền mà họ tuyên bố là của họ. Chúng tôi sẽ tiếp tục kiểm soát số tiền đó, khi họ cư xử đúng mực và làm điều đúng đắn, chúng tôi sẽ hoàn trả, nhưng hiện tại chúng tôi chưa làm điều đó", ông Trump nói.

Thoả thuận Mỹ-Iran

Tổng thống Donald Trump hôm thứ Tư (27/5) đã ám chỉ việc ông có thể từ chối đạt được thỏa thuận với Iran cho đến khi một số các quốc gia Trung Đông đồng ý tham gia khuôn khổ Hiệp định Abraham, nhằm mục đích bình thường hóa quan hệ với Israel.

"Đó thực sự sẽ là một tín hiệu tuyệt vời, và tôi nghĩ các quốc gia nợ chúng ta điều đó... Tôi không chắc chúng ta có nên ký kết thỏa thuận nếu họ không ký...", ông Trump nói.

Đầu tuần này, Tổng thống Trump đã thúc giục một số quốc gia, bao gồm Ả Rập Xê Út, Qatar và Pakistan, tham gia Hiệp định Abraham, được thiết lập trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông, song cho đến nay vẫn chưa có dấu hiệu nào cho thấy các quốc gia nào trong số đó tỏ ra hào hứng.

Hôm thứ Tư, lãnh đạo Nhà Trắng cho biết ông muốn những cuộc thảo luận đó trở thành một phần của các cuộc đàm phán rộng hơn hướng tới một thỏa thuận hòa bình giữa Mỹ và Iran.

"Chúng tôi có thể đạt được một thỏa thuận tốt ngay bây giờ, nhưng có lẽ không phải là một thỏa thuận tuyệt vời... Và nếu nó không phải là một thỏa thuận tuyệt vời, chúng tôi sẽ không chấp nhận", ông lưu ý.

'Không vội đạt được thỏa thuận'

Tổng thống Trump cũng khẳng định Mỹ không vội vàng đạt thỏa thuận và bác bỏ nhận định cho rằng Tehran có thể kéo dài đàm phán để chờ tác động chính trị từ cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ở Mỹ.

"Họ nghĩ có thể chờ lâu hơn tôi vì tôi phải lo bầu cử giữa nhiệm kỳ. Nhưng tôi không quan tâm đến cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ", ông Trump tuyên bố.

Tổng thống Trump tin rằng Mỹ sẽ sớm đạt được thỏa thuận chấm dứt xung đột, mặc dù ông cảnh báo rằng chính quyền của ông vẫn chưa hài lòng với các điều khoản và sẵn sàng chiến đấu nếu các điều khoản của Washington không được đáp ứng.

"Chúng tôi chưa hài lòng với điều đó, nhưng chúng tôi sẽ hài lòng thôi... Hoặc là chúng tôi sẽ phải hoàn thành nốt công việc", ông nói.

Tổng thống Trump cũng nhận định nền kinh tế Iran đang suy yếu nghiêm trọng và cho rằng Tehran hiện "không còn lựa chọn nào khác" ngoài việc hướng tới một thỏa thuận với Mỹ.

"Họ chỉ muốn đạt được thỏa thuận thôi,...Tôi không nghĩ họ có sự lựa chọn nào khác", ông Trump nhấn mạnh.

