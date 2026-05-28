Nga tăng cường tấn công, Tổng thống Ukraine thỉnh cầu Tổng thống Mỹ

TPO - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã kêu gọi Tổng thống Mỹ Donald Trump giúp đỡ Ukraine về hệ thống phòng không và tên lửa đánh chặn, khi Nga cảnh báo tiến hành các cuộc tấn công mới.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

Trong một bức thư gửi Tổng thống Trump và Quốc hội Mỹ, Tổng thống Zelensky viết: “Tôi đề nghị sự giúp đỡ của các ngài trong việc bảo vệ bầu trời Ukraine khỏi tên lửa Nga. Ukraine sẵn sàng mua hệ thống Patriot và tên lửa đánh chặn”.

Phương tiện duy nhất của Ukraine để bắn hạ tên lửa đạn đạo của Nga là các tên lửa đánh chặn do Mỹ sản xuất cho hệ thống phòng không Patriot. Trong suốt bốn năm xung đột với Nga, Ukraine luôn thiếu tên lửa đánh chặn, nhưng cuộc chiến ở Iran đã đe dọa làm cho nguồn lực càng trở nên khan hiếm hơn.

Kể từ khi ông Trump nhậm chức, Ukraine đã mua tên lửa Patriot thông qua sáng kiến ​​Danh sách Yêu cầu Ưu tiên của Ukraine (PURL) của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), được tài trợ bởi các đồng minh châu Âu.

"Nhưng tốc độ giao hàng hiện tại thông qua chương trình PURL không còn theo kịp thực tế của mối đe dọa mà chúng tôi phải đối mặt," ông Zelensky viết trong thư.

“Đối với chúng tôi - đối với một quốc gia đang chiến đấu để sinh tồn, gần như không có gì đau lòng hơn việc chứng kiến ​​các khẩu đội Patriot không có tên lửa để nạp”.

Trong bài phát biểu qua video đêm 27/5, ông Zelensky lưu ý rằng hiếm khi một nhà lãnh đạo nước ngoài gửi thư đồng thời cho Tổng thống và Quốc hội Mỹ, "nhưng tình hình hiện tại đòi hỏi hành động, hành động nhanh chóng và hiệu quả. Điều quan trọng là Mỹ phải lắng nghe Ukraine”.

Tổng thống Zelensky cho biết, việc đảm bảo Ukraine được bảo vệ khỏi tên lửa đạn đạo của Nga là rất quan trọng để đàm phán hòa bình. “Chừng nào Nga còn dựa vào tên lửa, thì sự quan tâm của họ đối với ngoại giao là không chân thành”, ông Zelensky nói.

Nga đã sử dụng 30 tên lửa đạn đạo nhằm vào Ukraine trong cuộc tấn công quy mô lớn hôm 24/5, và chỉ có 11 chiếc bị bắn hạ, theo lực lượng không quân Ukraine.

Ông Zelensky cũng cho biết, quân đội Nga đã phóng hai tên lửa đạn đạo tầm trung Oreshnik trong cuộc tấn công đó. Một quả đã rơi xuống khu vực Kiev, trong khi một quả khác, theo báo cáo, đã rơi xuống Donetsk.

Trong thư gửi Tổng thống Trump, ông Zelensky đã nêu bật thành công của Ukraine trong việc đẩy lùi cuộc tấn công của Nga và bày tỏ lòng biết ơn đối với sự hỗ trợ của Mỹ.

“Nhưng chừng nào Nga vẫn còn dù chỉ một lợi thế đáng kể nào về vũ khí thông thường, họ sẽ tránh né ngoại giao. Tên lửa đạn đạo là lợi thế lớn cuối cùng của Nga trên chiến trường”, ông Zelensky nói thêm.