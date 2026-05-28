Bóc trần sai phạm ở mỏ đá tử thần Thanh Hóa: Khoan nổ trái thiết kế, 3 công nhân thiệt mạng

Phạm Trường

TPO - Để tiết kiệm chi phí trong quá trình khai thác đá, Lưu Văn Hải – Giám đốc Công ty TNHH Anh Tuấn đã thuê nhóm công nhân từ Lào Cai vào khoan đá nhồi mìn từ chân núi để tạo ra khoảng trống, dạng hở hàm ếch, không đúng quy trình được phê duyệt dẫn đến sạt lở làm 3 người tử vong.

Ngày 28/5, Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân và xử lý những người liên quan đến vụ sạt lở mỏ đá làm 3 công nhân tử vong tại mỏ đá tại xã Cẩm Tú xảy ra hôm 20/5.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh này cũng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Lưu Văn Hải (SN 1980, trú xã Thạch Bình) về tội Vi phạm quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động, về an toàn ở nơi đông người theo quy định tại điểm a, khoản 3 Điều 295 Bộ luật Hình sự.

Hiện trường mỏ đá sạt lở.

Theo công an, Công ty TNHH Anh Tuấn có địa chỉ tại phường Đông Quang, tỉnh Thanh Hóa được Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Thanh Hóa cấp giấy chứng nhận kinh doanh doanh nghiệp tư nhân và được UBND tỉnh Thanh Hoá cấp giấy phép khai thác khoáng sản (đá xây dựng) tại mỏ đá Núi Áo thuộc thôn Quý Long, xã Cẩm Tú với diện tích hơn 1,3ha, diện tích khai thác 1ha.

Sau nhiều lần thay đổi người đại diện, đến tháng 6/2025, Lưu Văn Hải đăng ký thành lập doanh nghiệp đứng tên chủ sở hữu kiêm người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Anh Tuấn, tiến hành hoạt động khai thác khoáng sản (đá xây dựng) tại mỏ đá Núi Áo.

Để tiến hành hoạt động khai thác khoáng sản, Hải đã thuê các anh Lò Văn Thời (SN 1986), Hoàng Văn Ngay (SN 1988) và Lò Văn Quý (SN 1990, cùng trú tại xã Gia Hội, tỉnh Lào Cai) làm công nhân với nhiệm vụ khoan cắt đá tại mỏ. Tuy nhiên, trong quá trình khai thác, Hải không phổ biến, tập huấn nội quy an toàn lao động, không thực hiện các biện pháp cảnh báo phòng ngừa tại khu vực khai thác mỏ phía Đông, đang có dấu hiệu sạt lở do khai thác không đúng phương pháp trong hồ sơ thiết kế mỏ.

Hàm ếch lộ rõ với nguy cơ sạt lở cao

Tại hồ sơ thiết kế mỏ quy định áp dụng hệ thống khai thác theo lớp đứng, cắt tầng nhỏ, chuyển tải bằng nổ mìn. Tuy nhiên để tiết kiệm chi phí khai thác, Hải chỉ đạo nhóm công nhân trên khai thác không đúng phương pháp tại sườn núi phía Đông mỏ đá Núi Áo dẫn đến việc mỏ núi có nguy cơ sạt lở nhưng không thực hiện biện pháp cảnh báo và xây dựng phương án chống sạt lở.

Từ cuối tháng 3/2026, Hải chỉ đạo các 3 công nhân này thực hiện việc khoan đá nhồi mìn nổ đá tại vị trí mặt núi phía Đông, cách chân núi từ 5 - 7 mét, mục đích để tạo ra khoảng trống (dạng hở hàm ếch). Sau khi nổ mìn khai thác xong vị trí này, nhóm công nhân tiếp tục khoan nhồi mìn ở vị trí tương tự phía trên, cách chân núi khoảng 10 - 15 mét để nổ và tạo ra khoảng trống, chia thành 2 lớp tách biệt ở giữa sườn núi.

Khoảng 13h ngày 20/5, để tiện cho việc nghiền đá, Lưu Văn Hải chỉ đạo anh Lò Văn Thời, Hoàng Văn Ngay và Lò Văn Quý sử dụng khoan đá để đục, chẻ đá ở sát chân núi. Đến khoảng 16h30 cùng ngày, khi đang làm việc thì bị diện tích đá hở hàm ếch ở phía trên sườn núi sạt xuống đè lên người dẫn đến tử vong.

Vụ sạt lở mỏ đá làm 3 công nhân tử vong.

Tại cơ quan điều tra, Lưu Văn Hải thừa nhận đã không thực hiện đúng quy trình khai thác và không thực hiện các biện pháp an toàn lao động dẫn đến vụ việc tai nạn đáng tiếc.

Sau vụ tai nạn, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Hoài Anh yêu cầu các cơ quan chức năng kiểm tra toàn diện việc chấp hành quy định pháp luật về khai thác khoáng sản và an toàn lao động tại mỏ đá; xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân vi phạm nếu có.

Tỉnh Thanh Hóa cũng yêu cầu Công ty TNHH Anh Tuấn tạm dừng hoạt động khai thác tại khu vực mỏ đá vôi làm vật liệu xây dựng để phối hợp ngành chức năng làm rõ nguyên nhân và khắc phục hậu quả, sai phạm.

#mỏ đá #sạt lở #Thanh Hóa #làm chết #vi phạm an toàn #khai thác đá #công nhân

