Diễn viên Lệ Hằng ly hôn ở tuổi 52

TPO - Diễn viên Lệ Hằng cho biết cô vừa ra tòa ly hôn chồng ở tuổi 52 sau hơn 20 năm ly thân. “Chúng tôi chia tay trong vui vẻ và chúc phúc cho nhau”, nữ diễn viên nói.

Ngày 27/5, Lệ Hằng lên tiếng giải đáp thắc mắc của khán giả về cuộc sống hôn nhân. Nữ diễn viên cho biết cô nhận được nhiều câu hỏi về chuyện gia đình, đặc biệt là lý do không thấy chồng xuất hiện bên cạnh.

Lệ Hằng kể cô kết hôn năm 1998 và sinh con gái một năm sau đó. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân chỉ kéo dài vài năm trước khi cả hai quyết định ly thân, đến hiện tại là 20 năm.

Lệ Hằng cho biết cô đánh mất tuổi xuân khi ly thân 20 năm và ra tòa ở tuổi xế chiều.

“Tôi 52 tuổi rồi mới ra tòa nhưng cảm thấy nhẹ nhàng, thanh thản. Chúng tôi chia tay trong vui vẻ và chúc phúc cho nhau. Nếu chúng tôi nghĩ đến chuyện này sớm hơn thì đã khác”, nữ diễn viên nói.

Lệ Hằng cho rằng quãng thời gian đã qua là bài học lớn của cuộc đời. Cô tự nhận bản thân từng sống quá bản năng, mạnh mẽ và có cái tôi lớn khiến hôn nhân rơi vào bế tắc.

“Tôi không ân hận vì tất cả là lỗi do mình. Họ cũng khổ vì lấy tôi. Tôi mong mọi người đừng như tôi, nếu cuộc sống hôn nhân không hòa hợp thì hãy dứt khoát. Đừng kéo dài khiến cả hai cùng bế tắc. Nói buông bỏ thì không phải nhưng tôi chấp nhận số phận để sống vui vẻ”, cô chia sẻ.

Nhiều năm qua, Lệ Hằng gần như biến mất khỏi màn ảnh. Nữ diễn viên cho biết cô không còn nghĩ đến chuyện trở lại nghề sau những sai lầm trong quá khứ.

“Tôi từng lên mạng xã hội xin lỗi nhưng lỗi lầm vẫn theo mình cả đời. Nghệ sĩ là người truyền cảm hứng nên những sai lầm trong quá khứ khiến tôi day dứt”, cô nói.

Tháng 4/2023, Lệ Hằng bị khởi tố về tội mua bán trái phép chất ma túy. Tối 10/3/2023, lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an quận Đống Đa phát hiện nữ diễn viên có hành vi mua bán trái phép chất ma túy trên phố Khâm Thiên, Hà Nội. Tang vật thu giữ là gần 0,7 gram ma túy tổng hợp. Tại cơ quan điều tra, Lệ Hằng khai mua số ma túy trên với giá 500.000 đồng để bán lại cho người khác.

Nữ diễn viên cho rằng sau biến cố này, cô gần như không còn cơ hội quay lại sân khấu hay phim ảnh. Theo Lệ Hằng, có thể một số ca sĩ vẫn được biểu diễn trở lại, nhưng với lĩnh vực sân khấu, truyền hình và điện ảnh, những nghệ sĩ từng vướng sai lầm rất khó xuất hiện trên màn ảnh như trước.

“Tôi chắc chắn không quay lại nghề nữa. Sức khỏe giờ cũng không còn tốt để đi làm”, cô nói.

Lệ Hằng tiết lộ cô mắc suy tim độ 4, sức khỏe giảm sút nhiều năm qua. Hiện nữ diễn viên sống cùng chị gái ở quê nhà Tuyên Quang. Cô thường xuyên chia sẻ sinh hoạt đời thường trên mạng xã hội.

“Hiện tại, cuộc sống của tôi ở quê rất ổn. Tôi sống đầy đủ trong khả năng của mình và bằng lòng với hiện tại. Kể cả lúc nổi tiếng tôi cũng sống đơn giản, không cầu kỳ”, cô chia sẻ.

Lệ Hằng tên đầy đủ là Bùi Thị Lệ Hằng, từng học Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội. Cô được nhiều khán giả biết đến từ bộ phim truyền hình Xin hãy tin em với vai Hoài Thatcher.

Theo Lệ Hằng, nhân vật Hoài có nhiều nét tính cách giống cô ngoài đời và xem đây là vai diễn để đời của mình.

Sau thành công của Xin hãy tin em, Lệ Hằng tham gia nhiều dự án khác như Những ngọn nến trong đêm, Cổ cồn trắng, Chuyện phố phường, Phi đội chuồn chuồn… Cô thường được giao những vai cá tính mạnh hoặc phản diện. Đến năm 2012, nữ diễn viên tuyên bố giải nghệ và gần như rút khỏi showbiz Việt.