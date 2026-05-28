Thế giới

Nhiều tiếng nổ lớn vang lên gần cảng chiến lược của Iran

Quỳnh Như

TPO - Ba tiếng nổ lớn đã vang lên ở khu vực phía đông Bandar Abbas - thành phố cảng chiến lược và là nơi đặt căn cứ hải quân của Iran gần eo biển Hormuz vào rạng sáng 28/5, trong bối cảnh các cuộc đàm phán giữa Tehran và Washington chưa có dấu hiệu khởi sắc.

Theo hãng tin Fars, các vụ nổ xảy ra khoảng 1h30 sáng (giờ địa phương), khiến hệ thống phòng không tại Bandar Abbas được kích hoạt trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, giới chức Iran cho biết vẫn chưa xác định được chính xác nguồn gốc và vị trí của các tiếng nổ.

"Vị trí và nguồn gốc chính xác của những âm thanh này vẫn chưa được xác định, và các cuộc điều tra đang tiếp tục tiến hành", Fars đưa tin.

Bandar Abbas là thành phố cảng chiến lược của Iran, đồng thời là nơi đặt căn cứ hải quân quan trọng gần eo biển Hormuz - tuyến hàng hải vận chuyển dầu mỏ trọng yếu của thế giới.

Ảnh minh hoạ.

Trước đó, Reuters dẫn lời một quan chức Mỹ cho biết, Washington đã tiến hành các cuộc tấn công mới vào một địa điểm quân sự của Iran, được cho là gây ra mối đe dọa đối với lực lượng Mỹ và hoạt động vận chuyển hàng hải thương mại ở eo biển Hormuz.

Cuộc tấn công mới nhất diễn ra chỉ một ngày sau khi lực lượng Mỹ tiến hành những gì Washington mô tả là "tự vệ" nhằm vào một số mục tiêu quân sự ở miền nam Iran.

"Các cuộc tấn công chính xác đã nhắm thẳng vào địa điểm phóng tên lửa và tàu chiến Iran đang tìm cách rải thủy lôi", phát ngôn viên của Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ (CENTCOM), Đại tá Tim Hawkins cho biết.

Bộ Ngoại giao Iran lập tức cáo buộc Mỹ vi phạm lệnh ngừng bắn và tuyên bố Tehran sẽ đáp trả.

Ông Ebrahim Azizi, Chủ tịch Ủy ban An ninh Quốc gia và Chính sách Đối ngoại của Quốc hội Iran, cũng tuyên bố, Iran sẽ không lùi bước khỏi "lằn ranh đỏ" của mình, bao gồm quyền làm giàu uranium, quyền sở hữu uranium đã làm giàu, quyền kiểm soát eo biển Hormuz và việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt.

CNN, Reuters
