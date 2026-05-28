Thiếu vi chất dinh dưỡng âm thầm đe dọa sự phát triển của trẻ em Việt Nam

TPO - Tình trạng thiếu vi chất dinh dưỡng tại Việt Nam vẫn ở mức đáng lo ngại khi nhiều trẻ em, phụ nữ mang thai và phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ đang thiếu máu, thiếu kẽm, vitamin A và i-ốt.

Nhân Ngày Vi chất dinh dưỡng 1-2/6/2026, Viện Dinh dưỡng (Bộ Y tế) tổ chức Hội nghị cập nhật thông tin về công tác phòng chống thiếu vi chất dinh dưỡng, đồng thời triển khai truyền thông hưởng ứng Chiến dịch bổ sung vitamin A đợt 1 năm 2026 cho trẻ em trong độ tuổi theo hướng dẫn chuyên môn.

Phát biểu tại hội nghị, PGS.TS Trương Tuyết Mai, Phó Viện trưởng Viện Dinh dưỡng nhấn mạnh vitamin A là một trong những vi chất thiết yếu đối với sự tăng trưởng, thị giác, khả năng miễn dịch và bảo vệ biểu mô của trẻ nhỏ.

Theo bà Mai, bổ sung vitamin A liều cao là biện pháp dự phòng hiệu quả, an toàn, chi phí thấp nhưng mang lại lợi ích lớn trong phòng chống thiếu vitamin A và nâng cao sức khỏe trẻ em. Việc tổ chức chiến dịch định kỳ hai đợt mỗi năm giúp trẻ từ 6 tháng đến dưới 60 tháng tuổi được bổ sung đúng thời điểm, đúng liều lượng, qua đó góp phần tăng cường miễn dịch và hỗ trợ phát triển toàn diện.

ThS. Trịnh Hồng Sơn, Giám đốc Trung tâm Truyền thông Dinh dưỡng chia sẻ: "Tại Việt Nam, kết quả Tổng điều tra Dinh dưỡng năm 2020 của Viện Dinh dưỡng cho thấy tỷ lệ thiếu máu ở trẻ từ 6-59 tháng tuổi là 18,1%, ở phụ nữ mang thai là 25,4% và phụ nữ tuổi sinh đẻ là 16,2%. Tỷ lệ thiếu vitamin A tiền lâm sàng ở trẻ em dưới 5 tuổi là 8,9%, riêng khu vực Trung du và miền núi phía Bắc lên tới 13,4%. Tỷ lệ vitamin A trong sữa mẹ thấp ở phụ nữ đang cho con bú là 16,7%.

Đáng chú ý, tình trạng thiếu kẽm vẫn phổ biến ở nhiều nhóm nguy cơ cao. Có tới 63% phụ nữ mang thai, 44,3% phụ nữ tuổi sinh đẻ và 53,3% trẻ từ 6-59 tháng tuổi có nồng độ kẽm huyết thanh thấp. Trong khi đó, tình trạng thiếu i-ốt giữa các vùng miền còn chênh lệch đáng kể".

Theo bác sĩ Sơn, chiến dịch bổ sung vitamin A liều cao cho trẻ em là một trong những giải pháp can thiệp dinh dưỡng quan trọng nhằm phòng chống thiếu vitamin A, góp phần bảo vệ thị lực, tăng cường miễn dịch và hỗ trợ phát triển toàn diện.



Để chuẩn bị cho chiến dịch bổ sung vitamin A đợt 1 năm 2026, Viện Dinh dưỡng đã ban hành quyết định phân bổ vitamin A do Tổ chức Vitamin Angels (Hoa Kỳ) viện trợ không hoàn lại cho các tỉnh, thành phố. Các địa phương đã xây dựng kế hoạch, rà soát danh sách trẻ trong độ tuổi, chuẩn bị đầy đủ viên nang vitamin A và tổ chức các điểm uống an toàn, thuận tiện tại xã, phường.

Theo hướng dẫn chuyên môn, chiến dịch được triển khai hai đợt trong năm, gồm đợt 1 vào tháng 6 và tháng 7, đợt 2 vào tháng 12. Đối tượng được bổ sung vitamin A gồm trẻ từ 6 tháng đến dưới 60 tháng tuổi và các nhóm nguy cơ cao như trẻ mắc sởi, suy dinh dưỡng cấp tính nặng, viêm đường hô hấp cấp hoặc tiêu chảy kéo dài.

Năm 2026, chương trình triển khai bổ sung vitamin A cho trẻ từ 6 tháng đến dưới 60 tháng tuổi tại 23 tỉnh, thành phố và cho trẻ từ 6 tháng đến dưới 36 tháng tuổi tại 18 tỉnh, thành phố theo danh sách hướng dẫn. Trẻ từ 6 tháng đến dưới 12 tháng tuổi được uống một viên vitamin A 100.000 IU mỗi lần, còn trẻ từ 12 tháng đến dưới 60 tháng tuổi uống một viên 200.000 IU. Hoạt động bổ sung được thực hiện định kỳ từ 4-6 tháng/lần với mục tiêu tối thiểu 98% trẻ trong diện được tiếp cận.

Nguồn vitamin A sử dụng trong chiến dịch là viện trợ không hoàn lại của Tổ chức Vitamin Angels thông qua Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tại Việt Nam từ năm 2012. Riêng trong đợt 1 năm 2026, Viện Dinh dưỡng cấp phát gần 3 triệu viên nang vitamin A loại 200.000 IU cho các địa phương trên cả nước.

Các chuyên gia dinh dưỡng nhận định, phòng chống thiếu vi chất dinh dưỡng cần được thực hiện thường xuyên và liên tục với sự phối hợp của ngành y tế, chính quyền địa phương, nhà trường, gia đình và cộng đồng. Viện Dinh dưỡng khuyến cáo phụ huynh đưa trẻ trong độ tuổi đi uống vitamin A đầy đủ theo hướng dẫn của trạm y tế xã, phường; đồng thời duy trì chế độ ăn đa dạng, hợp lý, tăng cường thực phẩm giàu vi chất và thực hiện chăm sóc dinh dưỡng đúng cách để góp phần nâng cao tầm vóc, trí tuệ và sức khỏe cho trẻ em Việt Nam.