Tài xế xe máy trong vụ tai nạn khiến nữ du khách người Anh tử vong bị khởi tố

Phú Nguyễn

TPO - Sùng Seo Chính điều khiển xe mô tô chở chị Orla Sabina Wates, quốc tịch Anh, tham quan khu vực Cao nguyên đá Đồng Văn đã va chạm với xe máy đi cùng chiều, sau đó va chạm với ô tô đi ngược chiều khiến chị Orla Sabina Wates tử vong.

Ngày 28/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang thông tin, đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Sùng Seo Chính, (SN 1984, trú tại thôn Khâu Mèng, xã Thuận Hòa, tỉnh Tuyên Quang) để điều tra về hành vi "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ", quy định tại Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan Công tống đạt các quyết định khởi tố đối với Sùng Seo Chính (áo đen giữa).

Theo cơ quan Công an, vào ngày 29/3/2026, Chính điều khiển xe mô tô chở theo chị Orla Sabina Wates, du khách người Anh, đi tham quan tại Cao nguyên đá Đồng Văn.

Khi di chuyển trên đường về đến đoạn Km11+410 Quốc lộ 4C, thuộc thôn Hòa Bắc, xã Thuận Hòa do không chú ý quan sát, không giữ khoảng cách an toàn nên xảy ra va chạm với xe mô tô đi phía trước cùng chiều, sau đó tiếp tục va chạm với xe ô tô tải đi ngược chiều.

Vụ tai nạn giao thông khiến chị Orla Sabina Wates bị thương tích nặng sau đó tử vong. Sau khi chị Orla Sabina Wates qua đời, gia đình nữ du khách đã quyết định hiến tặng mô, tạng của chị để cứu sống 3 bệnh nhân nguy kịch tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Nghĩa cử của gia đình nạn nhân nhận được nhiều sự xúc động, chia sẻ từ cộng đồng.

Hiện vụ án đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

