Chiến dịch cộng đồng “Vì một kỷ nguyên cao khoẻ” mang đến hơn 80.000 “bữa xế" có Vitamin D cho trẻ em học đường

Viện Y học Ứng dụng Việt Nam đang đồng hành cùng nhãn hàng bánh quy sữa D-MAXX Marie trao tặng hơn 80.000 phần quà “Bữa xế cao khỏe” đến các em học sinh tiểu học tại 15 điểm trường. Hoạt động được đón nhận nhiệt tình bởi đông đảo học sinh, các mẹ cũng hào hứng đồng hành cùng các con, vì mục tiêu chung chăm sóc chiều cao tối ưu cho trẻ. Điều đáng quan tâm là tại sao hoạt động “Bữa xế cao khoẻ” lại nhận được nhiều sự quan tâm đến như vậy, cùng chúng tôi tìm hiểu nguyên nhân của sự lan toả này.

Nhắc các mẹ tầm quan trọng của bữa phụ và vai trò của bộ đôi Vitamin D-canxi

Chiều cao của trẻ không chỉ phụ thuộc vào di truyền. Theo chia sẻ của TS.BS Trương Hồng Sơn – Viện trưởng Viện Y học Ứng dụng Việt Nam, di truyền chỉ đóng góp một phần, trong khi dinh dưỡng, vận động, giấc ngủ và môi trường sống là những yếu tố cha mẹ có thể chủ động tác động. Trong đó, vitamin D và canxi là hai vi chất quan trọng đối với sức khỏe xương. Canxi là thành phần cấu tạo xương, còn vitamin D hỗ trợ cơ thể hấp thu và sử dụng canxi hiệu quả hơn. Nếu khẩu phần ăn hằng ngày thiếu hụt các vi chất này, trẻ có thể chưa được cung cấp đầy đủ nền tảng dinh dưỡng cần thiết cho quá trình phát triển thể chất.

Hoạt động “Bữa xế cao khỏe” nhắc về các mẹ tầm quan trọng của bữa xế bên cạnh bữa chính, đồng thời cung cấp thông tin về vai trò của canxi và Vitamin D cho sức khoẻ của xương, cũng như cung cấp luôn giải pháp ngay trong phần quà tặng bé mang về - là bánh quy sữa DMAXX Marie, chứa vitamin D và canxi, đồng thời được Viện Y học Ứng dụng Việt Nam chứng nhận tốt cho xương. Khi được sử dụng như một phần trong chế độ ăn cân bằng, sản phẩm góp phần giúp bữa xế của trẻ trở nên giàu vi chất hơn, hỗ trợ hành trình phát triển chiều cao một cách khoa học và bền vững.

Các em học sinh tiểu học hào hứng nhận phần quà “Bữa xế cao khỏe” bổ sung vitamin D và canxi, hỗ trợ phát triển chiều cao

Giúp phụ huynh thay thế thói quen ăn vặt bằng bữa phụ khoa học

Một trong những thách thức phổ biến của cha mẹ là kiểm soát bữa phụ cho con. Trẻ thường thích các món có vị ngọt, giòn, béo hoặc được bày bán gần cổng trường, trong khi phụ huynh bận rộn không phải lúc nào cũng có thời gian chuẩn bị bữa xế cân đối.

“Bữa xế cao khỏe” mang đến một gợi ý thực tế: thay vì để bữa phụ diễn ra ngẫu hứng, cha mẹ có thể chủ động xây dựng bữa xế theo hướng vừa ngon miệng, vừa bổ sung dưỡng chất. Trẻ có thể dùng bánh quy sữa D-MAXX Marie chấm sữa hoặc các thực phẩm lành mạnh khác để tăng sự đa dạng và hứng thú khi ăn.

Bánh quy sữa D-MAXX Marie giúp bữa xế học đường thêm thú vị và bổ sung dinh dưỡng

Kết nối nhà trường và gia đình trong việc chăm sóc chiều cao

Ngoài những chiếc bánh quy đầy dinh dưỡng, hoạt động “Bữa xế cao khỏe” còn cung cấp thêm Cẩm nang Cao Khỏe, bảng nhiệm vụ MAXD, và thước đo chiều cao dán tường giúp cha mẹ dễ dàng theo dõi sự phát triển của con tại nhà, đồng thời hiểu rõ hơn các yếu tố ảnh hưởng đến chiều cao.

Trong chiến dịch “Vì một kỷ nguyên cao khỏe”, phụ huynh còn có thể sử dụng công cụ đánh giá chiều cao trực tuyến tại website https://vimotkynguyencaokhoe.com/kiem-tra-chieu-cao. Công cụ này giúp theo dõi, đối chiếu chiều cao của trẻ theo chuẩn tăng trưởng, từ đó đưa ra gợi ý phù hợp về dinh dưỡng, vận động và sinh hoạt.

Nhờ đó, thông điệp chăm sóc chiều cao không dừng lại ở sân trường mà tiếp tục được mang về từng gia đình. Mỗi phần quà cũng chính là “cầu nối” giúp phụ huynh bắt đầu quan tâm đúng cách, theo dõi đều đặn và đồng hành với con từ những thay đổi nhỏ mỗi ngày.

Khuyến khích trẻ vận động và hình thành lối sống cao khỏe

Dinh dưỡng là nền tảng quan trọng, nhưng để tối ưu chiều cao, trẻ cần kết hợp với vận động, giấc ngủ và vitamin D. Đây cũng là nền tảng khoa học cốt lõi của công thức MAXD được chiến dịch xây dựng và giới thiệu, gồm: một tiếng vận động mỗi ngày, ăn đủ dinh dưỡng, xây giấc ngủ sâu và duy trì đủ lượng vitamin D.

Trong khuôn khổ hoạt động tại trường học, các em học sinh còn được làm quen với vũ điệu MAXD – bài tập thể dục vui nhộn, dễ nhớ, kết hợp các động tác vươn người, nhảy và vận động toàn thân. Không khí đồng diễn tại sân trường giúp trẻ cảm thấy vận động là một hoạt động vui vẻ, tự nhiên chứ không phải nhiệm vụ bắt buộc.

Khi bữa xế dinh dưỡng đi cùng vận động hằng ngày, trẻ có thêm điều kiện để phát triển toàn diện hơn. Đây cũng là cách chiến dịch lan tỏa thông điệp rằng tăng chiều cao không cần những phương pháp phức tạp, mà cần sự đồng hành đều đặn của gia đình và nhà trường.

Các em học sinh tiểu học đồng diễn bài tập MAXD Dance

Từ một bữa xế nhỏ đến thói quen lớn

Trong bối cảnh chiều cao trung bình của thanh thiếu niên Việt Nam vẫn còn thuộc nhóm thấp so với nhiều quốc gia, việc nâng cao nhận thức cộng đồng về chăm sóc tầm vóc trẻ em là điều cần thiết.

“Bữa xế cao khỏe” vì thế không chỉ là một phần quà học đường. Đây là lời nhắc thiết thực rằng mỗi bữa ăn nhỏ, nếu được lựa chọn đúng, có thể góp phần tạo nên thay đổi lớn trong hành trình phát triển của trẻ. Từ việc tiếp thêm năng lượng, bổ sung vi chất, thay đổi thói quen ăn vặt, kết nối phụ huynh với công cụ theo dõi chiều cao đến khuyến khích vận động, chương trình đang góp phần đặt những viên gạch đầu tiên cho một thế hệ trẻ Việt Nam cao khỏe, tự tin hơn trong tương lai.

Tìm hiểu thêm về chiến dịch tại website chính thức https://vimotkynguyencaokhoe.com/