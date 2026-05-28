Bệnh viện Đại học Y dược Buôn Ma Thuột giành 4 giải tại hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Đắk Lắk

Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Đắk Lắk được tổ chức định kỳ hai năm một lần nhằm thúc đẩy phong trào nghiên cứu khoa học, lao động sáng tạo và ứng dụng hiệu quả các giải pháp kỹ thuật vào thực tiễn đời sống. Các đề tài tham gia được đánh giá dựa trên tính mới, khả năng ứng dụng thực tiễn và hiệu quả kinh tế – xã hội mang lại.

Tại Hội thi lần này, có 2 đơn vị đoạt giải nhất, trong đó bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột đoạt 1 Giải Nhất với giải pháp “Áp dụng kỹ thuật tán sỏi đường mật qua đường hầm xuyên gan bằng LASER trong điều trị sỏi đường mật tại BUH”.

Đơn vị IVF Bệnh viện là đơn vị tiên phong triển khai kỹ thuật PGT tại khu vực Tây Nguyên

Ở lĩnh vực đào tạo y khoa, giải pháp đoạt giải Ba về “Mô hình mô phỏng nội soi dạ dày phục vụ đào tạo kỹ thuật cắt tách dưới niêm mạc (ESD)” tiếp tục khẳng định định hướng phát triển bền vững của bệnh viện Đại học Y dược Buôn Ma Thuột.

Trong những năm gần đây, ung thư đường tiêu hóa, đặc biệt là ung thư dạ dày, có xu hướng gia tăng tại Việt Nam. Nếu được phát hiện và điều trị sớm, tỷ lệ sống sau 5 năm của bệnh nhân có thể vượt trên 90%. Tuy nhiên, kỹ thuật ESD là kỹ thuật khó, đòi hỏi bác sĩ phải được đào tạo bài bản và thực hành chuyên sâu.

Xuất phát từ thực tế đó, BUH đã chủ động nghiên cứu và xây dựng mô hình mô phỏng ESD sử dụng dạ dày heo kết hợp khung mô phỏng nội địa trong khuôn khổ hợp tác với các chuyên gia nội soi Nhật Bản từ năm 2023.

Giải pháp giúp bác sĩ và học viên nội soi rèn luyện kỹ năng thao tác an toàn, làm chủ kỹ thuật và giảm nguy cơ biến chứng trong quá trình thực hiện trên bệnh nhân thực tế. Đồng thời, mô hình còn giúp giảm đáng kể chi phí đào tạo, mở rộng cơ hội tiếp cận kỹ thuật cao cho đội ngũ bác sĩ tuyến cơ sở. Sau gần 6 tháng triển khai, mô hình đã được ứng dụng trong nhiều khóa đào tạo nội soi ESD và nhận được phản hồi tích cực từ học viên cũng như giảng viên.

Học viên thực hành trên mô hình trong khóa đào tạo kỹ thuật cắt tách dưới niêm mạc (ESD)

Bên cạnh đó, Bệnh viện Đại học Y dược Buôn Ma Thuột đoạt 2 giải Khuyến khích. Trong lĩnh vực hỗ trợ sinh sản, giải pháp “Ứng dụng kỹ thuật sinh thiết phôi trong điều trị vô sinh ở bệnh nhân có bất thường di truyền”. Kỹ thuật xét nghiệm di truyền tiền làm tổ (PGT) được triển khai lần đầu tiên tại khu vực Tây Nguyên thông qua Đơn vị hỗ trợ sinh sản IVFMD - Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột đã mở ra cơ hội mới cho nhiều gia đình hiếm muộn. Kỹ thuật này cho phép phân tích phôi ở giai đoạn sớm để lựa chọn phôi khỏe mạnh trước khi chuyển vào tử cung, từ đó giảm nguy cơ mắc các bệnh di truyền nghiêm trọng và nâng cao tỷ lệ thành công của thụ tinh trong ống nghiệm (IVF).

Việc triển khai PGT không chỉ giúp người dân tiếp cận kỹ thuật hỗ trợ sinh sản tiên tiến ngay tại địa phương mà còn góp phần giảm áp lực tài chính, thời gian và tâm lý trong quá trình điều trị vô sinh hiếm muộn.

Lãnh đạo Bệnh viện Đại học Y dược Buôn Ma Thuột khen thưởng nhóm tác giả, tác giả đoạt giải tại hội thi

Trong khi đó, giải pháp ứng dụng hệ thống VoIP trong triển khai hệ thống cảnh báo khẩn cấp nội bộ bệnh viện thể hiện bước chuyển mạnh mẽ của BUH trong công tác chuyển đổi số và quản trị bệnh viện thông minh. VoIP là một công nghệ cho phép người dùng gọi điện thoại thông qua mạng internet thay vì sử dụng các hệ thống truyền thông điện thoại truyền thống như PSTN (Public Switched Telephone Network).

Trong môi trường y tế, khả năng phản ứng nhanh với các tình huống khẩn cấp như ngưng tim, đa chấn thương, cháy nổ hoặc mất điện… đóng vai trò đặc biệt quan trọng. Hệ thống VoIP giúp truyền tải thông tin khẩn cấp nhanh chóng, đồng bộ và chính xác giữa các khoa phòng, từ đó nâng cao hiệu quả phối hợp xử lý tình huống và đảm bảo an toàn cho người bệnh. Với ưu điểm linh hoạt, chi phí hợp lý và khả năng mở rộng cao, hệ thống đã được triển khai tại BUH từ tháng 3/2025 và ghi nhận nhiều kết quả tích cực trong thực tế vận hành.