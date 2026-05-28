Nam công nhân trước nguy cơ tàn phế bởi một căn bệnh âm thầm

TPO - Những cơn đau âm ỉ kéo dài từ vùng hông xuống gối khiến nam thanh niên 25 tuổi ngày càng khó đi lại, lao động. Sau nhiều tháng dùng thuốc không hiệu quả, bệnh nhân được bác sĩ phát hiện bị hoại tử chỏm xương đùi, căn bệnh nguy cơ gây tàn phế.

Đó là trường hợp bệnh nhân N.T.Đ.K. (25 tuổi, ngụ Củ Chi, TPHCM) vừa được tiếp nhận, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á. Ngày 28/5, thông tin từ bệnh viện cho biết, trước khi nhập viện, anh K. làm công nhân bốc hàng tại chợ đầu mối. Công việc nặng nhọc, thường xuyên mang vác và di chuyển liên tục khiến bệnh nhân nghĩ những cơn đau ở chân chỉ là mệt mỏi thông thường.

Khoảng một năm gần đây, anh bắt đầu xuất hiện tình trạng đau nhức liên tục ở hai chân, đau từ vùng khớp háng lan xuống đầu gối khiến việc đi lại và lao động ngày càng khó khăn.

Từ nửa năm trở lại đây, cơn đau tăng dần mức độ, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt hàng ngày. Anh K. từng đi khám ở nhiều nơi và sử dụng thuốc giảm đau kéo dài nhưng tình trạng không cải thiện. Mỗi lần ngưng thuốc, cơn đau lại dữ dội hơn.

Tình trạng hoại tử xương đùi diễn ra âm thầm khiến người bệnh đối mặt với nguy cơ tàn phế

BS Nguyễn Thành Luân, Phó trưởng khoa Chấn thương Chỉnh hình của bệnh viện cho biết, qua hình ảnh chụp MRI ghi nhận cấu trúc khớp háng của bệnh nhân vẫn còn nguyên vẹn, chỏm xương đùi chưa biến dạng. Tuy nhiên, bên trong đã xuất hiện các vùng xương hoại tử, đây là dấu hiệu điển hình của hoại tử chỏm xương đùi giai đoạn sớm - “thời điểm vàng” để điều trị bảo tồn, tránh nguy cơ phải thay khớp háng.

Theo BS.Luân, hoại tử chỏm xương đùi thường tiến triển âm thầm. Khi nguồn máu nuôi dưỡng bị gián đoạn, các tế bào xương trong chỏm dần chết đi khiến cấu trúc xương suy yếu theo thời gian. "Nếu không điều trị kịp thời, chỏm xương đùi sẽ sụp bể, dẫn đến hư khớp háng hoàn toàn”, BS.Luân cho biết.

Cũng theo BS Luân, khi bệnh bước sang giai đoạn muộn, giải pháp điều trị gần như duy nhất là thay khớp háng nhân tạo. Tuy nhiên, với người trẻ tuổi, đây chưa phải lựa chọn tối ưu vì tuổi thọ trung bình của khớp háng nhân tạo chỉ khoảng 15-20 năm.

Điều này đồng nghĩa người bệnh có thể phải trải qua thêm nhiều lần phẫu thuật thay khớp trong tương lai. Ngoài ra, thay khớp háng còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ như nhiễm trùng, trật khớp hay gãy xương quanh khớp nhân tạo.

Các bác sĩ thực hiện cuộc phẫu thuật cho người bệnh

Vì bệnh ở giai đoạn sớm và bệnh nhân còn trẻ, các bác sĩ quyết định điều trị bảo tồn bằng kỹ thuật khoan giải áp kết hợp ghép xương nhân tạo nhằm giữ lại khớp háng tự nhiên.

Các bác sĩ còn kết hợp tiêm huyết tương giàu tiểu cầu PRP và tế bào gốc tự thân nhằm thúc đẩy quá trình tái tạo xương, tăng khả năng lành xương và phục hồi chức năng. Sau phẫu thuật, bệnh nhân giảm đau rõ rệt, có thể cử động chân nhẹ nhàng ngay tại giường.

Theo các bác sĩ, trong khoảng một tháng đầu sau mổ, người bệnh cần tránh chống chân để hạn chế nguy cơ sụp chỏm xương. Sau giai đoạn này, bệnh nhân có thể tập đi lại và dần trở về sinh hoạt bình thường.