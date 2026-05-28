Cứu thiếu niên thoát 'cửa tử' vì nhiễm não mô cầu tối cấp

Vân Sơn

TPO - Từ biểu hiện sốt cao, đau đầu và nôn ói, nam thiếu niên 13 tuổi nhanh chóng rơi vào tình trạng nguy kịch với dấu hiệu tăng áp lực nội sọ nặng, nguy cơ tụt não và tử vong cao do nhiễm não mô cầu. Các bác sĩ đã phải khẩn cấp đặt nội khí quản, thở máy và hồi sức tích cực để giành lại sự sống cho bệnh nhi.

Ngày 28/5, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM cho biết vừa cứu sống một trường hợp nhiễm não mô cầu tối cấp diễn tiến cực nhanh ở trẻ em. Bệnh nhi là N.Q.B., 13 tuổi, ngụ xã Bình Hưng (TPHCM).

Theo thông tin từ bệnh viện, khoảng 17 giờ trước khi nhập viện, bệnh nhi bắt đầu xuất hiện tình trạng sốt cao liên tục kèm đau đầu dữ dội, nôn ói, đau bụng, tiêu lỏng và mệt nhiều.

Lúc 14 giờ 20 ngày 17/5, khi được đưa vào Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới, bệnh nhi đã có nhiều dấu hiệu cảnh báo nặng của nhiễm não mô cầu như tử ban lan nhanh toàn thân, xuất huyết kết mạc mắt phải và cổ gượng.

Chỉ trong thời gian ngắn sau nhập viện, tình trạng bệnh diễn tiến nhanh chóng. Bệnh nhi bắt đầu ngủ gà, lơ mơ, thở chậm nông. Đặc biệt, có thời điểm mạch tụt xuống chỉ còn khoảng 42 lần/phút, trong khi huyết áp tăng vọt đến 220/120 mmHg.

Thiếu niên được chẩn đoán nhiễm não mô cầu điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới

Theo các bác sĩ, đây là dấu hiệu báo động của tình trạng tăng áp lực nội sọ nặng, nguy cơ tụt não rất cao và có thể dẫn đến tử vong nếu không xử trí kịp thời.

Qua khai thác dịch tễ, không có dấu hiệu ghi nhận bệnh nhi tiếp xúc với người mắc hoặc nghi mắc não mô cầu, không đi xa trong vòng 6 tháng gần đây và chưa từng tiêm vaccine phòng não mô cầu.

Các bác sĩ nhận định điều này cho thấy bệnh có thể xuất hiện tản phát ngay trong cộng đồng và diễn tiến cực nhanh chỉ trong vài giờ.

Ngay sau khi tiếp nhận, ê-kíp Khoa Cấp cứu – Hồi sức tích cực – Chống độc Trẻ em (Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới) đã khẩn trương triển khai hàng loạt biện pháp hồi sức tích cực như sử dụng kháng sinh sớm, kiểm soát đường thở, đặt nội khí quản thở máy, xử trí phù não và theo dõi huyết động, thần kinh liên tục.

Kết quả xét nghiệm dịch não tủy cho thấy tình trạng viêm màng não mủ điển hình với bạch cầu tăng rất cao, đạm tăng và lactate tăng mạnh. Hình ảnh MRI não ghi nhận tụ mủ lượng ít khu trú tại sừng chẩm não thất bên trái.

Đặc biệt, kết quả PCR do Viện Pasteur TPHCM thực hiện xác định bệnh nhi dương tính với vi khuẩn Neisseria meningitidis serogroup B trong cả dịch não tủy và sang thương da. Sau 3 ngày điều trị tích cực, bệnh nhi được cai máy thở và rút nội khí quản thành công. Sau 10 ngày, em tỉnh táo hoàn toàn, tiếp xúc tốt, đi lại và sinh hoạt bình thường trước khi được xuất viện.

Theo các chuyên gia truyền nhiễm, não mô cầu là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm do vi khuẩn Neisseria meningitidis gây ra, có thể dẫn đến viêm màng não mủ, nhiễm trùng huyết tối cấp và tử vong rất nhanh. Bệnh lây qua đường hô hấp, đặc biệt trong môi trường đông người như trường học, ký túc xá hoặc gia đình có tiếp xúc gần.

Các bác sĩ khuyến cáo tiêm vaccine vẫn là biện pháp hiệu quả nhất để phòng bệnh. Hiện nay đã có các loại vaccine phòng não mô cầu thuộc nhiều nhóm huyết thanh khác nhau như B, C và ACYW. Do mỗi loại vaccine chỉ bảo vệ với một số nhóm huyết thanh nhất định, người dân nên tiêm chủng đầy đủ theo tư vấn chuyên môn để tăng hiệu quả bảo vệ trước căn bệnh có diễn tiến nhanh và khó lường này.

Vân Sơn
#Nhiễm não mô cầu nguy hiểm #Chẩn đoán và điều trị tích cực #Biến chứng tăng áp lực nội sọ #Phòng bệnh bằng vaccine #Tình trạng bệnh nhanh diễn biến

