Xã hội

Sau kỷ luật, giám đốc Sở Nông nghiệp TP Huế được điều làm chuyên viên

P.V

TPO - Sau khi thôi giữ chức vụ Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP. Huế, ông Nguyễn Đình Đức được điều động về công tác tại Chi cục Thủy lợi và Biến đổi khí hậu thuộc sở này.

Ngày 28/5, thông tin từ Sở Nông nghiệp và Môi trường TP. Huế cho biết, lãnh đạo đơn vị vừa ban hành quyết định điều động công chức đối với ông Nguyễn Đình Đức - nguyên Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP. Huế.

Ông Nguyễn Đình Đức - nguyên Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP. Huế, được điều động về làm chuyên viên tại Chi cục Thủy lợi và Biến đổi khí hậu thuộc sở này.

Theo Quyết định số 668/QĐ-SNNMT do ông Lê Văn Anh - Phó Giám đốc phụ trách Sở Nông nghiệp và Môi trường TP. Huế, ký ban hành ngày 27/5/2026, ông Nguyễn Đình Đức được điều động đến nhận công tác tại Phòng Quản lý công trình thủy lợi và nước sạch nông thôn thuộc Chi cục Thủy lợi và Biến đổi khí hậu. Thời gian điều động kể từ ngày 27/5/2026.

Trước đó một ngày, Chủ tịch UBND TP. Huế đã ban hành quyết định cho thôi giữ chức vụ Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP. Huế đối với ông Nguyễn Đình Đức.

Liên quan vụ việc, Thành ủy Huế trước đó đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Nguyễn Đình Đức do những vi phạm, khuyết điểm trong thời gian giữ chức Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, đồng thời là Chánh Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới TP. Huế giai đoạn từ tháng 11/2021 đến tháng 12/2023.

Theo kết luận của Thành ủy Huế, ông Nguyễn Đình Đức đã thiếu trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao; chưa kịp thời phân công nhiệm vụ cụ thể đối với các thành viên Văn phòng Điều phối; thiếu kiểm tra, giám sát trong việc ký kết lựa chọn nhà thầu và thực hiện hợp đồng với Công ty TNHH MTV Truyền thông Cát Tường Quân để xây dựng các phóng sự chuyên đề truyền hình về chương trình nông thôn mới.

Quá trình thực hiện hợp đồng, doanh nghiệp bị xác định đã làm giả hồ sơ, giấy tờ để nghiệm thu, thanh toán, dẫn đến thất thoát ngân sách nhà nước.

Theo Thành ủy Huế, những vi phạm, khuyết điểm nêu trên gây ảnh hưởng đến uy tín của cá nhân ông Nguyễn Đình Đức và tổ chức đảng nơi ông sinh hoạt, công tác. Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ và hậu quả vi phạm, Thành ủy Huế quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Nguyễn Đình Đức.

#TP. Huế #Sở Nông nghiệp và Môi trường TP. Huế #Nguyễn Đình Đức #điều động công chức #Chi cục Thủy lợi và Biến đổi khí hậu #kỷ luật cán bộ #chương trình nông thôn mới #thất thoát ngân sách #Thành ủy Huế #cảnh cáo nguyên giám đốc sở

