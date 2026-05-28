Đồng Nai hỗ trợ Cà Mau hơn 260 tỷ đồng xây trạm y tế, công viên thanh niên

TPO - Tại lễ động thổ Đền tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ và người có công, tỉnh Cà Mau tiếp nhận nhiều công trình an sinh do TP. Đồng Nai hỗ trợ, với tổng kinh phí hơn 260 tỷ đồng.

Ngày 28/5, tỉnh Cà Mau tổ chức lễ động thổ xây dựng Đền tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ và người có công; khởi công 1.000 căn nhà hỗ trợ hộ nghèo, khó khăn và tiếp nhận các công trình an sinh xã hội do TP. Đồng Nai trao tặng.

Ông Lữ Quang Ngời - Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau phát biểu tại buổi lễ.

Ông Lữ Quang Ngời - Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau cho biết, Đền tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ và người có công tỉnh Cà Mau được xây dựng tại phường An Xuyên, trên diện tích 2,7ha. Công trình gồm đền thờ chính, bia ghi danh khoảng 40.000 người có công và các hạng mục phụ trợ khác. Tổng vốn đầu tư khoảng 342 tỷ đồng, từ nguồn xã hội hóa.

“Đây không chỉ một công trình kiến trúc tâm linh quy mô, còn là biểu tượng cao đẹp của lòng biết ơn sâu sắc, nơi giáo dục truyền thống cách mạng cho các thế hệ hôm nay và mai sau”, ông Ngời nói.

Cùng với công trình tri ân, Cà Mau cũng khởi công xây dựng 1.000 căn nhà cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Ông Ngời nhấn mạnh, tỉnh quyết tâm thay đổi những “mái nhà tạm bợ” thành những “mái ấm kiên cố”, giúp người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn được an cư lạc nghiệp, từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững.

Các đại biểu thực hiện nghi thức động thổ các công trình.

Dịp này, tỉnh Cà Mau cũng đón nhận những món quà nghĩa tình từ TP. Đồng Nai, gồm gói kinh phí khoảng 112 tỷ đồng để xây dựng 3 trạm y tế; 150 tỷ đồng để xây dựng Công viên Thanh niên rộng hơn 2,5ha, gắn với biểu tượng “Cua Cà Mau”.