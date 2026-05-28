Tuổi trẻ Hải Phòng chung tay xây dựng môi trường không ma túy

TPO - Ngày 28/5, Thành Đoàn Hải Phòng phối hợp với Công an thành phố tổ chức ra quân hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy; kêu gọi đoàn viên, thanh niên nâng cao nhận thức, sống lành mạnh, tích cực tuyên truyền và chung tay xây dựng môi trường không ma túy.

Ngày 28/5, Thành Đoàn Hải Phòng phối hợp với Công an TP Hải Phòng tổ chức lễ ra quân hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy, Ngày quốc tế và Ngày toàn dân phòng, chống ma túy năm 2026 với chủ đề “Chung một quyết tâm – Vì một thành phố không ma túy”.

Dự chương trình có đại diện lãnh đạo các Cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an, đại diện Ban Công tác Đoàn Trung ương Đoàn; lãnh đạo Công an thành phố, Thành Đoàn Hải Phòng cùng 1.000 cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên.

Phát biểu khai mạc, anh Nguyễn Tiến Mạnh – Phó Bí thư Thành Đoàn Hải Phòng nhấn mạnh vai trò, trách nhiệm của tổ chức Đoàn và tuổi trẻ thành phố trong công tác phòng, chống ma túy. Đồng thời, kêu gọi đoàn viên, thanh niên nâng cao nhận thức, sống lành mạnh, tích cực tuyên truyền và chung tay xây dựng môi trường không ma túy.

Khoảng 1.000 cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên tham gia các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy, Ngày quốc tế và Ngày toàn dân phòng, chống ma túy năm 2026 với chủ đề “Chung một quyết tâm – Vì một thành phố không ma túy”.

Trong khuôn khổ chương trình, Thành Đoàn Hải Phòng đã tổ chức trưng bày mẫu vật các loại ma túy phổ biến hiện nay kết hợp triển lãm tranh với chủ đề “Thanh niên nói không với ma túy”; tặng 10 suất quà cho sinh viên vượt khó học giỏi.

Đồng thời, ra mắt Podcast “chuyện từ bóng tối” - nơi những câu chuyện thật về ma túy được kể lại bằng sự chân thực và cả những góc khuất ít người dám đối diện, cùng hành trình của những người từng lầm lỡ trên con đường tìm lại chính mình.

Đại tá Bùi Trung Thành - Phó Giám đốc Công an Hải Phòng cùng các đại biểu tham quan gian trưng bày mô hình các công cụ sử dụng ma tuý và các chất ma túy phổ biến hiện nay.

Ngay sau lễ ra quân là các hoạt động hưởng ứng tiêu biểu như phát động ra quân tuyên truyền lưu động hưởng ứng tháng hành động phòng, chống ma túy; đồng diễn “Say no to drugs”; khánh thành công trình thanh niên cấp thành phố “Điểm giao cắt đường bộ, đường sắt an toàn, văn minh, nói không với ma túy” tại đoạn đường sắt tiếp giáp tường bao Công ty Cơ khí An với tổng diện tích 300m2, trị giá gần 80 triệu đồng.

