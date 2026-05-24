Tuổi trẻ tiên phong xây dựng môi trường không khói thuốc

TPO - Anh Nguyễn Minh Triết kêu gọi mỗi cán bộ, đoàn viên thanh niên phát huy vai trò tiên phong, trách nhiệm của tuổi trẻ trong công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá; xây dựng lối sống lành mạnh, là lá cờ đầu trong công cuộc bảo vệ sức khỏe cộng đồng, xây dựng một Việt Nam văn minh, tiến bộ và không khói thuốc.

Xây dựng Việt Nam không khói thuốc

Sáng 24/5, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp với Bộ Y tế và Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá tổ chức lễ mít tinh hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá và Tuần lễ quốc gia không thuốc lá năm 2026, diễn ra tại Trường Đại học Hải Phòng.

Dự buổi lễ có anh Nguyễn Minh Triết - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn; Tiến sĩ Angela Pratt - Trưởng đại diện WHO tại Việt Nam; Tiến sĩ Hà Anh Đức - Cục trưởng Quản lý khám, chữa bệnh (Bộ Y tế), Giám đốc Quỹ phòng chống tác hại của thuốc lá; đại diện Thành Đoàn Hải Phòng cùng khoảng 1.200 sinh viên thành phố cảng.

Phát biểu khai mạc buổi lễ, anh Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh, các sản phẩm thuốc lá điện tử và thuốc lá thế hệ mới đang được khoác lên vẻ ngoài hiện đại, che giấu bản chất gây nghiện và những hệ lụy nghiêm trọng đối với sức khỏe. Tuổi trẻ không chỉ là đối tượng tuyên truyền mà phải là lực lượng tiên phong trong công cuộc phòng, chống tác hại của thuốc lá.

Anh Nguyễn Minh Triết - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn phát biểu khai mạc tại buổi lễ.

Tổ chức Y tế Thế giới lựa chọn chủ đề Ngày Thế giới không thuốc lá năm nay là: “Vạch trần sự hấp dẫn giả tạo - Hành động để đẩy lùi nạn nghiện nicotine và thuốc lá”. Đây là lời cảnh báo mạnh mẽ trước thực trạng các sản phẩm thuốc lá mới đang được “khoác lên” vẻ ngoài hiện đại, thời thượng nhằm thu hút giới trẻ.

Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn cho rằng, những lời quảng cáo “ít hại”, “thân thiện” thực chất chỉ là vỏ bọc che giấu bản chất gây nghiện nicotine và những hệ lụy nghiêm trọng đối với sức khỏe. Đằng sau sự hào nhoáng ấy là nguy cơ lệ thuộc nicotine ngày càng gia tăng, là những tổn thương lâu dài về thể chất và tinh thần, là sự đánh đổi tương lai của chính thế hệ trẻ.

Tình trạng trẻ hóa đối tượng sử dụng thuốc lá đang là thực tế đáng báo động. Không chỉ thuốc lá truyền thống, thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng cũng gia tăng nhanh chóng, đe dọa những thành quả phòng, chống tác hại thuốc lá đã đạt được trong hơn một thập kỷ qua.

Trước thực trạng đó, Đoàn Thanh niên xác định rõ vai trò tuổi trẻ không chỉ là đối tượng tuyên truyền mà còn là lực lượng nòng cốt, tiên phong thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống tác hại của thuốc lá.

Rapper Double2T biểu diễn nhiều bản hit và giao lưu với sinh viên Trường Đại học Hải Phòng.

Những năm qua, các cấp bộ Đoàn đã phối hợp với ngành y tế triển khai nhiều mô hình và hoạt động thiết thực như: thi thể thao nói không với thuốc lá; sân khấu hóa tuyên truyền; thi thiết kế video clip, tập huấn cán bộ Đoàn, xây dựng các sản phẩm truyền thông trên internet và mạng xã hội.

Nhiều mô hình hiệu quả được triển khai trong thanh thiếu niên như “Cơ quan không khói thuốc lá”, “Chi đoàn không khói thuốc lá”, “Trường học không khói thuốc lá”… góp phần giảm tỷ lệ hút thuốc trong giới trẻ.

Anh Nguyễn Minh Triết kêu gọi mỗi cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi tiếp tục nâng cao nhận thức, phát huy vai trò tiên phong, trách nhiệm của tuổi trẻ trong công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá; tích cực tuyên truyền về tác hại của thuốc lá, thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng; xây dựng lối sống lành mạnh, bảo vệ sức khỏe bản thân, gia đình và cộng đồng.

Đồng thời, tuổi trẻ cần chung tay xây dựng môi trường học đường, công sở, nơi công cộng không khói thuốc; thể hiện quyết tâm mạnh mẽ trong việc nói không với các sản phẩm gây nghiện nicotine.

“Tôi tin tưởng thế hệ trẻ Việt Nam với bản lĩnh, tri thức và trách nhiệm công dân sẽ tiếp tục là lá cờ đầu trong công cuộc bảo vệ sức khỏe cộng đồng, xây dựng một Việt Nam văn minh, tiến bộ và không khói thuốc”, anh Nguyễn Minh Triết nói.

Bảo vệ sức khỏe cộng đồng, thế hệ trẻ

Tiến sĩ Hà Anh Đức cho biết - Tổ chức Y tế thế giới khẳng định các sản phẩm thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng đều chứa nicotine gây nghiện cao, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, đặc biệt là sự phát triển não bộ ở trẻ em và thanh thiếu niên. Bên cạnh nguy cơ tổn thương phổi, tim mạch và các bệnh ung thư, các sản phẩm thuốc lá thế hệ mới còn làm gia tăng tình trạng lệ thuộc nicotine trong giới trẻ.

Tiến sĩ Angela Pratt - Trưởng đại diện WHO tại Việt Nam phát biểu tại chương trình.

Còn Tiến sĩ Angela Pratt nhấn mạnh, các sản phẩm thuốc lá được thiết kế để thu hút những người trẻ, khiến họ bị cuốn hút và nghiện suốt đời. Trách nhiệm của chúng ta là phá vỡ vòng tròn nghiện nicotine này.

Việt Nam kiên quyết thực hiện các biện pháp kiểm soát, đặc biệt là Nghị quyết 173 về cấm sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, chứa chấp, vận chuyển thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng là bước đi rất mạnh mẽ để bảo vệ sức khỏe cộng đồng và thế hệ trẻ trước các sản phẩm gây nghiện thế hệ mới.

Diễn viên Huyền Trang, Bảo Thanh và Hà Anh giao lưu với các bạn trẻ Hải Phòng trong mini game tìm hiểu và tuyên truyền về tác hại của thuốc lá.

Sự xuất hiện của dàn nghệ sĩ trẻ đã khuấy động không khí, thu hút các bạn trẻ, sinh viên Hải Phòng hưởng ứng các hoạt động tuyên truyền, tìm hiểu về tác hại thuốc lá.

Tại buổi lễ mít tinh, phát động, Trung ương Đoàn đã tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi dành cho đoàn viên, thanh niên như giao lưu với nghệ sĩ nổi tiếng như: rapper Double2T, diễn viên Bảo Thanh, Hà Anh, Huyền Trang; mini game tìm hiểu về Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá.