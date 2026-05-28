Thanh niên Hà Nội xử lý điểm nghẽn đô thị, hướng về xã biên giới trong chiến dịch Hè

TPO - Trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2026, bên cạnh hỗ trợ xử lý những "điểm nghẽn" của thành phố, tuổi trẻ Thủ đô sẽ triển khai phần mềm nền tảng số quản lý phong trào thanh niên Hà Nội, chương trình “Kết nối sức trẻ”, hỗ trợ 29 xã khu vực biên giới đất liền và địa bàn trọng tâm.

Ngày 28/5, tại Đại học Phenikaa, Thành Đoàn Hà Nội tổ chức Lễ ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2026 với sự tham dự của anh Bùi Quang Huy – Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn.

Lễ ra quân Chiến dịch TNTN Hè 2026. Video: Hà Thu - Kỳ Anh/TĐHN

Chất lượng và giá trị thực tiễn làm thước đo

Anh Nguyễn Tiến Hưng - Bí thư Thành Đoàn Hà Nội nhấn mạnh, Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2026 của tuổi trẻ Thủ đô được triển khai với tinh thần “Xung kích, sáng tạo, kết nối, kiến tạo” lấy chất lượng và giá trị thực tiễn làm thước đo.

Chiến dịch được triển khai từ nay đến tháng 8, gồm chương trình Tiếp sức mùa thi và 4 chiến dịch nhánh: Mùa hè xanh, Hoa phượng đỏ, Kỳ nghỉ hồng và Hành quân xanh.

Chiến dịch hướng tới huy động 1 triệu lượt đoàn viên, thanh niên tham gia, triển khai hàng loạt các hoạt động về xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, bảo vệ môi trường, chuyển đổi số cộng đồng, chăm lo thiếu nhi, và bảo đảm an sinh xã hội.

Anh Nguyễn Tiến Hưng phát biểu tại chương trình. Ảnh: CTV

Bí thư Thành Đoàn Hà Nội đề nghị, các cấp bộ Đoàn thành phố triển khai các nội dung, hoạt động thực chất, hiệu quả, thu hút sự tham gia tích cực và có trách nhiệm của đông đảo đoàn viên, thanh thiếu nhi, phù hợp với đặc điểm của từng địa phương, đơn vị.

Mỗi đoàn viên, thanh niên cần tích cực phát huy chuyên môn và thực hiện hiệu quả chủ trương “đa liên kết” để nâng cao chất lượng hoạt động tình nguyện. Chú trọng xây dựng các mô hình, dự án tình nguyện dài hạn, bền vững, góp phần giải quyết đáng kể những vấn đề, khó khăn của địa phương.

Đặc biệt, tổ chức triển khai các hoạt động tình nguyện tham gia hỗ trợ giải quyết 5 "điểm nghẽn" của Hà Nội và các "điểm nghẽn" tại từng địa phương, đơn vị.

"Mỗi cụm “Kết nối sức trẻ” phải xây dựng ít nhất một công trình thanh niên cấp cụm và một mô hình thanh niên có tính bền vững, thiết thực, được đánh giá qua sản phẩm đầu ra rõ ràng", anh Hưng nhấn mạnh.

Triển khai hiệu quả của các cụm “Kết nối sức trẻ” phối hợp chặt chẽ giữa Đoàn Thanh niên khối xã, phường, khối đại học, cao đẳng, học viện và khối công nhân viên chức.

Tập trung triển khai các đội hình tình nguyện, các công trình, phần việc, mô hình thanh niên hiệu quả tại 29 xã biên giới.

Anh Bùi Quang Huy trao cờ chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2026 tại chương trình ra quân. Ảnh: CTV

Điểm nhấn từ chuyển đổi số, đa liên kết

Theo Thành Đoàn Hà Nội, Chiến dịch năm nay, có nhiều điểm mới khi áp dụng công nghệ số, hướng dẫn 100% cơ sở Đoàn - Hội triển khai, thực hiện phần mềm nền tảng số quản lý phong trào thanh niên Thủ đô (phongtraotuoitrethudo.vn).

Triển khai chương trình “Kết nối sức trẻ” giữa ba khối là địa bàn dân cư, đại học - cao đẳng - học viện, và công nhân viên chức.

Chiến dịch cũng hỗ trợ 29 xã, phường khu vực biên giới đất liền và khu vực địa bàn trọng tâm trong an sinh xã hội, chuyển đổi số… Địa bàn trọng tâm của Chiến dịch tại 8 tỉnh là Lạng Sơn, Lào Cai, Thái Nguyên, Điện Biên, Nghệ An, Hà Tĩnh, Sơn La, Tuyên Quang.

Cùng đó, trong Chiến dịch năm nay, thanh niên Thủ đô sẽ tham gia hỗ trợ giải quyết 5 điểm nghẽn của thành phố, trong đó có hoạt động tình nguyện giảm ùn tắc giao thông - thông qua đội hình “Giao thông xanh” điều tiết, phân luồng và tuyên truyền văn hóa giao thông; giảm ô nhiễm môi trường - thông qua triển khai ra quân xử lý điểm đen rác thải, xây dựng tuyến phố “sáng - xanh - sạch - đẹp.

Nhiều suất quà ý nghĩa được trao tặng tới học sinh, sinh viên tại chương trình. Ảnh: CTV

Tại chương trình, Ban Tổ chức đã tổ chức triển lãm các sản phẩm khoa học công nghệ sinh viên; tặng 20 suất quà cho các em học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn; tập huấn kỹ năng sơ cấp cứu, phòng chống tai nạn thương tích cho các tình nguyện viên tham gia chiến dịch.

Trong khuôn khổ lễ ra quân, đoàn viên, thanh niên đã tham gia diễu hành tuyên truyền về chuyển đổi số cộng đồng, hỗ trợ thủ tục hành chính cho người dân; Đoàn Thanh niên các cơ sở trực thuộc đồng loạt ra quân dọn vệ sinh môi trường, tuyên truyền phòng chống dịch bệnh Hè.

Những con số hành động Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2026 của tuổi trẻ Thủ đô phấn đấu: Trồng mới ít nhất 800.000 cây xanh; hỗ trợ triển khai, hiện thực hóa 2.000 ý tưởng, sáng kiến của người trẻ; kết nối ít nhất 100 tỷ đồng hỗ trợ thanh niên vay vốn phát triển kinh tế; tổ chức ít nhất 35 dự án khởi nghiệp sáng tạo cho thanh niên; giới thiệu việc làm cho ít nhất 30.000 thanh niên; 100.000 lượt thanh thiếu nhi tham gia các hoạt động hỗ trợ nâng cao năng lực ngoại ngữ và hội nhập quốc tế; hỗ trợ cho ít nhất 20.000 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn.