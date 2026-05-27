JVevermind là ai mà gây sốt mạng xã hội?

TPO - Tin tức JVevermind trở thành Tổng Giám đốc V-Film thu hút mạng xã hội. Anh được biết đến là một trong những YouTuber đời đầu, mở ra làn sóng sáng tạo nội dung trên nền tảng nổi tiếng này ở Việt Nam.

Ngày 27/5, tập đoàn Vingroup công bố chiến lược phát triển Công ty CP Phát triển Điện ảnh V-Film, trong đó ông Trần Đức Việt được giao đảm nhiệm vị trí Tổng Giám đốc.

Tin tức này nhanh chóng gây sốt mạng xã hội. Nhiều hội nhóm, fanpage Facebook đồng loạt chia sẻ thông tin này, cùng với những meme (hình ảnh, đoạn video ngắn, ảnh động hoặc câu nói hài hước) về Trần Đức Việt. Không ít bài đăng còn dùng cụm từ “Huyền thoại trở lại” để mô tả về nhân vật này.

Tin tức Trần Đức Việt là Tổng Giám đốc V-film khiến mạng xã hội dậy sóng.

Ở phần bình luận, cư dân mạng bàn luận rôm rả. Một số bị sốc, số khác lại chúc mừng và chào đón sự trở lại đầy bất ngờ này.

Cư dân mạng bình luận: “Ôi, thần tượng một thời của tôi”, “Chờ đợi các tác phẩm của anh”, “Một thời tuổi trẻ”, “Anh ấy đã xuất hiện trở lại”, “Ngày xưa hay xem vlog của anh này lắm”, “Trời ơi, chấn động”, “Thật như đùa luôn”, “Nhìn ảnh thôi là cả bầu trời ký ức ùa về”…

Không khó để lý giải phản ứng này của cộng đồng mạng. Có thể cái tên Trần Đức Việt còn khiến một số người ngờ ngợ, nhưng đổi thành JVevermind, gần như ai thuộc thế hệ cuối 8X và đầu 9X đều biết rõ.

Trần Đức Việt có nghệ danh là JVevermind hoặc JV, sinh năm 1992 ở Hà Nội. Anh xuất thân từ Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam và từng du học tại Đại học Cameron (Mỹ).

JVevermind là một trong những vlogger đời đầu có ảnh hưởng lớn tại Việt Nam, bên cạnh An Nguy, Toàn Shinoda, Huyme, Phở Đặc Biệt… Anh được ca ngợi là “huyền thoại vlog”, mở đường cho thời kỳ vlog YouTube bùng nổ hơn một thập kỷ trước.

Trần Đức Việt được nhớ đến nhiều hơn với nghệ danh JVevermind.

Thời điểm khoảng đầu thập niên 2010, YouTube Việt Nam chưa được khai thác nhiều. Nội dung chủ yếu là âm nhạc, clip giải trí hoặc video quay đơn giản. Trong bối cảnh đó, JVevermind được chú ý vì làm vlog theo phong cách mới và khác biệt, được nhận xét là rất “tây”. Điều này dễ hiểu vì lúc đó Trần Đức Việt đang là du học sinh ở Mỹ.

Theo giải thích từ chính chủ nhiều năm về trước, JVevermind là cách chơi chữ từ “Nevermind” (không cần quan tâm). Chữ “JV” được viết cách điệu giống chữ “N”. Cái tên này phản ánh đúng phong cách làm vlog “nửa thật, nửa đùa” của anh.

Trong các video của mình, JVevermind chủ yếu xuất hiện một mình, có thể tự độc thoại với máy quay, hoặc đóng một lúc nhiều vai để tạo ra các hoạt cảnh sinh động.

Anh ghi dấu ấn với khả năng nói nhanh, lưu loát, pha trộn giữa hài hước và châm biếm. Bên cạnh bản thân là nhân vật chính, anh cũng chèn thêm nhiều meme, hiệu ứng để tăng độ hấp dẫn cho video.

Mặc dù gây ấn tượng với hình ảnh hài hước, những chủ đề mà anh truyền tải lại rất nghiêm túc và phản ánh đúng thực trạng xã hội như fan cuồng Kpop, anh hùng bàn phím, giới trẻ hiện nay, chuyện học hành hay độc thân… Trần Đức Việt cho thấy tư duy nhạy bén, thông minh và sâu cay.

Ở thời điểm YouTube còn chưa phổ biến với phần lớn người Việt Nam, các vlog của JVevermind thường đạt hàng triệu lượt xem.

JVevermind được xem là YouTuber Việt Nam đầu tiên nhận nút vàng YouTube, khi kênh đạt hơn 1 triệu người đăng ký (subscriber) vào khoảng năm 2014.

Sau thế hệ của JVevermind, trào lưu làm nhà sáng tạo nội dung mạng xã hội bùng nổ ở Việt Nam, cho ra đời những YouTuber nổi tiếng có thể kiếm hàng tỉ đồng.

JVevermind thường tự hóa thân thành các nhân vật như Trần Đức Nam và Lung Thị Linh trong vlog của mình.

Năm 2016, JVevermind có tên trong danh sách 30 Under 30 Asia của Forbes ở lĩnh vực truyền thông và giải trí. Đây là danh sách vinh danh những người trẻ có ảnh hưởng tại châu Á.

Sau đó, JVevermind dần biến mất khỏi mạng xã hội. Từ ít đăng video, tần suất xuất hiện giảm mạnh, anh gần như xóa gần như toàn bộ vlog cũ.

Động thái này khiến nhiều người hâm mộ tiếc nuối. Họ đánh giá sau JVevermind, khó có thể tìm thấy ai có phong cách làm vlog độc đáo và cá tính như vậy.

Sau thời gian ở ẩn, JVevermind bất ngờ tái xuất trong vai trò mới. Anh ra mắt phim ngắn "A Path where No Man Goes" và thắng giải Nam diễn viên xuất sắc nhất tại Liên hoan phim ngắn Quốc tế Mumbai 2019.

Giai đoạn 2020-2024, Trần Đức Việt xuất hiện trở lại trên mạng xã hội với tên gọi JV. Anh trưởng thành hơn về phong cách, ít tấu hài kiểu cũ, nội dung video thiên về bình luận xã hội, showbiz, truyền thông.

Dù lên sóng khá “nhỏ giọt”, các video của JV vẫn được cộng đồng mạng đón nhận, thu hút từ hàng trăm nghìn đến hàng triệu lượt xem.

Hiện tại, kênh YouTube của JV có khoảng 2,22 triệu người đăng ký. Con số này khá khiêm tốn với nhiều nhà sáng tạo nội dung hiện nay, nhưng vị thế và tầm ảnh hưởng của anh với văn hóa mạng xã hội Việt Nam khó ai có thể thay thế.