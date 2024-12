MC Khánh Vy là Nhà sáng tạo nội dung truyền cảm hứng của năm

TPO - "Hot girl 7 thứ tiếng" vừa được vinh danh là "Nhà sáng tạo nội dung truyền cảm hứng" năm 2024 tại Lễ vinh danh giải thưởng các nhà sáng tạo nội dung số Việt Nam. Năm qua, Khánh Vy tiếp tục ghi dấu ấn trên sóng truyền hình Đường lên đỉnh Olympia và trên các nền tảng số khi lan tỏa nguồn cảm hứng học tiếng Anh cho các bạn trẻ.

Danh hiệu "Nhà sáng tạo nội dung truyền cảm hứng" năm 2024 đã gọi tên MC Khánh Vy. Hiện tại, Khánh Vy có gần 3 triệu người theo dõi trên kênh YouTube, 3 triệu người theo dõi trên Facebook.

"Khi may mắn gõ cửa và tới chơi. May mắn vì có những người thầy định hướng và chỉ dẫn. May mắn vì có những người cộng sự, những đồng nghiệp nhiệt huyết và tài năng. May mắn vì có những bài học trưởng thành đáng nhớ. May mắn vì có sự tin tưởng và yêu thương vô điều kiện của gia đình. May mắn vì có khán giả lựa chọn và đồng hành. May mắn vì là người Việt Nam.

Danh hiệu này đã cho mình cơ hội nhìn nhận và được ghi nhận, được tạo điều kiện để làm điều mình thích và đóng góp chút sức mình cho cộng đồng, quê hương", Khánh Vy viết.

Theo dõi Khánh Vy với các vlogs truyền cảm hứng về kỹ năng học ngoại ngữ và kỹ năng mềm, giải tỏa áp lực trên YouTube, nhiều bạn trẻ cảm nhận được sự gần gũi và thấu hiểu, đôi khi nhìn thấy chính mình trong đó.

Khi bén duyên với vai trò MC của chương trình Đường lên đỉnh Olympia, ban đầu, khán giả có chút hoài nghi và mong đợi từ cô gái trẻ về trọng trách cầm trịch, linh hồn của sân chơi trí tuệ. Nhưng, sau một thời gian, cô bạn đã chứng minh và nỗ lực hoàn thiện mỗi ngày để mỗi khi lên sóng, khán giả nhận thấy cô đã trở thành phiên bản tốt hơn của ngày hôm qua.

Câu nói ấn tượng nhất của Khánh Vy trong một buổi chia sẻ về cách cân bằng giữa kỳ vọng bản thân và nhu cầu được thể hiện trước đám đông: "Bí quyết để thành công là chưa bao giờ nghĩ mình thành công. Mình nghĩ, mình luôn có khả năng mắc lỗi bất kỳ lúc nào. Vì vậy, phải học nhiều hơn để biết mình còn rất nhiều thứ để học. Đó là một cách để mình đi lên, luôn tiến về phía trước chứ không phải cách mình trở thành một người thành công".

Đặc biệt, Khánh Vy không cảm thấy bị áp lực mình phải tạo ra một hình ảnh gì, không đặt nặng mình tốt hay đẹp với người khác... mà luôn sống là mình, làm đúng việc, đúng sứ mệnh cô đã đặt ra.