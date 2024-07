MC Khánh Vy, 'chiến thần livestream' Hà Linh gửi lời chúc tới Đại hội Hội LHTN tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2024-2029

TPO - Nhiều đại biểu khách mời đặc biệt, những người trẻ thành công trên các lĩnh vực ở khắp các vùng miền của Tổ quốc đã gửi “triệu lời yêu thương”, mong muốn Đại hội Hội LHTN tỉnh Nghệ An 2024-2029 diễn ra tốt đẹp.

Trước ngày diễn ra Đại hội Hội LHTN Việt Nam tỉnh Nghệ An lần thứ VII nhiệm kỳ 2024-2029, hàng trăm đại biểu, đoàn viên thanh niên từ khắp các vùng miền của Tổ quốc đã có những lời yêu thương, kỳ vọng gửi gắm tới Đại hội. Trong đó có những lời gửi gắm từ các vị khách mời “đặc biệt”, cựu Chủ tịch Hội LHTN tỉnh Nghệ An từ nhiệm kỳ I đến nhiệm kỳ V, các nguyên lãnh đạo Tỉnh Đoàn Nghệ An qua các thời kỳ.

Bên cạnh đó, hàng trăm thanh niên Nghệ An tiêu biểu trên các lĩnh vực đang ở khắp các vùng miền trên Tổ quốc cũng đã gửi gắm những lời chúc, lời kỳ vọng tới Đại hội.

“Hăng hái xung kích tình nguyện, góp phần xây dựng quê hương, đất nước”, đó là những lời gửi gắm ngắn gọn nhưng đầy ý nghĩa của ông Nguyễn Xuân Sơn - Nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An, Nguyên Chủ tịch Hội LHTN tỉnh Nghệ An khóa II dành cho cán bộ, hội viên, thanh niên và Đại hội Hội LHTN tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2024-2029.

Ông Nguyễn Xuân Sơn cũng chúc Đại hội Hội LHTN tỉnh Nghệ An lần thứ 7 kết tinh được trí tuệ, tâm huyết của tuổi trẻ, đạt mốc son trên hành trình đổi mới và phát triển của Hội, xây dựng tổ chức vững mạnh, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên, chăm lo quyền lợi chính đáng của thanh niên, giúp thanh niên phấn đấu rèn luyện, lập thân, lập nghiệp, vẫy gọi thanh niên sống đẹp, hăng hái xung kích tình nguyện góp phần xây dựng quê hương đất nước phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

Bà Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; Nguyên Chủ tịch Hội LHTN tỉnh Nghệ An khóa III cũng đã có những lời gửi chúc tốt đẹp dành cho cán bộ, hội viên, thanh niên và Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh Nghệ An lần thứ VII, nhiệm kỳ 2024-2029. Bà Nguyễn Thị Thu Hường gửi gắm: “Chúc thanh niên Nghệ An luôn phát huy truyền thống quê hương, vươn lên khẳng định mình trong giai đoạn lịch sử mới”.

Tâm huyết với các hoạt động tình nguyện trên khắp mọi miền đất nước, chị Đỗ Thị Nga (Trưởng ban Thường trực Mạng lưới Tình nguyện Quốc gia khu vực miền Trung, Trung tâm tình nguyện Quốc gia T.Ư Đoàn, đại biểu Đại hội Hội LHTN tỉnh Nghệ An lần thứ VII, nhiệm kỳ 2024 - 2029) đã từng về với những địa bàn xa xôi, khó khăn nhất của tỉnh Nghệ An. Với tình cảm đặc biệt đó, chị Đỗ Thị Nga mong muốn nhiệm kỳ tới, Hội LHTN Việt Nam tỉnh sẽ tập hợp, thu hút được đông đảo các CLB đội nhóm tình nguyện trong tỉnh, đẩy mạnh phong trào thanh niên tình nguyện, xung kích vì cuộc sống cộng đồng.

Cô gái "bắn" 7 thứ tiếng gửi gắm tâm tư đến Đại hội

Một trong những người trẻ Nghệ An thành công và có tầm ảnh hưởng đến thanh niên trên các nền tảng công nghệ số, Khánh Vy - MC Đường lên đỉnh Olympia đã có những chia sẻ, gửi gắm và hy vọng Đại hội sẽ dành thời gian thảo luận, đưa ra những giải pháp phát huy vai trò của tuổi trẻ trong hội nhập và nâng cao khả năng ngoại ngữ.

“Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh là một sự kiện quan trọng của thanh niên Nghệ An, là diễn đàn để các bạn trẻ gặp gỡ, trao đổi, đưa ra quan điểm của mình về xây dựng một cộng đồng tiên phong, sáng tạo, đổi mới. Khánh Vy hy vọng rằng, Đại hội sẽ dành thời gian thảo luận, đưa ra những nhiệm vụ, giải pháp phát huy vai trò của tuổi trẻ trong hội nhập và nâng cao khả năng ngoại ngữ, để khát khao, ý chí, nguyện vọng, trí tuệ của thanh niên được phát huy trong sự nghiệp xây dựng quê hương giàu đẹp”, Khánh Vy gửi gắm tâm tư của mình tới Đại hội.

Được biết, Khánh Vy là một trong những MC trẻ nhận được rất nhiều sự yêu mến hiện nay. Từ năm 2016, khi còn là học sinh trường chuyên THPT Phan Bội Châu, cô nàng trở nên nổi tiếng nhờ đoạn clip nói 7 ngôn ngữ gồm tiếng: Thái, Trung, Hàn, Ý, Anh, Nhật. Khánh Vy đã tốt nghiệp loại giỏi khoa Quan hệ Quốc tế của Học viện Ngoại giao. Khánh Vy cũng từng đại diện Việt Nam sang Nhật Bản để phỏng vấn dàn sao Hollywood phim Vệ binh dải ngân hà… Nhờ sự năng động, thành công trong sự nghiệp ở tuổi đời còn rất trẻ, Khánh Vy đã trở thành hình mẫu thần tượng, là tấm gương để các bạn học sinh, đoàn viên thanh niên trên cả nước nỗ lực phát triển.

Võ Hà Linh (thanh niên quê gốc Nghệ An) được biết đến là một KOL nổi tiếng trên mạng xã hội. Cô là một reviewer cực kỳ hot trên mạng xã hội TikTok hiện nay và cũng được xem như một beauty blogger, YouTuber có lượng theo dõi khá lớn. Bên cạnh đó, Hà Linh cũng là một nhà thiện nguyện với nhiều chương trình hướng đến vùng quê nghèo, các hoàn cảnh khó khăn. Với những thành công trên công việc và tầm ảnh hưởng trên mạng xã hội, Hà Linh nhận được nhiều sự quan tâm, theo dõi của các bạn trẻ trên cả nước.

Nhân dịp Đại hội Hội LHTN Nghệ An lần thứ VII, KOL Võ Hà Linh đã có nhiều lời gửi gắm, nhắn nhủ: “Hà Linh mong rằng trong thời gian tới Hội LHTN Việt Nam tỉnh Nghệ An sẽ tổ chức được nhiều hơn nữa các hoạt động đồng hành cùng thanh niên trong khởi nghiệp, lập nghiệp đặc biệt là các hoạt động phát huy thế mạnh của thanh niên gắn với nền tảng số”.