T.Ư Đoàn đánh giá cao công tác chuẩn bị Đại hội Hội LHTN tỉnh Nghệ An lần thứ VII

TPO - Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, tham gia góp ý về nội dung, chương trình đại hội; công tác nhân sự; công tác tuyên truyền đại hội; góp ý xây dựng dự thảo Báo cáo tổng kết công tác hội và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2019 - 2024; nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Sáng 5/7, tại trụ sở Tỉnh Đoàn Nghệ An, Ban Bí thư T.Ư Đoàn, Thường trực Đoàn Chủ tịch Ủy ban T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đã tổ chức Hội nghị duyệt công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu Hội LHTN tỉnh Nghệ An lần thứ VII, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Tham dự hội nghị có anh Ngô Văn Cương - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ nhiệm UBKT T.Ư Đoàn; ông Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An; đại diện lãnh đạo các Ban chuyên môn T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam; đại diện lãnh đạo các ban Đảng Tỉnh ủy, các Sở, ban, ngành tỉnh Nghệ An.

Nghệ An là đơn vị được T.Ư Hội LHTN Việt Nam chọn tổ chức đại hội điểm cấp tỉnh cụm Bắc Trung Bộ. Đại hội sẽ chính thức được diễn ra trong thời gian 2 ngày 12-13/7 tại Trung tâm Hội nghị Thành phố Vinh (Nghệ An) với sự tham dự của 260 đại biểu chính thức.

Đến thời điểm hiện tại, công tác chuẩn bị đại hội cơ bản đảm bảo các nội dung yêu cầu, bám sát vào kế hoạch, quy định theo hướng dẫn của T.Ư Hội LHTN Việt Nam, sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An. Ủy ban Hội LHTN tỉnh Nghệ An cũng đã xây dựng dự thảo các văn kiện đại hội; xây dựng đề án nhân sự; công tác tuyên truyền và các điều kiện khác để triển khai đại hội.

Phát biểu tại hội nghị, đại diện lãnh đạo T.Ư Hội LHTN Việt Nam đánh giá cao công tác chuẩn bị đại hội với nhiều sự đổi mới trong nội dung, hình thức triển khai. Tại phiên trọng thể đại hội có sự đầu tư lớn, với sự tham gia của các CEO thành công của quê hương về cùng tham dự. Tuy nhiên cần lưu ý nội dung tham luận cần sát với hội viên thanh niên tỉnh Nghệ An cũng như hình thức trình bày phải phù hợp. Bên cạnh đó cần phát huy các câu lạc bộ kỹ năng của hội, tạo sự gắn kết, không khí cho đại hội; bổ sung thêm các báo cáo tóm tắt, nội dung ý kiến góp ý của các tổ thảo luận, các hội viên thanh niên trong quá trình tham gia thảo luận tại đại hội.

Tại hội nghị, ông Phạm Ngọc Cảnh - Phó Ban Tuyên giáo Tỉnh Nghệ An góp ý, bước vào cuộc cách mạng 4.0, với sự bùng nổ công nghệ số nên Đại hội cần có thêm dự báo xu thế phát triển, nắm bắt tư tưởng thanh niên trên không gian mạng. Từ đó có giải pháp để đồng hành với thanh niên. Phó Ban Tuyên giáo tỉnh Nghệ An cũng đề xuất cần lập Đề án nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức hội trong các khu công nghiệp trên địa bàn.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An khẳng định, được T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh chọn Nghệ An tổ chức Đại hội điểm là một vinh dự lớn đối với tuổi trẻ tỉnh nhà. Đó là sự ghi nhận để tuổi trẻ Nghệ An tiếp tục giữ vững vị trí tiên phong trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên trong nhiệm kỳ tới.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An đánh giá cao công tác chuẩn bị đại hội từ công tác hậu cần, nhân sự và tuyên truyền đều được triển khai bài bản. Tuy nhiên, để Đại hội diễn ra thông suốt, ông Hoàng Nghĩa Hiếu đề nghị Ban Thư ký Hội LHTN tỉnh nghiêm túc tiếp thu những góp ý về công tác chuẩn bị tại hội nghị. Đặc biệt, cần chú trọng công tác tuyên truyền để lan tỏa rộng rãi tinh thần của Đại hội trong các tầng lớp nhân dân, đoàn viên, thanh niên.

Phát biểu kết luận, anh Ngô Văn Cương - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ nhiệm UBKT T.Ư Đoàn biểu dương, đánh giá cao Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn, Hội LHTN tỉnh Nghệ An đã đăng cai đại hội điểm cấp tỉnh của cụm Bắc Trung Bộ. Anh Ngô Văn Cương đề nghị Hội LHTN tỉnh Nghệ An cần nghiêm túc tiếp thu ý kiến đóng góp của các đại biểu tổ công tác để hoàn thiện dự thảo văn kiện, đề án nhân sự cho đại hội; chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho đại hội.

Bên cạnh đó cần tăng cường chuyển đổi số trong công tác tổ chức đại hội, các thông tin, tài liệu đại hội cần chuyển đổi số trên các nền tảng, ứng dụng; Chú trọng các hoạt động bên lề đại hội để tạo không khí sôi nổi, trẻ trung; Tính toán, bố trí thêm các gian hàng, lựa chọn sản phẩm tiêu biểu của thanh niên để trưng bày tại đại hội. Bên cạnh đó xây dựng chi tiết các phương án, kịch bản chương trình, công tác tổ chức để đại hội diễn ra thành công tốt đẹp.

Tính đến ngày 30/5/2024, 125 Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam cấp cơ sở đã hoàn thành Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đúng tiến độ đề ra. Trong đó, có 460/460 đơn vị Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam cấp xã tổ chức thành công Đại hội và 21/21 đơn vị huyện, thành, thị tổ chức thành công Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam cấp huyện.