Bí thư T.Ư Đoàn đánh giá cao tinh thần xung kích hỗ trợ dự án đường dây 500kV của tuổi trẻ Nghệ An

74 đội hình xung kích hỗ trợ thi công đường dây 500kv mạch 3

Ngày 11/6, Bí thư T.Ư Đoàn Ngô Văn Cương dẫn đầu đoàn công tác đã đến kiểm tra, làm việc và thăm đội hình thanh niên tình nguyện hỗ trợ thi công đường dây 500kV mạch 3 tại tỉnh Nghệ An.

Tại trụ sở UBND huyện Nam Đàn, anh Ngô Văn Cương đã trực tiếp làm việc với Thường trực Tỉnh Đoàn Nghệ An, lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Nam Đàn, đại diện Ban quản lý các dự án công trình điện miền Trung, Huyện Đoàn Nam Đàn và một số xã chịu ảnh hưởng bởi dự án 500kV.

Báo cáo tại buổi làm việc, chị Nguyễn Thị Phương Thúy - Phó Bí thư Thường trực phụ trách Tỉnh Đoàn Nghệ An cho biết, thời gian qua Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã bám sát ý kiến chỉ đạo của Ban Bí thư T.Ư Đoàn để xây dựng và ban hành kế hoạch triển khai thi đua cao điểm 30 ngày đêm tình nguyện vượt nắng, thắng mưa tham gia hỗ trợ thực hiện công trình đường dây 500kV mạch 3 qua tỉnh Nghệ An. Trong đó, xác định đợt thi đua cao điểm từ 1/6 đến 30/6.

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Ban Chỉ huy Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè tỉnh Nghệ An đã thành lập 74 đội hình xung kích tình nguyện với hơn 1.100 đoàn viên thanh niên tham gia đợt thi đua cao điểm. Các đội hình xung kích sẽ tham gia hỗ trợ vòng ngoài trong quá trình thi công công trình; hỗ trợ vận chuyển, lắp ghép, kéo dây, vận động hành lang người dân giải phóng mặt bằng đảm bảo đúng tiến độ, phối hợp lực lượng chức năng phân luồng giao thông khi các tuyến đường điện kéo qua…

Tại tỉnh Nghệ An, đường dây 500kV đã ảnh hưởng đến 25 công trình nhà ở và 43 vật kiến trúc tại 5/6 huyện, thị xã. Tính đến hết ngày 10/6, các tổ chức Đoàn Thanh niên toàn tỉnh đã phối hợp tháo dỡ 14 công trình nhà và 28 vật kiến trúc, còn lại 11 nhà và 15 vật kiến trúc. Đối với các công trình nhà ở chưa tháo dỡ có 10/11 công trình đã chấp thuận phương án đền bù và thống nhất tháo dỡ trước ngày 15/6. 10/13 vật kiến trúc ảnh hưởng đến hành lang tuyến đã thỏa thuận xong và hẹn ngày tháo dỡ.

Trong những ngày tới, các đội hình tình nguyện sẽ tiếp tục tháo dỡ các công trình tại 2 điểm thuộc huyện Diễn Châu. Tại các huyện thị trên toàn tỉnh tiếp tục triển khai hoạt động chặt, phát quang hành lang thi công đường điện. Cùng với đó, Đoàn các đơn vị tiếp tục phối hợp đến vận động các hộ gia đình chưa đồng ý di dời, chưa đồng ý phương án đền bù. Tiếp tục triển khai các hoạt động tiếp nước, thăm hỏi động viên, tổ chức bữa cơm, giao lưu văn hóa với các đội hình thi công công trình.

Tiếp tục phát huy vai trò Đoàn thanh niên

Kết luận buổi làm việc, Bí thư T.Ư Đoàn Ngô Văn Cương chia sẻ, Nghệ An là một trong các tỉnh có lượng cột điện của dự án đi qua nhiều khu vực đồi núi, ảnh hưởng đến nhiều nhà và vật kiến trúc cần di dời nên khối lượng công việc cần làm là rất lớn và vất vả hơn. Bí thư T.Ư Đoàn cũng ghi nhận, đánh giá cao tinh thần chủ động, xung kích của tuổi trẻ Nghệ An trong điều hành và triển khai các phần việc thiết thực, nhằm hỗ trợ thi công dự án đường điện 500kV mạch 3.

Bí thư T.Ư Đoàn Ngô Văn Cương nhấn mạnh, trong thời gian tới các cấp Bộ Đoàn, đội hình thanh niên tình nguyện cần tiếp tục chủ động phối hợp với các đơn vị thi công để bố trí lực lượng phù hợp với tình hình thực tiễn, đảm bảo hiệu quả và an toàn; tiếp tục nâng cao công tác tuyên truyền; Phát huy tối đa vai trò người đứng đầu các cơ sở Đoàn, đặc biệt là Bí thư Đoàn xã cần vào cuộc chủ động, nhiệt tình hơn trong các công việc. Đội ngũ cán bộ Tỉnh Đoàn cần bám sát địa bàn, nằm vùng để chủ động nắm bắt, đôn đốc, cùng Đoàn xã, đội hình tình nguyện giải quyết các khó khăn vướng mắc một cách tối ưu nhất. Bên cạnh đó cần phát huy vai trò đội hình “Hành quân xanh” trong việc hỗ trợ di dời, tháo dỡ nhà cửa và những công việc liên quan. Đối với một số khó khăn vướng mắc cần phải tìm ra giải pháp để thực hiện ngay, đảm bảo tiến độ đề ra.

Kết thúc buổi làm việc, Bí thư T.Ư Đoàn Ngô Văn Cương đã cùng đoàn công tác đến thăm và tặng quà cho lực lượng đoàn viên thanh niên tình nguyện và công nhân đang lao động tại xã Khánh Sơn (huyện Nam Đàn, Nghệ An).

Tại đây, Bí thư Ngô Văn Cương đã thăm hỏi, động viên, mong muốn các cán bộ, công nhân, lực lượng đoàn viên thanh niên tình nguyện tiếp tục phát huy tinh thần “vượt nắng thắng mưa” để hỗ trợ lực lượng thi công, đưa dự án về đích đúng tiến độ.

Tại Nghệ An, dự án đường dây 500kV mạch 3 có 2 dự án thành phần với tổng chiều dài gần 100km. Toàn bộ có 202 vị trí móng cột nằm trên nhiều địa hình khác nhau từ đồng ruộng đến núi đồi của 6 huyện thị ở Nghệ An. Tỉnh Nghệ An đã tiến hành chuyển đổi mục đích sử dụng gần 6,5ha rừng, đất rừng nằm trong phạm vi móng trụ và hoàn thành việc bàn giao 100% vị trí móng cột để các đơn vị triển khai thi công.