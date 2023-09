Chị Nguyễn Thị Phương Thúy được bầu làm Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Nghệ An khóa VI

TPO - Sáng 12/9, Hội LHTN Việt Nam tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị Uỷ ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Nghệ An lần thứ 8, khóa VI.

Tại Hội nghị, căn cứ Điều lệ Hội LHTN Việt Nam; Đề án nhân sự Hội LHTN Việt Nam tỉnh Nghệ An khóa VI, Hội nghị đã tiến hành các quy trình kiện toàn nhân sự Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Nghệ An khóa VI, theo đó chị Nguyễn Thị Phương Thúy – Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Nghệ An được hiệp thương bầu vào Ủy viên Ủy ban Hội, Ủy viên Ban Thư ký và giữ chức danh Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Nghệ An khóa VI, nhiệm kỳ 2019 – 2024.