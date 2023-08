Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam TPHCM bổ sung nhân sự

TPO - Ủy ban Hội LHTN Việt Nam TPHCM đã hiệp thương bổ sung 3 ủy viên Ủy ban Hội, 1 Ủy viên Ban Thư ký và hiệp thương bổ sung nhân sự Phó chủ tịch Hội LHTN Việt Nam TPHCM khóa VIII, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Chiều 23/8, Hội Liên hiệp thanh niên (LHTN) Việt Nam TPHCM tổ chức hội nghị Ủy ban Hội lần thứ 8 khóa VIII, nhiệm kỳ 2019 – 2024, sơ kết đánh giá kết quả thực hiện chương trình công tác Hội 6 tháng đầu năm, định hướng hoạt động 6 tháng cuối năm 2023.

Tại hội nghị, Ủy ban Hội LHTN Việt Nam thành phố đã hiệp thương bổ sung 3 ủy viên Ủy ban Hội, 1 Ủy viên Ban Thư ký và hiệp thương bổ sung 1 nhân sự Phó Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam TPHCM khóa VIII, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Theo đó, 3 Ủy viên Ủy ban Hội vừa được kiện toàn gồm: Anh Trần Tấn Thành -Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam huyện Củ Chi, anh Nguyễn Hải Dương - Chủ nhiệm CLB Quốc tế Thanh niên và anh Phạm Lê Minh Khang - Phó ban Mặt trận – An ninh quốc phòng – Địa bàn dân cư Thành Đoàn TPHCM.

Cũng tại hội nghị, anh Phạm Lê Minh Khang đã được hiệp thương giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam TPHCM khoá VIII, nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Dịp này, Hội LHTN Việt Nam TPHCM công bố quyết định thành lập 3 Câu lạc bộ trực thuộc. Trong đó, CLB Vệ sĩ trẻ TPHCM gồm 70 thành viên, do anh Nguyễn Hoàng Anh làm Chủ nhiệm. Câu lạc bộ Thể thao - Giải trí trẻ TPHCM với 13 thành viên, do anh Hoàng Huy Hiếu làm Chủ nhiệm. Câu lạc bộ Nhiếp ảnh trẻ TPHCM gồm 12 thành viên, do anh Nguyễn Đức Duy làm chủ nhiệm.

Cũng tại hội nghị, thành viên Uỷ viên Hội LHTN Việt Nam thành phố đã thảo luận, trao đổi về công tác chỉ đạo tổ chức Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam thành phố lần IX, nhiệm kỳ 2024 – 2029.

"Gò số lượng, hướng đến chất lượng" Trao đổi tại hội nghị, Bí thư Thành Đoàn TPHCM Phan Thị Thanh Phương cho rằng trong hoạt động sắp tới của tổ chức Hội, cần rà soát chọn trọng tâm, trọng điểm, mạnh dạn giản lược những hoạt động không cần thiết hay đã "kết thúc sứ mệnh" để tập trung cho cái mới. Điều này, theo chị Phương, cũng là để cán bộ Hội có thể cân đối sức lực cho Đoàn, cho Đội. "Cần lọc lựa trong hoạt động của mình để biết điều gì cần tiếp tục đẩy mạnh, điều gì cần kết thúc sứ mệnh để chuyển đổi thành một hình thức mới. Đây là việc làm có sự dũng cảm trong quyết định. Muốn có chất lượng thì phải gò lại số lượng", chị Phương bày tỏ.