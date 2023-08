Tỉnh Đoàn Nghệ An tặng bằng khen 89 tập thể, cá nhân xuất sắc trong phong trào thanh niên

TPO - Trong Hội nghị tổng kết công tác Đoàn - Hội và phong trào thanh niên, sinh viên khối các trường Đại học, Cao đẳng năm 2022-2023, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Nghệ An tặng Bằng khen cho 31 tập thể và 58 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học.

Ngày 22/8, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Nghệ An đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đoàn - Hội và phong trào thanh niên, sinh viên khối các trường Đại học, Cao đẳng năm học 2022- 2023 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm học 2023- 2024.

Trong năm học vừa qua, đã đánh dấu một sự nỗ lực của công tác Đoàn - Hội khối các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Trong nhiệm kỳ, các cấp Hội đã thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X, Đại hội Đại biểu Hội Sinh viên tỉnh Nghệ An lần thứ III và chương trình công tác các năm học.

Phong trào “Sinh viên 5 tốt” đạt được kết quả tốt, có tác động lớn đến nhận thức, ý thức phấn đấu của đông đảo sinh viên, được dư luận xã hội đồng tình và đánh giá cao. Các hoạt động tư vấn, hỗ trợ cho đời sống vật chất và tinh thần cho sinh viên được quan tâm, có những bước phát triển rõ rệt. Các hoạt động trao học bổng cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, giải thưởng cho sinh viên có thành tích trong học tập, rèn luyện được thực hiện thường xuyên. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao phát triển rộng khắp, xuất hiện những mô hình, cách làm mới thu hút sự quan tâm tham gia của đông đảo sinh viên.

Tại buổi lễ, anh Lê Văn Lương - Ủy viên BTV T.Ư Đoàn, Bí thư Tỉnh Đoàn Nghệ An biểu dương những thành tích đạt được trong năm học vừa qua, đồng thời mong muốn Đoàn - Hội các trường tiếp tục nhận thức vai trò, vị trí, trọng trách của mình trong công tác đoàn. Trên cơ sở đó lấy sinh viên là mục tiêu, động lực phát triển.

Các đại biểu thảo luận, đề xuất nhiều ý kiến đóng góp cho hội nghị. Bên cạnh những thành tích đạt được, nhiều ý kiến tham luận tại Hội nghị đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong công tác Đoàn - Hội, phong trào thanh niên năm 2022, đánh giá nguyên nhân của những hạn chế, thiếu sót, từ đó đề ra phương hướng, biện pháp khắc phục.

Cũng tại hội nghị đã diễn ra lễ ký kết thỏa thuận hợp tác hỗ trợ giữa Hội Sinh viên tỉnh và Học viện đào tạo tiếng Anh ICE chi nhánh Nghệ An giai đoạn 2023 - 2027. Nhằm tổ chức các hoạt động phối hợp hỗ trợ và phát triển học sinh, sinh viên về năng lực ngoại ngữ, tăng cường nguồn lực trong tổ chức các hoạt động của tổ chức đoàn thanh niên, cung cấp các dịch vụ phục vụ cho đời sống của học sinh, sinh viên và các hoạt động phối hợp khích lệ tinh thần học tập, tinh thần khởi nghiệp và phát huy các hoạt động an sinh xã hội.

Dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Nghệ An đã Tặng Bằng khen cho 31 tập thể và 58 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2022-2023; Ban Thư ký Hội Sinh viên tỉnh Nghệ An tặng giấy khen cho 9 tập thể và 40 cá nhân “Vì đã có thành tích xuất sắc trong Công tác Hội và phong trào Sinh viên năm học 2022 - 2023”; khen thưởng 6 cá nhân xuất sắc trong vòng thi bảng A Hội thi Olympic các môn khoa học Mác- Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng soi đường”; khen thưởng 9 cá nhân và 3 tập thể có thành tích xuất sắc Cuộc thi “Olympic tiếng Anh học sinh, sinh viên” tỉnh Nghệ An năm học 2022 - 2023.

Học viện đào tạo ICE chi nhánh Nghệ An cũng trao tặng 9 suất quà đến 9 học sinh, sinh viên có thành tích cao trong cuộc thi Olympic Tiếng Anh vừa qua.