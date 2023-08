Tỉnh Đoàn Nghệ An và 3 tỉnh nước Lào ký biên bản ghi nhớ, phối hợp hoạt động

TPO - Trên tinh thần hợp tác cùng phát triển, Tỉnh Đoàn Nghệ An và 3 tỉnh nước bạn Lào đã tiến hành ký kết biên bản ghi nhớ những kết quả đạt được trong thời gian qua và kế hoạch triển khai hoạt động phối hợp trong thời gian tới.

Chiều 30/8, Tỉnh Đoàn Nghệ An tổ chức buổi tọa đàm, chia sẻ kinh nghiệm công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi giữa Nghệ An và 3 tỉnh chung đường biên giới với Nghệ An gồm: Xiêng Khoảng, Hủa Phăn, Bôlykhămxay (Lào).

Buổi tọa đàm được tổ chức trên tinh thần học hỏi lẫn nhau, đóng góp ý kiến nhằm trao đổi các kinh nghiệm, nội dung hợp tác giữa đoàn thanh niên hai bên để triển khai trong thời gian tới. Các đại biểu đã tập trung đến các khó khăn, vướng mắc trong hoạt động của thanh niên 2 nước về chiến lược phát triển phong trào, nâng cao chất lượng tổ chức, thu hút lực lượng thanh niên, thiếu nhi vào các hoạt động phong trào của Đoàn cũng như tổ chức các phong trào, thúc đẩy phát triển kinh tế của mỗi địa phương.

Tại buổi tọa đàm, anh Lê Văn Lương - Ủy viên BTV T.Ư Đoàn, Bí thư Tỉnh Đoàn Nghệ An khẳng định, mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào là tài sản chung vô giá của cả 2 dân tộc. Phát huy truyền thống quý báu đó, trong thời gian qua, Đoàn thanh niên 4 tỉnh Nghệ An và Xiêng Khoảng, Hủa Phăn, Bôlykhămxay đã có nhiều hoạt động phối hợp ý nghĩa. Điều này thể hiện rõ nét qua các hoạt động giao lưu, trao đổi kinh nghiệm và Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè.

Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An cũng bày tỏ sự vui mừng khi được gặp gỡ, trao đổi về nhiều vấn đề quan trọng cùng với các cán bộ chủ chốt của 3 tỉnh. Tỉnh Đoàn Nghệ An luôn quan tâm, chỉ đạo các huyện có chung đường biên giới với nước bạn Lào như Kỳ Sơn, Tương Dương, Con Cuông, Anh Sơn, Quế Phong, Thanh Chương thành lập các đội thanh niên xung kích giữ yên biên giới, tổ chức các hoạt động giao lưu kết nghĩa các cặp bản có chung đường biên giới...

Tại buổi tọa đàm, đại diện đoàn thanh niên 3 tỉnh Xiêng Khoảng, Hủa Phăn và Bôlykhămxay gửi lời cảm ơn trân trọng những tình cảm trong sáng, thủy chung đã thắt chặt, tô thắm mối quan hệ hữu nghị giữa 2 nước Việt Nam - Lào. Đồng thời, mong muốn thời gian tới, Tỉnh Đoàn Nghệ An tiếp tục quan tâm và tạo thêm nhiều cơ hội để đoàn thanh niên trao đổi, học tập kinh nghiệm, giao lưu hợp tác, chuyển giao về khoa học công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực, tăng cường mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa thanh niên Lào - Việt nói riêng ngày càng hiệu quả, đi vào chiều sâu; góp phần đưa mối quan hệ đoàn kết hữu nghị đặc biệt của 2 dân tộc Việt- Lào ngày càng phát triển.

Trên tinh thần hợp tác cùng phát triển, lãnh đạo Đoàn thanh niên 4 tỉnh tiến hành ký kết biên bản ghi nhớ những kết quả đạt được trong thời gian qua và kế hoạch triển khai hoạt động phối hợp trong thời gian tới.